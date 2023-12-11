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Дрон-камикадзе обнаружил среди деревьев оккупантов и атаковал их. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский оператор FPV-дрона атаковал двух российских захватчиков, скрывавшихся между деревьями на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Ювелирная работа оператора дрона-камикадзе, заслуживающего восхищения. Наш пилот элегантно провел FPV между стволами деревьев и очень близко познакомил птичку с российским солдатом. Последнее фото особенно удалось", - добавили в сообщении к видео.

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Топ комментарии
+18
Здоров'я російским туристам.Нехай щастить.Тобто-нехуй шастать.
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11.12.2023 11:23
+13
..
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11.12.2023 13:30
+7
Евтаназію замовляли? Вибачте, але два рази на одну адресу відправляти не будемо.
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11.12.2023 11:24
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Здоров'я російским туристам.Нехай щастить.Тобто-нехуй шастать.
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11.12.2023 11:23 Ответить
Вот мальчик мой уехал - не вернется.
Уехал он как видно навсегда, навсегда.
Домой он больше не вернется,
Оставил только карточку свою.
Домой в Москву он больше не вернется,
Оставил только карточку свою.
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11.12.2023 15:59 Ответить
Евтаназію замовляли? Вибачте, але два рази на одну адресу відправляти не будемо.
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11.12.2023 11:24 Ответить
Фраза "вдули врот" заиграла новыми красками...
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11.12.2023 11:34 Ответить
Позивний оператора дрона виправданий.
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11.12.2023 12:02 Ответить
Останнє фото особливо вдалось
А хдє улибка ,для фото?
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11.12.2023 12:17 Ответить
Атхватил па **********
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11.12.2023 12:41 Ответить
..
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11.12.2023 13:30 Ответить
Смерть московітам ***** та їх агентам у ВРУ
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11.12.2023 14:26 Ответить
Дивитись в об'єктив-зараз вилетить(влетить) "птичка"...
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12.12.2023 05:08 Ответить
 
 