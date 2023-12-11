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Бойцы ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян в оккупированных Олешках на Херсонщине. ВИДЕО
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Бойцы сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области. Ударные беспилотники атаковали вражеские цели.
Об этом сообщили в Командовании ССО ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"КСП уничтожен полностью (спойлер к видео: исходя из перехваченного разговора оккупантов, те до сих пор в шоке от атаки спецназовцев)", - добавили бойцы ССО.
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