РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6377 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияЗа рубежом
16 559 94
поезд (1010) россия (91304)

В Мордовии пьяный оккупант, вернувшийся с войны, погиб под колесами поезда. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Мордовии российский военнослужащий погиб под колесами поезда: захватчик как раз возвращался с войны и планировал уехать в Башкирию в отпуск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент гибели оккупанта сняли камеры внешнего наблюдения. На них видно, как мужчина с большим рюкзаком за плечами, шатаясь из стороны в сторону, идет по перрону. Рядом едет поезд. В какой-то момент он теряет равновесие падает, оказываясь прямо под колесами поезда. Шансов выжить у него не было.

В Мордовии пьяный оккупант, вернувшийся с войны, погиб под колесами поезда 01

Читайте также: Россия вербует мигрантов на финской границе для войны в Украине, - BBC
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+72
Так то в мішку унітаз такий тяжкий був шо перетяг його?
показать весь комментарий
11.12.2023 16:11
+31
Самоліквідувався падла. Респект поїзду.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:12
+28
Відпустку та решту часу окупант проведе у кабздона
показать весь комментарий
11.12.2023 16:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так то в мішку унітаз такий тяжкий був шо перетяг його?
показать весь комментарий
11.12.2023 16:11 Ответить
еге ж.
і проти ходи поїзда вирішив посцяти, але унітаз обідився
показать весь комментарий
11.12.2023 16:20 Ответить
Поїзд хотів поцупити унітаз у пʼяного асвабадітєля.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:03 Ответить
Але він сражався до пасльЄдньЄй каплі
показать весь комментарий
11.12.2023 17:09 Ответить
Походу не порожній був унітаз а з скрепами)))
показать весь комментарий
11.12.2023 17:38 Ответить
Возвращение героя
показать весь комментарий
11.12.2023 18:06 Ответить
Краще б міну вкрав.
показать весь комментарий
11.12.2023 20:34 Ответить
Відпустку та решту часу окупант проведе у кабздона
показать весь комментарий
11.12.2023 16:12 Ответить
кабздон дарує квиток на потяг до себе ще одному окупанту

показать весь комментарий
11.12.2023 16:26 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2023 07:17 Ответить
кацап, не спрашивай по ком звонит телефон, он звонит по тебе
показать весь комментарий
11.12.2023 16:12 Ответить
Самоліквідувався падла. Респект поїзду.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:12 Ответить
Мордовєц пораскінул мозгамі і рєшіл на есвео нє возвращяцця.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:12 Ответить
Карма вона така.
показать весь комментарий
11.12.2023 18:42 Ответить
Так там ще рюкзак бандеровський! Ви ж бачили як він схопив орка та затягнув під потяг? І як ***** не опирався, рюкзак його таки здолав ))
показать весь комментарий
12.12.2023 02:11 Ответить
Краще щоб це падло покалічилося і в муках провів решту життя .
показать весь комментарий
11.12.2023 16:12 Ответить
Та ладно. Здох Максим і куй з ним.
показать весь комментарий
11.12.2023 18:30 Ответить
Разів з десять підряд насолодився!
А шо там у нього таке важкеньке у парашуті було - чи не пара-трійка унітазів?
показать весь комментарий
11.12.2023 16:13 Ответить
Кому в голову прийшло на це прекрасне відео поставити 18+?
показать весь комментарий
11.12.2023 20:30 Ответить
до кабздона, до кабздона, до кабздона -- нА кАнцэрт!),
показать весь комментарий
11.12.2023 16:14 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 16:16 Ответить
Пропала лада
показать весь комментарий
11.12.2023 16:15 Ответить
таки да-да !
показать весь комментарий
11.12.2023 16:23 Ответить
Ну хоть подзюрив перед смертью. У рабссиян это равносильно исповеди.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:15 Ответить
Надеюсь, поезд не пострадал и может переезжать кацапов дальше?
показать весь комментарий
11.12.2023 16:16 Ответить
стопудово буданов паровоз завербував...
показать весь комментарий
11.12.2023 16:16 Ответить
Если после этого фсб порежет "бандеровский" поезд на металлолом - удивлен не буду.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:17 Ответить
Мабуть залізнииця… побудована з американських рейок часів ІІ Світової війни відомстила "ворогу НАТО"!
показать весь комментарий
11.12.2023 16:18 Ответить
ні, мабуть українці в засланні будували
показать весь комментарий
11.12.2023 17:33 Ответить
планував поїхати у Башкирію

