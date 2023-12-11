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В Мордовии пьяный оккупант, вернувшийся с войны, погиб под колесами поезда. ВИДЕО 18+
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В Мордовии российский военнослужащий погиб под колесами поезда: захватчик как раз возвращался с войны и планировал уехать в Башкирию в отпуск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент гибели оккупанта сняли камеры внешнего наблюдения. На них видно, как мужчина с большим рюкзаком за плечами, шатаясь из стороны в сторону, идет по перрону. Рядом едет поезд. В какой-то момент он теряет равновесие падает, оказываясь прямо под колесами поезда. Шансов выжить у него не было.
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+72 Ivan Ivan 9411ab2c
показать весь комментарий11.12.2023 16:11
+31 эманюэль
показать весь комментарий11.12.2023 16:12
+28 Wild MadDog
показать весь комментарий11.12.2023 16:12
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Пожалуйста, подождите...
і проти ходи поїзда вирішив посцяти, але унітаз обідився
А шо там у нього таке важкеньке у парашуті було - чи не пара-трійка унітазів?
Тєпєрь в какую Башкирию бєз башкі?
Гиркин, когда со Славянска пришел, пи.....ды за это давал.
Тут - під поїзд через важкий рюкзак, а здебільше падають чарез перила з висоти, або з драбин чи з вікон.
Перше правило для висотників: ніколи не тягнися, бо зміщується центр ваги.
Перше правило для п'яного рашистського дємбеля: не розстібай ширінку зимою проти вітру спиною до потяга, що рухається.
Бумерів передивився, що про карму згадав?
Ти ще про Анну Карєніну напиши для повноти картини.
Тут же "голубые города".
Из Мордовии в Башкирию. Нет. Измельчал народ.
Лев Лещенко "Притяженье земли".
П.С.
Надо бы музыкальное сопровождение:
Башкир на снегу - розовый на белом
Что же нам с трупом делать, с башкиром на снегу...
Идет наркоман вдоль железнодорожного пути. Смотрит - валяется дохлая крыса, перерезанная поездом.
- Ой-ой-ой! Ну прямо Анна Каренина!
Жаль.
В виде пожизненного инвалида он был бы большей нагрузкой для родственников и бюджета, чем в виде трупа.