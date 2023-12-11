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После провального штурма лесополосы на Авдеевском направлении поле боя усеяно трупами россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины сняли на видео тела ликвидированных оккупантов, валяющихся на небольшом участке лесополосы на Авдеевском направлении. Именно эту территорию российская пехота пыталась захватить, однако, наши бойцы ликвидировали группу россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах можно рассмотреть тела оккупантов, которые валяются среди амуниции и оружия.

Смотрите также: Раненый оккупант жалуется на атаку украинских бойцов: "Шесть осколков, в жопе два, кассетой у#бало". ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
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11.12.2023 13:55
+16
Мало трупів, бо хороший рускій фашист, це дохлий рускій нацист
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11.12.2023 13:35
+15
Касетні ********** саме те, що потрібно для боротьби із кацапськими мʼясними штурмами.
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11.12.2023 13:57
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Мало трупів, бо хороший рускій фашист, це дохлий рускій нацист
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11.12.2023 13:35 Ответить
Пыня окочурится, будет больше(тока на каазлабаде), бо цапорилi не подiлять владу, тем более, шо в основном буряты гынуть на вiйнi ... остатки бурят спросят у оставшихся лаптеунтов, мол, доколе.
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11.12.2023 13:52 Ответить
То може допоможеш? В лісосмузі під авдеевкою? А нє лежачі в теплі, на дівані вдома.
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11.12.2023 15:48 Ответить
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11.12.2023 13:55 Ответить
Та то разве потери? Люди-то не пострадали! 👌
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11.12.2023 16:55 Ответить
Закономерная судьба гопников
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11.12.2023 13:56 Ответить
У цьому їх призначення,валятись по полях,лісах,і горах.І нас хотіли туди ж втягнути
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11.12.2023 16:02 Ответить
Касетні ********** саме те, що потрібно для боротьби із кацапськими мʼясними штурмами.
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11.12.2023 13:57 Ответить
Когда кто то рассказывает что война зашла в глухий кут показывайте им такие видео. Потому что если Украина каждый день уничтожает сотни рашистских zомбаков ето значит что мир очещается и ети zомбаки не будут шагать уже не только по Украине а и по Европе.
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11.12.2023 14:02 Ответить
Киви на снегу - какя прелесть
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11.12.2023 14:11 Ответить
Замість голови -пробка . Пів голови немає ? Так ? А де кров ?
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11.12.2023 14:28 Ответить
там ціла голова, накрита ганчіркою, а в ній маленька дірочка від кулі. крові майже немає, хоча на фотаках з другого ракурсу її видно.
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11.12.2023 15:06 Ответить
Завалили в тот момент, когда он надел себе на лампочку пакет
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11.12.2023 16:56 Ответить
Вражаюча картина. каСап ходить по полю і нікому не допомагає !!! Шокує, що вони вірять, що мародерствувати їм ще доведеться, і привезти своїй машкЄ унітаз вдасться. Що інших цілей у них не було це вже навіть діти зрозуміли. А ***** їм вже давно по барабану, і вони це кажуть нашим полоненим. Проте заявити це своїм командирам кишка тонка. Отакі вони чемпіони з мародерства.
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11.12.2023 14:15 Ответить
Не, це поле-свежачок. Там еще лежачие конают... А тот кацап шкандыбае нипадецки, думает , шо от интенсивной ходьбы кровь меньше будет бурлить и делать луз и шо в чистом поле быстро до скорой помощи худко дочалапае.
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11.12.2023 14:22 Ответить
Це московити, рванули і з мухосранську на Берлін, за немкамі!!
Не тим маршрутом….
Це верещучка пообіцяла їм шатли з Криму, а воно он, як неловко вийшло…. По ріллі та копаному полі… посадками, заблукали…орки *****
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11.12.2023 14:21 Ответить
На тлі збиття 8 з 8 балістичних ракет Ігнат питає росіян, що у них з їбалом
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11.12.2023 14:36 Ответить
Что то не так встречют орков под Авдеевоей.А где же хлеб-соль, как положено встречать освободителей? Хлеба-соли нет и не будет, зато будет оно на стене своей школы висеть в виде памятной таблички. Уже наверное все школы мордора в таких табличках.
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11.12.2023 15:26 Ответить
Без солі будуть доїдати....
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11.12.2023 16:04 Ответить
 
 