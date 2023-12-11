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Раненый оккупант жалуется на атаку украинских бойцов: "Шесть осколков, в жопе два, кассетой у#бало". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский захватчик снял свою эвакуацию: оккупанта атаковали кассетными боеприпасами украинские защитники. Раненый российский захватчик вынужден самостоятельно искать медицинскую помощь, ведь его побратимы бросили раненым на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Я "триста", иду на эвакуацию. Шесть обломков, в жопе два. Кассетой у#бало", - говорит оккупант.
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Папа любит крєпкій чай,
Дєда любіт кофє.
Сін убітий невзначай
Доча деду рофлит:
- Шесть осколков
В жопе два,
Четверо навылет
Трупов столько
- не беда
Мама Ладу мылит!
Святе Письмо. Вих.20/17.
Щас жопу зелёнкой намажут, руку йодом (главное не перепутать) и снова на передок!
Твоё предназначение - склеить ласты за путлера....
"Шесть осколков,
В жопе *уй.
Єдь домой
І нє балуй"
щоу дупі чеченські
осколькі
вонюша-дурачек, прийдёшь, если дойдёшь, в тыл, видсмокчеш у кадыровцев (чи хто там "на смене"?) и пойдёш взад - на передок "по-специальности" - подыхать