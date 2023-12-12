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Бойцы 92 ОШБр ликвидировали вражескую пехоту и технику оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко точными сбросами боеприпасов с беспилотника и атаками FPV-дронов ликвидировали вражескую пехоту и технику оккупантов на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы украинских защитников по оккупантам опубликовано в телеграмм-канале Оперативний ЗСУ.
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