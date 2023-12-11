После провального штурма лесополосы на Авдеевском направлении поле боя усеяно трупами россиян. ВИДЕО

Украинские воины сняли на видео тела ликвидированных оккупантов, валяющихся на небольшом участке лесополосы на Авдеевском направлении. Именно эту территорию российская пехота пыталась захватить, однако, наши бойцы ликвидировали группу россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах можно рассмотреть тела оккупантов, которые валяются среди амуниции и оружия.

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