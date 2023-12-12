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Спецназовцы СБУ ликвидировали дроном оккупанта, который собирался в туалет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Авдеевском направлении оккупант искал туалет и уже готов был опорожниться, но спецназовцы СБУ атаковали его дроном-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания ударного дрона в оккупанта опубликована в соцсетях.
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показать весь комментарий12.12.2023 16:50
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+13 Brus Borus
показать весь комментарий12.12.2023 17:02
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Мене дивує одне, якщо вам не подобається такі відео, то чому ви мордуєте себе - є ж 95 квартал, "Ліга сміху", а в Польші TVP 2 HD або TVP Polonia.
- Нееееее...
- Не ипЁт - уплачено донатами!!!
Але знайшов білет до кАбздона!!!!
Подяка оператору пташки - вiртуозна робота /Cпiлберг в Голлiвудi мовчки вiдпочива/
Оскара оператору!!!!!!!!