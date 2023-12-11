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Бойцы 103-й бригады ТРО беспилотниками поразили несколько российских грузовиков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины разрушают логистику врага. В частности, бойцы уничтожили дронами-камикадзе несколько российских грузовиков.
Об этом сообщили Силы ТРО "ЗАПАД" ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Hanka Panyanka
показать весь комментарий11.12.2023 17:13 Ответить Мне нравится 9
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