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Аргентина (100) Зеленский (16563) Милей (2)

Двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной будет и дальше расширяться, - Зеленский принял участие в инаугурации Милея. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в инаугурации новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе и поздравил его с вступлением в должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

"Это новое начало для Аргентины, и я желаю президенту Милею и всему аргентинскому народу удивить мир своими успехами", - написал он.

"Я также уверен, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Аргентиной и дальше будет расширяться", - добавил Зеленский.

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Топ комментарии
+20
Зе не цікавлять подіі в Україні , а саме на фронті ,
також не цікавить фінансова допомога США і буде це питання вирішене
в конгресі , чи ні - теж не цікавить 😠
Тоді чим він займається і для чого , я не розумію 😕
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10.12.2023 19:37
+20
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
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10.12.2023 19:44
+19
Там уже і до Колумбії рукою подать.
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10.12.2023 19:34
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Чьо там с орбаном, поц?
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10.12.2023 19:31 Ответить
Операция "Оман-2" ?
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10.12.2023 22:32 Ответить
О, майже сьогоднішня.)))
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10.12.2023 19:35 Ответить
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримаємося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
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10.12.2023 19:44 Ответить
ого) треба дешифратор з наркоманської
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10.12.2023 19:53 Ответить
Операция "Оман-2" ? / Голда Меир: "Приравнять коррупцию к измене Родины" / №631 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=_cAqXVscaT0
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10.12.2023 21:00 Ответить
Висловіть свою думку один незрозумілий опус
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10.12.2023 19:54 Ответить
??
- Нужно просто пєрєстать стрілять.
- Хуже нє будєт, вам панравится.
- Я вам нічєво нє должен..
- Сайтісь пасєрєдінє..
- пачіму етот гєнєрал міня пугаєт?
- я ні лох..
- Казали: " буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос.., буде війна.." Дивіться.. - нічого не сталося.

Дякую. Дуже дякую..
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11.12.2023 04:20 Ответить
Є конкретні закони, які, парламент потрібен проголосувати за них. Повинні підтримати ці закони. І я можу сказати відверто, якщо парламент це буде робити, і напроти цього, є такий результат, і навпроти цього є відкриття щодо Європейського союзу, цей результат дуже важливий. А навпроти цього є всі ті виклики про які я сказав, то я вважаю, пріоритет зробити перше. Я так вважаю.
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10.12.2023 20:02 Ответить
Гебефренія --розірваність , дезорганізованість мови та мислення . Як симптом при шизофренії, та наркоманії .
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10.12.2023 20:14 Ответить
Там вже два в одному..
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10.12.2023 20:19 Ответить
Так ! Шизофренія , то хвороба , а наркомани штучно вводять себе в стан шизофренії--галюцинації, маячня , неадекватний стан . Через кілька років починаються реактивні психози , маніакальні .
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10.12.2023 20:37 Ответить
Прочитав у Вікіпедії, що таке Гебефренія. Висновок однозначний - у Зе-дурачка явно не вона, це зовсім інше. Але порушення мови у Зе існують, причому, скоріш за все, вони вроджені. Які саме у нього порушення - це питання до спеціалістів
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10.12.2023 21:56 Ответить
Аааа прочитали ! Ну тоді для вашого розвитку вроджені--заїкання, проблема швидкості , неправильна робота мовного апарату . І ?? Ото ж .
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10.12.2023 22:30 Ответить
Для Сергія Юрка , до гебефренії входить інкогеренція --втрата послідовності думки , не зв'язанність мислення , поток слів...
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10.12.2023 22:47 Ответить
Це щось. Феєрично.
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10.12.2023 20:56 Ответить
Нічого ви не розумієте, це шифровка Штірліцу.
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10.12.2023 20:39 Ответить
Щедеврально
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10.12.2023 20:55 Ответить
ну, тепер Аргентина вже точно віддасть нам гвинтокрили Мі-17 на запчастини.
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10.12.2023 19:33 Ответить
Там уже і до Колумбії рукою подать.
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10.12.2023 19:34 Ответить
Кацапам поставляли з Аргентини якраз. Може у Зе план перекрити цей канал?))
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10.12.2023 19:35 Ответить
Скоріш за все - перенаправити потоки
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10.12.2023 20:22 Ответить
О ,*******.Нам Месси пришлют и Ди Марию
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10.12.2023 19:36 Ответить
Зе не цікавлять подіі в Україні , а саме на фронті ,
також не цікавить фінансова допомога США і буде це питання вирішене
в конгресі , чи ні - теж не цікавить 😠
Тоді чим він займається і для чого , я не розумію 😕
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10.12.2023 19:37 Ответить
Мабуть "шляхи відходу" шукає. Після другої світової в Латинській Америці багато швалі переховувалось. І зараз в цьому куточку світу сховатись можна.
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10.12.2023 20:39 Ответить
Прям Че гевара бл...
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10.12.2023 19:38 Ответить
Девять секунд для зе-марафону. Ось і все- кінець вистави. Детальніше про " потужні переговори" почуєте в черговому відосіку.
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10.12.2023 19:39 Ответить
Двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься.

