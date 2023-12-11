Раненый оккупант жалуется на атаку украинских бойцов: "Шесть осколков, в жопе два, кассетой у#бало". ВИДЕО

Российский захватчик снял свою эвакуацию: оккупанта атаковали кассетными боеприпасами украинские защитники. Раненый российский захватчик вынужден самостоятельно искать медицинскую помощь, ведь его побратимы бросили раненым на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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"Я "триста", иду на эвакуацию. Шесть обломков, в жопе два. Кассетой у#бало", - говорит оккупант.

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