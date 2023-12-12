Пограничники за ночь уничтожили 2 танка, бронеавтомобиль и 4 автомобиля российских захватчиков. ВИДЕО

На Юге пограничники за одну ночь сожгли 2 танка, бронеавтомобиль, 3 легковых и 1 грузовой автомобиль захватчиков и нанесли огненное поражение по укрытию оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы украинских защитников опубликовано в телеграмм канале Госпогранслужбы.

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