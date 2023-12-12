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Украинские пограничники укрепляют границу с Беларусью. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пограничники продолжают укреплять границу с Беларусью, обустраивают заграждения разных типов. Для проведения работ пограничники используют как спецтехнику, так и технику, полученную от партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграмм канале Госпогранслужбы.

"Несмотря на изменение погодных условий на украинско-белорусской границе подразделения ГНСУ продолжают обустраивать заграждения: железобетонные, металлически-сетчатые и из колюче-режущей проволоки типа "егоза", а на угрожающих направлениях - минно-взрывные. По всему участку копают противотанковые ровы" пирамиды", – говорится в сообщении.

По словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой.

Смотрите: Пограничники за ночь уничтожили 2 танка, бронеавтомобиль и 4 автомобиля российских захватчиков. ВИДЕО
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Топ комментарии
+5
ех, якби почали в листопаді 2021...хіба сталася б Буча? (((
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12.12.2023 14:46
+5
А чому під Чонгаром так не робили?
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12.12.2023 14:50
+4
10 рік? А з московією не пробували?
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12.12.2023 14:38
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******** гірші за свинособак...
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12.12.2023 14:36 Ответить
не згоден. Там значно більше притомних людей, ніж на рашці. Події серпня 2020 року цьому підтвердження
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12.12.2023 16:17 Ответить
10 рік? А з московією не пробували?
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12.12.2023 14:38 Ответить
проект "Стіна" - 2014 р.
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12.12.2023 20:03 Ответить
намба ту?
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13.12.2023 13:10 Ответить
ех, якби почали в листопаді 2021...хіба сталася б Буча? (((
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12.12.2023 14:46 Ответить
А чому під Чонгаром так не робили?
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12.12.2023 14:50 Ответить
це питання треба поділити від 2014 на ДО ТОГО як Байден Зєлє кричав про агресію, та ПІСЛЯ ТОГО....Тож ПІСЛЯ це просто зрада та намагання здати країну... а ДО багатогранне питання, одним з аспектів якого є юридичний фактор землекористувача...
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12.12.2023 15:01 Ответить
Бо верещук шатла мала запускати...Забули чи шо?
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12.12.2023 15:22 Ответить
Без ЗСУ в достатній кількості ці загородження до дупи.
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12.12.2023 14:53 Ответить
Так, - росіяни показали як вона виглядає лінією сирійського м,ясника... АРХ М
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13.12.2023 02:31 Ответить
А може просто Буча була потрібна декому?
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12.12.2023 16:18 Ответить
Літо і осінь пройшли без фінансування і спецтехніки, а серед зими вручну вирішали облаштовувати оборонні споруди.
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12.12.2023 15:24 Ответить
Зiм-ОЙ хоть у-сцатий бульбо-тарган хоть картоплею через паркан кидаться не буде
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13.12.2023 02:00 Ответить
 
 