Типа - Оборонпром увеличил производство снарядов в 23-м в 10 раз.
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10.12.2023 19:41 Ответить
Це ну просто життєво необхідно для оборони держави....кур...ва.
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10.12.2023 19:41 Ответить
прямой канал аргентинской муки для себя любимого разширил
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10.12.2023 19:42 Ответить
скільки нуль не помножуй, все одно вийде зелемський
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10.12.2023 19:44 Ответить
Ага.
З Оману вже привіз мільярди інвестицій.

Не знаємо вже, куди дівати ті гроші...
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10.12.2023 19:46 Ответить
В Аргентині точно якесь лихо станеться, виверження вулкану, чума чи ще щось. Бідосік.
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10.12.2023 19:46 Ответить
А вулканов там кстати много...
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10.12.2023 19:51 Ответить
бідоносець))
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10.12.2023 20:23 Ответить
Бідоносець
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10.12.2023 22:02 Ответить
Мілей здобув перемогу на президентських виборах у листопаді, набравши близько 56 відсотків голосів виборців. Він не підтримує ідею вступу країни до групи БРІКС, виступає за мінімальне втручання держави в життя громадян, хоче скасувати Центральний банк та пропонує замінити національну валюту на долар США. Під час передвиборної кампанії він також заявив про плани розірвати зв'язки із "комуністичними" урядами Росії, Китаю та Бразилії.

Мілей особисто запросив Зеленськoгo під час телефонної розмови через три дні після перемоги на виборах.
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10.12.2023 19:52 Ответить
а ще також на цю аугурацію запрошено путлера. цікаво, чи він приїхав?
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10.12.2023 20:05 Ответить
В том то и дело, что там выбрали очередного как у нас последнего. То что намолол наобещал весёлый аргентинец, в целом это капец стране. Там давно так падают, но похоже в этот раз таки рухнут. Не стоило туда летать. На фронте каша заваривается крепкая у нас.
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10.12.2023 23:46 Ответить
Покажіть показники економічної співпраці між Україною та Аргентиною, за період правлення найвеличнішогозелнського?
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10.12.2023 19:52 Ответить
зараз не цим потрібно керуватись. головніше зараз - це те, що Аргентина послала накуй кацапський БРІКС і підтримала Україну. навіть якби і не підтримувала Україну, а тільки послала накуй каців з їхнім бріксом - то вже було би дуже добре. І ще було би краще, якби хтось із нинішніх учасників того бріксу вийшов би з цього блоку, наприклад, Бразилія і ПАР щоб вийшли.
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10.12.2023 20:14 Ответить
А хто пустив прибиральника у светері на зустріч поважних людей?
Це по-перше.
По-друге: а чому без трикратного поцілунку? Чи ще не доріс до брежнєвського маразму?
Ну і по-третє: не заздрю перекладачам, якщо воно почне говорити без папірця і завченого тексту
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10.12.2023 19:54 Ответить
Головне, щоб перекладачам папірці з текстом дали..
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10.12.2023 20:25 Ответить
Все правильно. В Україні Боневтік зовсім не потрібней. Одна з головних функцій президента це зовнішня політика. У нас в Лат Америці непахане поле. Мало союзників Хіба що Чилі, Колумбія і Гватемала. Всі інші або вагаються або смокчуть ******** прутня.. Тому правильно що поїхав.
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10.12.2023 19:55 Ответить
Багато снарядів чи танків відправили нам оті "союзники"?
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10.12.2023 20:37 Ответить
У Аргентины куча проблем. Им не до Украины.
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10.12.2023 19:57 Ответить
Думаю, оборот співпраці України з Аргентиною перевершить аналогічний успіх Зе з Оманом у десятки разів! А може і в сотні...
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10.12.2023 19:58 Ответить
Хм... Без обид в адрес Аргентины (всегда мечтал побывать), но какие у Украины отношения с Аргентиной? Что мы им продаем, а что они нам?
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10.12.2023 20:08 Ответить
найбільший наш конкурент на ринку сої і кукурудзи.
Як тільки у них добрий урожай, так ціна зразу конкретно просідає. А це часто так буває, коли ти такий тримаєш свою сою пів року, ціна росте, класно... А потім уже коли думаєш, що ось воно, пора продавать - а ціна бац і пошла вниз
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10.12.2023 22:48 Ответить
Спасибо за информацию. Тогда все логично.
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10.12.2023 23:25 Ответить
Поговаривают что Зеля на лыжи встал и присматривает место для убежища, в Южной и Центральной Америке есть страны которые никому никого не выдают.
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10.12.2023 20:26 Ответить
Бережіть президента Мілея, особливо найближчий тиждень! Як би чогось не сталось!
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10.12.2023 20:27 Ответить
Суховантажі української пшениці в обмін на валізи аргентійського "борошна"?
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10.12.2023 20:29 Ответить
там поряд білі ведмеді, як казала освічена зе!лєнка, та чілі кон карне, то їжа така.
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10.12.2023 20:30 Ответить
Далі залишилося відвідати Гондурас!
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10.12.2023 20:43 Ответить
І Венесуелу.
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10.12.2023 20:59 Ответить
У президента Аргентини, напевно,на плечі була насипана доріжка з аргентинської муки, тому ЗЄля так міцно обіймав свого колегу.
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10.12.2023 20:50 Ответить
Рыбак -рыбака , видит издалека.
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10.12.2023 21:14 Ответить
Так вот для какого вояжа обновляли увеселительные дивайсы в самолёте)))
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10.12.2023 21:27 Ответить
Хавьер Херардо Милей

