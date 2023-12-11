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Дроны-камикадзе влетают в толпу оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Операторы украинских дронов успешно атаковали вражескую группу, в которую входило по меньшей мере два десятка оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой снято поочередное попадание двух дронов в скопление врага.

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Топ комментарии
+16
а не треба ходити, як у себе вдома...
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11.12.2023 16:56
+13
Якби ще й ********* був касетний...
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11.12.2023 17:00
+12
Маскіровка, як чорний кіт на снігу.
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11.12.2023 16:54
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Маскіровка, як чорний кіт на снігу.
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11.12.2023 16:54 Ответить
а не треба ходити, як у себе вдома...
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11.12.2023 16:56 Ответить
Якби ще й ********* був касетний...
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11.12.2023 17:00 Ответить
якби їх касетником засипало, так кучно сидять, що всіх вбило або покалічило.
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11.12.2023 17:16 Ответить
Скоплєніє братушек
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11.12.2023 17:04 Ответить
Дуже гарно!
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11.12.2023 17:13 Ответить
Підігрів для відморозків не забарився.
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11.12.2023 17:14 Ответить
Оператор молодчинка !!!!!!!
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11.12.2023 17:37 Ответить
два раза
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11.12.2023 17:41 Ответить
Де дрони? Тільки один.
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11.12.2023 18:55 Ответить
Ніт, два
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11.12.2023 19:06 Ответить
Имейте совисть! Рибята гатовились брать Бирлин и савиршать малнииносный рывок на Ла-манш!
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11.12.2023 21:21 Ответить
либонь замерзли всі - не ворухаються
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12.12.2023 01:18 Ответить
 
 