В Мордовии пьяный оккупант, вернувшийся с войны, погиб под колесами поезда. ВИДЕО 18+

В Мордовии российский военнослужащий погиб под колесами поезда: захватчик как раз возвращался с войны и планировал уехать в Башкирию в отпуск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент гибели оккупанта сняли камеры внешнего наблюдения. На них видно, как мужчина с большим рюкзаком за плечами, шатаясь из стороны в сторону, идет по перрону. Рядом едет поезд. В какой-то момент он теряет равновесие падает, оказываясь прямо под колесами поезда. Шансов выжить у него не было.

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