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Бойцы ССО уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян в оккупированных Олешках на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области. Ударные беспилотники атаковали вражеские цели.

Об этом сообщили в Командовании ССО ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"КСП уничтожен полностью (спойлер к видео: исходя из перехваченного разговора оккупантов, те до сих пор в шоке от атаки спецназовцев)", - добавили бойцы ССО.

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шарікі? ая -яй...
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое .
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11.12.2023 10:58 Ответить
А не надо на *** садиться, чтобы пожрать. Надо сначала пожрать, а потом уже на *** садиться
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11.12.2023 11:43 Ответить
 
 