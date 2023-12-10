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Морпехи уничтожили технику россиян после неудачного штурма села Крынки на левом берегу Херсона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В субботу, 9 декабря, российские оккупанты провели очередной неудачный штурм поселка Крынки на левом берегу Херсона. Украинские военные уничтожили несколько единиц вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом у себя в телеграм-канале сообщил командир подразделения аэроразведки Птицы Мадяра Роберт Бровди. Он опубликовал видео уничтоженной техники.

По его словам, было уничтожено 10 из 11 единиц техники россиян, в том числе четыре из пяти танков, две боевые машины десанта (БМД) и четыре бронетранспортера (БТР). Кроме того, было сбито 28 из 31 обнаруженного за тот день дрона.

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Топ комментарии
+22
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10.12.2023 17:44
+17
У Мадяра є відео, як наші перехопили ворожий fpv, і ним же ліквідували групу кацапських пілотів з групи "Упирі". Кацапи невдовзі підтвердили некрологом.
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10.12.2023 18:21
+12
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10.12.2023 17:46
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10.12.2023 17:44 Ответить
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10.12.2023 17:46 Ответить
Цікаво, яким чином виявляють й знищують ворожі фпв дрони? Адже їх складно вчасно помітити й так само складно поцілити в них.
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10.12.2023 18:01 Ответить
не знаю як і ніхто не скаже. але це реально крута новина
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10.12.2023 18:14 Ответить
У Мадяра є відео, як наші перехопили ворожий fpv, і ним же ліквідували групу кацапських пілотів з групи "Упирі". Кацапи невдовзі підтвердили некрологом.
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10.12.2023 18:21 Ответить
Когда приходят очередные пакеты военной помощи из США и Германии, там в конце всегда есть "и другое оборудование". Вот оно.
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10.12.2023 19:17 Ответить
Бровді (Мадяр) казав, що це українська розробка. І що вони нею користуються разом з сусідами-морпіхами.
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10.12.2023 21:57 Ответить
Мадяр розказував що вони не тільки атакують дронами ..але і ведуть антидронову боротьбу, розказував що є успіхи на рівні випробовування..можливо вже і викорстовують...це неділі2-3 назад читав...збір був перший раз на човни
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10.12.2023 18:13 Ответить
Жаль, не з міг подивитись (. Для чого викладати відео яке можуть подивитись тільки власники КАЦАПСЬКОГО телеграму ??? Ну й викладайте в тому КАЦАПСЬКОМУ телеграмі - навіщо поширювати на інші ресурси ?
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10.12.2023 18:32 Ответить
А цього посилання youtube.com/@MAGYARBIRDS у Іванова не видно? Чи Іванову повилазило, чи Іванов провокатор?
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10.12.2023 21:51 Ответить
Кари, московитам *****, стращної кари за Україну!
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10.12.2023 19:32 Ответить
Когда то это был "град"...
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10.12.2023 21:39 Ответить
Інсталяція музейного рівня. Був град, а стала хризантема
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11.12.2023 01:22 Ответить
Мадяр оголосив новий збір. https://youtu.be/SzhZ6IfhO30?si=g8svqVCEs4LhImHY Будьте уважні, використовуйте тільки реквізити, зазначені Мадяром. Бо дуже багато шахраїв, які "від імені та за дорученням" підкидають ліві реквізити і крадуть гроші.
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10.12.2023 21:54 Ответить
 
 