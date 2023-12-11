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Ударный беспилотник ликвидировал российского снайпера под Авдеевкой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Дрон-камикадзе обнаружил и атаковал российского снайпера, замаскированного в поле под Авдеевкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+15 Ivan Ivan 9411ab2c
показать весь комментарий11.12.2023 14:40
+15 ПТН ПНХ 0aa0345a
показать весь комментарий11.12.2023 14:44
+15 Alex O fd946f57
показать весь комментарий11.12.2023 15:05
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Ну а якщо вже наші хлопці працюють з однієї посадки в іншу то там точно не совковє лайно.😎
Шановний закінчуємо бесіду бо в мене на лекції немає бажання. Висновок такий що це лайно, СВД, відаеться або тим кого призначають снайпером або людина сама бере цю палку для підняття сомооцінки. Так зрозуміло БУЛБ-БУЛЬ?😏
Ну а після слів "стріляв з багатьох моделів", якщо існує тільки СВД та СВДС, вважаю подальшу розмову не потрібною, дарма втрачений час, не хочу вас ображати тому припиняємо спілкування. Снайпер не той хто має відмітку у військовому квітку!!!
Чекав свого часу.
Але трохи не додумав, що від тепла тіла знизу земля нагріється і сніг розтопиться довкола, що демаскує його позицію.