Тєпєрь в какую Башкирию бєз башкі?
показать весь комментарий
11.12.2023 16:18 Ответить
Гойдаааааааааааааааааааааааааа...
показать весь комментарий
11.12.2023 16:18 Ответить
Потыкайте в него палкой.Может боится,что прилетит беспилотник и притворился по привычке мертвым?
показать весь комментарий
11.12.2023 16:19 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 16:23 Ответить
КАРМА!
показать весь комментарий
11.12.2023 16:19 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2023 16:21 Ответить
Правое фото кадр про освобождение доннцкого "Метро". Там перли все, и вояки, и близживущие жители.
Гиркин, когда со Славянска пришел, пи.....ды за это давал.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:10 Ответить
узким надо водку передавать на передовую, тогда еще больше будет хороших узких
показать весь комментарий
11.12.2023 16:21 Ответить
прямо з дронів закидувати?
показать весь комментарий
11.12.2023 16:35 Ответить
з домішком метилового спирта, щоб не відразу дохли, а через пару днів, тоді більше орків вип'є
показать весь комментарий
11.12.2023 17:40 Ответить
Награда нашла гєроя расіси. Дєди гардяцца.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:22 Ответить
Це типовий приклад нещасного випадку, коли не відчувати центру ваги.
Тут - під поїзд через важкий рюкзак, а здебільше падають чарез перила з висоти, або з драбин чи з вікон.
Перше правило для висотників: ніколи не тягнися, бо зміщується центр ваги.
Перше правило для п'яного рашистського дємбеля: не розстібай ширінку зимою проти вітру спиною до потяга, що рухається.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:23 Ответить
тупа жирна крапка, це типовий приклад карми.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:41 Ответить
А, це ти, тролє.
Бумерів передивився, що про карму згадав?
Ти ще про Анну Карєніну напиши для повноти картини.
показать весь комментарий
11.12.2023 18:14 Ответить
тупа жирна тварина, а не дивлюся всякі бумери і анни калєніни, саме жуй те кацапське лайно.
показать весь комментарий
11.12.2023 21:17 Ответить
орк за бортом! ))
показать весь комментарий
11.12.2023 16:26 Ответить
Вас понял. Вычеркиваю. Продолжайте наблюдение.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:11 Ответить
пастой паравоз, не стучите колеса... меня засосало... под поезд засосало...
показать весь комментарий
11.12.2023 16:27 Ответить
дивно, що він з такою вдачею вижив на війні...
показать весь комментарий
11.12.2023 16:32 Ответить
Рано чи пізно настає момент, коли удача відвертається.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:47 Ответить
вдало кинувся на потяг-без голови
показать весь комментарий
11.12.2023 16:34 Ответить
Чудово!
показать весь комментарий
11.12.2023 16:36 Ответить
Мєртвєцкі пьян.
показать весь комментарий
11.12.2023 16:38 Ответить
"Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже разлила"...
показать весь комментарий
11.12.2023 16:42 Ответить
Голови у нього не було у переносному значенні, а тепер і у прямому, анатомічному. 🤗
показать весь комментарий
11.12.2023 16:42 Ответить
Анна Кареніна в берцях .
показать весь комментарий
11.12.2023 16:47 Ответить
зачем Герасим собачку под паровоз кинул ?
показать весь комментарий
11.12.2023 16:59 Ответить
оккупант на снегу - какая прелесть
показать весь комментарий
11.12.2023 16:58 Ответить
И стоило такой крюк через Украину делать - приехал бы на вокзал из дома и просто упал бы под поезд!
показать весь комментарий
11.12.2023 16:59 Ответить
Нет у вас романььтзьму.
Тут же "голубые города".
Из Мордовии в Башкирию. Нет. Измельчал народ.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:14 Ответить
В рюкзаке был украденный большой постоянный магнит....
показать весь комментарий
11.12.2023 17:00 Ответить
с HDD
показать весь комментарий
11.12.2023 17:01 Ответить
Нємєдлєнна рассссстрєлять поєзд вмєстє с машиністам і пасажирамі за умишлєннає убійства асвабадітєля!
показать весь комментарий
11.12.2023 17:01 Ответить
два поезда ,шоб не повадно было
показать весь комментарий
11.12.2023 17:03 Ответить
"Дави его справа, бл...ть! Прижимай его!" (c)
показать весь комментарий
11.12.2023 17:02 Ответить
Можна безкінечно дивитися на три речі - на те, як тече вола, як горить вогонь та як поїзд перерізає російську мразоту!
показать весь комментарий
11.12.2023 17:02 Ответить
До цього ролика гарно підійде такий саундтрек:

