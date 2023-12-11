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Дрон-камикадзе обнаружил среди деревьев оккупантов и атаковал их. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский оператор FPV-дрона атаковал двух российских захватчиков, скрывавшихся между деревьями на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Ювелирная работа оператора дрона-камикадзе, заслуживающего восхищения. Наш пилот элегантно провел FPV между стволами деревьев и очень близко познакомил птичку с российским солдатом. Последнее фото особенно удалось", - добавили в сообщении к видео.
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+18 олег иванов 9d1a2ffb
показать весь комментарий11.12.2023 11:23
+13 Maksim Perepelitca
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+7 Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий11.12.2023 11:24
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Уехал он как видно навсегда, навсегда.
Домой он больше не вернется,
Оставил только карточку свою.
Домой в Москву он больше не вернется,
Оставил только карточку свою.
А хдє улибка ,для фото?