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Дроны-камикадзе влетают в толпу оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Операторы украинских дронов успешно атаковали вражескую группу, в которую входило по меньшей мере два десятка оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой снято поочередное попадание двух дронов в скопление врага.
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