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10.12.2023 22:08 Ответить
На Месси чуть похож. Дайте мяч хлопцу, пусть гол забьет. Но похоже гвоздь в крышку гроба своей страны вколотит. Очередной а́ртист.
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10.12.2023 23:51 Ответить
Он профессор экономики.
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11.12.2023 06:00 Ответить
С шкивой учился видать!?
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11.12.2023 10:00 Ответить
Он обычный образованный человек. Большинство его критиков глупее его, в том числе у нас на цензоре. Зачем сравнивать его с Зеленским, который полный дурак мне не понять.
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11.12.2023 15:33 Ответить
Милей почётный президент Либертарианской партии Аргентины

Либертарианцы разделяют скептицизм по отношению к государственной власти

Либертарианство пропагандирует как экономическую, так и личную свободу, ограничивая вмешательство государства в жизнь общества

Часть либертарианцев выступает против законов об обязательном школьном образовании. Образование может быть получено в любой доступной и удобной форме в течение любого срока.

Следствием прав собственности и самопринадлежности становится частичная или полная легализация наркотиков
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10.12.2023 22:21 Ответить
це те, що нам потрібно, особливо зараз
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10.12.2023 22:54 Ответить
В Аргентине прошел второй тур выборов президента страны. Победу праздновал эксцентричный политик без опыта, но с нереальной харизмой - Хавьер Милей, который может перевернуть ситуацию с ног на голову не только у себя в стране, но и повлиять на всю Латинскую Америку.
https://24tv.ua/ru/haver-milej-biografija-prezidenta-argentiny-govorivshego-ob-ukraine-rossii-i-putine-24-kanal_n2435807

Прямо ЗЄ №"2!!!
Але ж там у цього ексцентричного чувака хоч війни немає, може перевертати все з ніг на голову,поблазнювати. А у нас люди гинуть!
Що за мода пішла вибирати бланів у владу -Трамп, ЗЄ, Милей?
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10.12.2023 23:05 Ответить
Війни немає,але є спірні с бритами Мальвінськіє(Фолклєндськіє)о-ва..Як би чого не вийшло..
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11.12.2023 12:31 Ответить
так скоро і Зімбабве задружимо, навіщо нам Європа та США
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10.12.2023 22:52 Ответить
Besblatnyi koksik uzhe v doroge !!!
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11.12.2023 00:21 Ответить
 
 