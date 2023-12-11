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Вражеский ПТРК "несанкционированно" выпускает ракету после попадания из украинского дрона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Операторы украинских дронов батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили позицию вражеского противотанкового расчета вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на филигранное попадание боеприпаса в блиндаж, находившимся в нем оккупантам удалось выжить. Беспилотник снял, как захватчики выскакивают из горящего тайника и убегают. Однако сам ПТРК уничтожить удалось. Судя по всему, он был заряжен - после попадания ракета детонирует и вылетает из установки.

"Авдеевское направление. Уничтожили вражеский ПТРК, выгнали расчет (жаль, что не навсегда). А также отминусовали РЭБ, теперь им будет совсем несладко", - пишут бойцы в комментарии к видеозаписи фрагмента своей боевой работы.

Смотрите также: Дроны-камикадзе влетают в толпу оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+25
влучність вражає!
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11.12.2023 17:17
+13
Ну ось, знищене. Це ж потрібно на висоту 100+ м затягнути той ПТРК, а потім від комарів відмахуватись.
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11.12.2023 17:40
+9
Погана новина. Виявляється, що на тому териконі є кацапські ПТРК. Раніше говорили, що террикон не має ніякого сенсу, бо любий солдат (а тим більше - ПТРК) на ньому зразу знищується
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11.12.2023 17:25
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влучність вражає!
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11.12.2023 17:17 Ответить
Як і "ефективність" РЕБа
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11.12.2023 17:21 Ответить
І бімбочки, мені здається, самонавідні
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11.12.2023 17:43 Ответить
Погана новина. Виявляється, що на тому териконі є кацапські ПТРК. Раніше говорили, що террикон не має ніякого сенсу, бо любий солдат (а тим більше - ПТРК) на ньому зразу знищується
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11.12.2023 17:25 Ответить
Ну ось, знищене. Це ж потрібно на висоту 100+ м затягнути той ПТРК, а потім від комарів відмахуватись.
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11.12.2023 17:40 Ответить
"Корнєт москалєнскій,
налєйтє шмурдяка."
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11.12.2023 17:39 Ответить
схоже ,що то на териконі
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11.12.2023 17:52 Ответить
Чи під териконом! Там все рівнесенько, жодного дерева, нема де сховатись...
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11.12.2023 20:44 Ответить
після влучання, ракета детонує та вилітає із установки

Різновид технічної "ведмежої хвороби".
До речі, автори можуть вмотивувати необхідність коми?
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11.12.2023 18:02 Ответить
З пейзажу, схоже на терикон біля коксохіму.
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11.12.2023 18:42 Ответить
Вау, оце так ювілірна праця!!!!!!!!
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11.12.2023 20:13 Ответить
Залік!!!!
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11.12.2023 20:31 Ответить
 
 