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Пограничники за ночь уничтожили 2 танка, бронеавтомобиль и 4 автомобиля российских захватчиков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Юге пограничники за одну ночь сожгли 2 танка, бронеавтомобиль, 3 легковых и 1 грузовой автомобиль захватчиков и нанесли огненное поражение по укрытию оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы украинских защитников опубликовано в телеграмм канале Госпогранслужбы.

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