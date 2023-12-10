Двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и дальше расширяться, - Зеленский принял участие в инаугурации Милея. ВIДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил его с вступлением в должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

"Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами", - написал он.

"Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной и дальше будет расширяться", - добавил Зеленский.

Читайте также: Зеленский по дороге в Аргентину встретился с премьером Кабо-Верде Коррея-и-Силвой