Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает колонну вражеской бронетехники вблизи Марьинки на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 79-й ОДШБ с помощью украинского ПТРК "Стугна-П" уничтожили колонну бронетехники вблизи Марьинки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

"Расчет противотанкового комплекса "Стугна-П" как в тире сжигает колонну российской бронетехники в районе Марьинки Донецкой области. Работает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада", - отмечается в комментарии к видео.

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