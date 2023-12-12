Спецназовцы СБУ ликвидировали дроном оккупанта, который собирался в туалет. ВИДЕО

На Авдеевском направлении оккупант искал туалет и уже готов был опорожниться, но спецназовцы СБУ атаковали его дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания ударного дрона в оккупанта опубликована в соцсетях.

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