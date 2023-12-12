РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14831 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
7 615 2
война (46991) ликвидация (1955) Бахмут (Артемовск) (1534) 92 отдельная штурмовая бригада (156)

Бойцы 92 ОШБр ликвидировали вражескую пехоту и технику оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко точными сбросами боеприпасов с беспилотника и атаками FPV-дронов ликвидировали вражескую пехоту и технику оккупантов на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы украинских защитников по оккупантам опубликовано в телеграмм-канале Оперативний ЗСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Украины заканчиваются средства для финансирования военных расходов, - Bloomberg
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України за їх важку працю, проти московської орди!
Слава Захисникам та їх Сім'ям!
показать весь комментарий
12.12.2023 15:47 Ответить
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
12.12.2023 15:48 Ответить
 
 