Лев Лещенко "Притяженье земли".
показать весь комментарий
11.12.2023 17:04 Ответить
Пайдьйот на запчасті😷😷😷😷
показать весь комментарий
11.12.2023 17:14 Ответить
Квартиру в Киеве не выбрал, в отпуск не поехал - прям железнодорожная полоса...
П.С.
Надо бы музыкальное сопровождение:

Башкир на снегу - розовый на белом
Что же нам с трупом делать, с башкиром на снегу...
показать весь комментарий
11.12.2023 17:16 Ответить
Голос каБзона затянул его на аншлаг .
показать весь комментарий
11.12.2023 17:17 Ответить
Кто его напоил? Сейчас фсб арестует мордовскую буфетчицу и обвинит её в том, что она агент СБУ.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:24 Ответить
Анн Каренин
показать весь комментарий
11.12.2023 17:25 Ответить
Читав роботи естонського професора, якого звали Енн... При спогляданні імені було відчуття коґнітивного дисонансу.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:36 Ответить
Дрібничка але приємно.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:26 Ответить
Родіна достойно зустріла свого хероя.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:26 Ответить
Позбувся зайвого.
показать весь комментарий
11.12.2023 17:50 Ответить
Нагадався древній анекдот (мовою оригіналу).

Идет наркоман вдоль железнодорожного пути. Смотрит - валяется дохлая крыса, перерезанная поездом.
- Ой-ой-ой! Ну прямо Анна Каренина!
показать весь комментарий
11.12.2023 17:52 Ответить
Типовий кінець сруськага мордвина, після «ученій», який «заблудився», а тепер, уже Іхтамнєту… ***** чекає те ж саме, але руками його охоронців
показать весь комментарий
11.12.2023 17:53 Ответить
На біса ця "новина"?
показать весь комментарий
11.12.2023 18:05 Ответить
не задавайте риторичних запитань, подивіться, скільки позитивних коментарів під новиною
показать весь комментарий
11.12.2023 18:35 Ответить
Так. Ніби саме хтось з коментаторів і забив того кацапчука...
показать весь комментарий
11.12.2023 21:37 Ответить
Ну, это конечно новость..
показать весь комментарий
11.12.2023 18:07 Ответить
какое чудовищное самоубийство!
показать весь комментарий
11.12.2023 18:30 Ответить
Портал до кобзона хтось вчасно відкрив) Чортів видно не було, але ті тягнули як могли)
показать весь комментарий
11.12.2023 18:47 Ответить
Велика подяка потягу за те, що давить кацапських підарасів.
показать весь комментарий
11.12.2023 18:53 Ответить
Жив грішно - помер смішно.
показать весь комментарий
11.12.2023 19:14 Ответить
А рюкзак целый. Наверное, тятя гостинцев деткам привез. Вот свезло им!
показать весь комментарий
11.12.2023 20:28 Ответить
Оце горе в сімії. Навіть здохнути не зміг там де потрібно. Ванька в мішку і сімя без лади
показать весь комментарий
11.12.2023 21:35 Ответить
Дивлюсь iсерце нi цокае.
показать весь комментарий
11.12.2023 21:43 Ответить
Бог не фраєр, всім роздасть по заслугах.
показать весь комментарий
11.12.2023 22:07 Ответить
Яке прикре самогубство...
показать весь комментарий
11.12.2023 22:56 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
показать весь комментарий
12.12.2023 02:30 Ответить
"Шансов выжить у него не было."

Жаль.
В виде пожизненного инвалида он был бы большей нагрузкой для родственников и бюджета, чем в виде трупа.
показать весь комментарий
12.12.2023 09:38 Ответить
По сети гуляет видео, где орк жалуется на плохой протез левой руки. Как от этого дохлого можно запчасть пришить.
показать весь комментарий
12.12.2023 10:41 Ответить
 
 