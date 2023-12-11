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Момент сбивания российского вертолета Ка-52 ракетой украинского ПЗРК. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пилоты российского разведывательно-боевого вертолета Ка-52 запечатлели момент сбивания другого такого же вертолета оккупантов ракетой украинского ПЗРК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, экипаж сбитого вертолета катапультировался. В российских пабликах написали, что пилоты вроде бы выжили и вернулись к выполнению боевых задач. Соответствующее видео обнародовали российские телеграммы-каналы.
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Летають высоко,
Видать их далеко....
долітались кідар...
@lybomyr60545 месяцев назад
Вы подняли очень интересную тему,по крайней мере лично для меня. В старые лохматые годы я служил в вертолетном полку механиком по авиационному вооружению на Ка 25. Такая же соосная система. Потом мы перегоняли ТАКР Минск с Черного моря на Дальний Восток,то есть нашу эскадрилью посадили на это недоразумение. Видел как схлестываются лопасти,видел как вертолет начинает "танцевать" на взлете (какой то резонанс говорят),тогда беги по дальше,лопасти отлетают,а редуктор с двигателями проваливаются....Но не об этом. Никак не мог понять как летчик и штурман покинут борт в нештатной ситуации. Рассказывали о реверсе лопастей. Но у нас командир полка(летающий командир) утонул при посадке на корабль,реверс не помог.Спрашивал наших летчиков как покинуть вертолет... Я так вразумительного ответа не получил.
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по перше він одразу починає з хамства
по друге він експерд з усього одразу: авіації юриспруденції та психіатрії
по трете коли не може нічого відповісти по суті він верещить що злив зараховано та пише образи
також він ******** ставити безліч особистих запитань у прокурорському стилі
не витрачайте час на троля
"До створення Інтернет лише твої близькі знали, що ти ТУПИЙ! Тепер ти оголосив про це на весь світ!"
Пишу:
Ти - невіглас!
Ти - неук!
Ти - упертюх неграмотний!
Досить? Чи продовжить?
А кацапам "пох"! "Бабы новых нарожают!"
Здійснюється за рахунок вистрілювання (катапультування) крісла разом з пілотом з літального апарату за допомогою стисненого повітря, порохового заряду, ракетної системи,