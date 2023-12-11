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Раненый оккупант жалуется на атаку украинских бойцов: "Шесть осколков, в жопе два, кассетой у#бало". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский захватчик снял свою эвакуацию: оккупанта атаковали кассетными боеприпасами украинские защитники. Раненый российский захватчик вынужден самостоятельно искать медицинскую помощь, ведь его побратимы бросили раненым на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Я "триста", иду на эвакуацию. Шесть обломков, в жопе два. Кассетой у#бало", - говорит оккупант.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 339 850 человек (+1030 за сутки), 5655 танков, 8070 артсистем, 10560 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+34
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11.12.2023 11:58
+28
Алькапоне казав що куля багато чого міняє в голові навіть якщо попала в дупу, а кацапській потворі тільки куля в голові може змінити погляди на життя.
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11.12.2023 11:53
+21
Пастрадал центр принятия ришений. 🙃
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11.12.2023 12:04
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Алькапоне казав що куля багато чого міняє в голові навіть якщо попала в дупу, а кацапській потворі тільки куля в голові може змінити погляди на життя.
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11.12.2023 11:53 Ответить
В жопє бутілка.
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11.12.2023 11:54 Ответить
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11.12.2023 11:58 Ответить
Самокритичний пі*ар.
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11.12.2023 11:58 Ответить
Пастрадал центр принятия ришений. 🙃
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11.12.2023 12:04 Ответить
После нападения на Финляндию 30 ноября 1939 года маршал Маннергейм сказал...мужики...от вам зависит будет Финляндия завтра Или нет...🇫🇮🇫🇮🇫🇮Финны по факту выстояли... за 105 дней войны советских баранов Шариковых косили финны очень красиво....☠️🏴‍☠️350 000 подохли у линии Маннергейма... около 100 000 замезли в лесах Финляндии...
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11.12.2023 12:06 Ответить
А може воно з уламками у дупі таким народилося ?!
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11.12.2023 12:08 Ответить
Проклятый симулянт.В яму его и не кормить дней 5-выздоровеет на глазах.
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11.12.2023 12:09 Ответить
так чого приперся? щоб в жопу осколки получити
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11.12.2023 12:14 Ответить
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11.12.2023 12:15 Ответить
здохни кацапське бидло!
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11.12.2023 12:16 Ответить


Папа любит крєпкій чай,
Дєда любіт кофє.
Сін убітий невзначай
Доча деду рофлит:

- Шесть осколков
В жопе два,
Четверо навылет
Трупов столько
- не беда
Мама Ладу мылит!
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11.12.2023 12:26 Ответить
звідки у цих виродків взялися побратими? я не розумію..., навіщо їм приписувати якісь відносини, яких в них не може бути за визначенням? навіщо це "очеловечивание" ворога, воно зараз недоречно...
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11.12.2023 12:31 Ответить
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих.20/17.
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11.12.2023 12:37 Ответить
Кацап прям оптимист - иду на эвакуацию...
Щас жопу зелёнкой намажут, руку йодом (главное не перепутать) и снова на передок!
Твоё предназначение - склеить ласты за путлера....
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11.12.2023 12:46 Ответить
Прям віршик получається

"Шесть осколков,
В жопе *уй.
Єдь домой
І нє балуй"
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11.12.2023 13:07 Ответить
щось є підозра
щоу дупі чеченські
осколькі
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11.12.2023 13:26 Ответить
Воєнний злочинець та убивця Українців, про щось скаржиться ??
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11.12.2023 14:17 Ответить
Маю надію,що він залишиться без руки
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11.12.2023 14:18 Ответить
нє сбилісь мечти! він в жопу вопче то бутилку хотів )))
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11.12.2023 14:21 Ответить
повезло людоеду прутину с дебильными холопами, неспособными сложить "два и два"...
вонюша-дурачек, прийдёшь, если дойдёшь, в тыл, видсмокчеш у кадыровцев (чи хто там "на смене"?) и пойдёш взад - на передок "по-специальности" - подыхать
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11.12.2023 14:29 Ответить
Значить кацап прийшов на чужу землю, щоб її загарбати і він не підарас. А ті хто йому цього не дає ті підараси? Залізна логіка кацапсячого підора!
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11.12.2023 14:29 Ответить
Йой! Сарако з ушкодженою двома осколками зкріпою!
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11.12.2023 18:43 Ответить
Радiй дурень,що ти вижив
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11.12.2023 21:10 Ответить
 
 