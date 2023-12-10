Морпехи уничтожили технику россиян после неудачного штурма села Крынки на левом берегу Херсона. ВИДЕО

В субботу, 9 декабря, российские оккупанты провели очередной неудачный штурм поселка Крынки на левом берегу Херсона. Украинские военные уничтожили несколько единиц вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом у себя в телеграм-канале сообщил командир подразделения аэроразведки Птицы Мадяра Роберт Бровди. Он опубликовал видео уничтоженной техники.

По его словам, было уничтожено 10 из 11 единиц техники россиян, в том числе четыре из пяти танков, две боевые машины десанта (БМД) и четыре бронетранспортера (БТР). Кроме того, было сбито 28 из 31 обнаруженного за тот день дрона.

Читайте также: За неделю Силы обороны уничтожили 6780 оккупантов и 690 единиц вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА