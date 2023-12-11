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Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает колонну вражеской бронетехники вблизи Марьинки на Донетчине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 79-й ОДШБ с помощью украинского ПТРК "Стугна-П" уничтожили колонну бронетехники вблизи Марьинки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсети.

"Расчет противотанкового комплекса "Стугна-П" как в тире сжигает колонну российской бронетехники в районе Марьинки Донецкой области. Работает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада", - отмечается в комментарии к видео.

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11.12.2023 18:34 Ответить
Стугна - вещь крутая!
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11.12.2023 19:22 Ответить
Ла-маншская область, сило Марьинка. Гиройски пагибли за родину. Так будит написано в пахаронке.((((((
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11.12.2023 21:27 Ответить
На видео конец сентября начало октября, новости пля из прошлого года, зачем постить, не понимаю, настрой поднять?
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11.12.2023 22:16 Ответить
АЙ МОЛОДЦІ Й СТУГНА ДОБРА !)
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11.12.2023 22:22 Ответить
 
 