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Спецназовцы СБУ ликвидировали дроном оккупанта, который собирался в туалет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Авдеевском направлении оккупант искал туалет и уже готов был опорожниться, но спецназовцы СБУ атаковали его дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попадания ударного дрона в оккупанта опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Бойцы 92 ОШБр ликвидировали вражескую пехоту и технику оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
а нема чого на нашу святу землю гадити - хай в собі тримають
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12.12.2023 16:50
+14
тут символізм про "замочіть в сартірє"
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12.12.2023 16:52
+13
Рудіфільм,ти це серйозно?Військова честь-це для людей честі,а не для кацапів.Обладнати на позиції відхоже місце-твої люди честі не можуть?Та вони в будинках під Києвом,де були туалети,срали в кімнатах...Щось не пригадую твоїх випорожнень про військову честь кацапів...
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12.12.2023 17:02
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І єво убіло, і єво говно тоже...
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12.12.2023 16:29 Ответить
Тепер два гівна поїдуть в пакеті на Родіну...
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12.12.2023 16:34 Ответить
Спільнота українців і Стерненко в нагрузку.
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12.12.2023 23:29 Ответить
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12.12.2023 16:33 Ответить
важливіше новин не знайшлося?
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12.12.2023 16:36 Ответить
тут символізм про "замочіть в сартірє"
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12.12.2023 16:52 Ответить
Типовий випадок "пагибшего гиройски за атечество и карлика" лада чесно зароблена.
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12.12.2023 16:37 Ответить
Ну нічьо-лапатнік насрал в скрєпниє парткі...
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12.12.2023 16:38 Ответить
Однозначно "Перемога".. Навіть якщо він найлютіший ворог, скотина, виродок,- Всю! історію людства існують закони військової честі. Я рахую, що це подібно до вистрілу в спину. І думаю, що справжні воїни розуміють про що я. Ну як так, то хоч би дали висцятись....
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12.12.2023 16:39 Ответить
Пам'ятаєш чий вислів: Спіймаємо в сортирі, і в сортирі замочимо ...
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12.12.2023 16:48 Ответить
а нема чого на нашу святу землю гадити - хай в собі тримають
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12.12.2023 16:50 Ответить
По-твоєму дроном управляли не справжні воїни? Про військову честь тільки тобі відомо під польським прапором. Якщо так, то подавай до суду на наших воїнів.
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12.12.2023 16:58 Ответить
Естественно, уничтожать врага надо везде и всюду. В любой ситуации. Но вот смотреть такое. А тем более смаковать подобные видео, скажу так, это точно не для меня. И что больше всего напрягает, что комментируют это люди которые и близко не понимают всех этих тягот войны.
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12.12.2023 17:31 Ответить
Само собою, українці не розуміють тягот війни. Друга справа - в тяготи війни в Польші, геть замучились.
Мене дивує одне, якщо вам не подобається такі відео, то чому ви мордуєте себе - є ж 95 квартал, "Ліга сміху", а в Польші TVP 2 HD або TVP Polonia.
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12.12.2023 17:42 Ответить
Не знаю как там в Польше, никогда там не был. И 95 квартал НИКОГДА не смотрел. Я о другом. Большинство таких комментаторов не то что на ноле не были, а даже близко к зоне боевых действий не приближались. Вот я о чем. Военкомат, автомат, окоп. И вот после того как ты сто раз подумаешь, вылезти посцать или сделать это себе в окоп, под ноги. Вот тогда комментируй, наслаждайся. Только думаю, тогда уже что то в голове поменяется.
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12.12.2023 17:54 Ответить
А-а, так тебя в такой момент контузило? Ясно.
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12.12.2023 18:38 Ответить
Нет, если тебе это интересно то не в такой момент. Кстати в этом нет ничего смешного. Не хочешь сюда и попробовать, как оно сидеть под минометкой
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12.12.2023 18:51 Ответить
Рудіфільм,ти це серйозно?Військова честь-це для людей честі,а не для кацапів.Обладнати на позиції відхоже місце-твої люди честі не можуть?Та вони в будинках під Києвом,де були туалети,срали в кімнатах...Щось не пригадую твоїх випорожнень про військову честь кацапів...
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12.12.2023 17:02 Ответить
- Клизму заказывали?
- Нееееее...
- Не ипЁт - уплачено донатами!!!
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12.12.2023 16:40 Ответить
Замочили в сортире...ну почти, все по заветам ху- Ла!
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12.12.2023 16:42 Ответить
В похоронке напишут - "Героически погиб при попытке минирования вражеской техники"....
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12.12.2023 16:43 Ответить
Шукав "унітаз" який вкрав - не знайшов....
Але знайшов білет до кАбздона!!!!
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12.12.2023 16:43 Ответить
довго він збирався.. як за море срати
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12.12.2023 16:45 Ответить
З одного кацапа в десятки разів більше лайна вийшло.
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12.12.2023 16:47 Ответить
Нормально так зтрусив...
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12.12.2023 16:55 Ответить
Пішов кацап посцять, зустрів дрона, за одно і посрав.
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12.12.2023 16:58 Ответить
А він навіть не пошкодував. Все ж таки за *****. А не за когось чи навального.
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12.12.2023 17:28 Ответить
остання думка була - мабуть краще у штани було )))
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12.12.2023 17:54 Ответить
А хіба він не встиг цього зробити?
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12.12.2023 17:56 Ответить
Це називається: "Не можешь срать - не мучай жопу".
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12.12.2023 17:54 Ответить
і пісюни по стєнкам...
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12.12.2023 18:15 Ответить
Туалет платный ****** , забыл **** !
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12.12.2023 18:16 Ответить
Скоты епаные. Даже в савецком уставе написано было как оборудовать 'отхожий ровик' на позиции. Не, все равно гадят себе под ноги((( Надеюсь этот 3.14дор успел навалить глины себе в штаны
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12.12.2023 18:28 Ответить
´"дрон порожняк не гонит!" - випорожнив по повній ))
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12.12.2023 18:38 Ответить
"Жил грешно и умер смешно"
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12.12.2023 18:39 Ответить
С чего взял что умер? Осколки и основную часть взрывной волны поглотила дверка, хотя контузило наверняка знатно
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12.12.2023 20:21 Ответить
Так, просто надеюсь.
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12.12.2023 22:26 Ответить
может он снимал дрочить.... на жизнь убогую
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13.12.2023 01:53 Ответить
Оце так да - дрон прямо в сраку, в очко залетiв
Подяка оператору пташки - вiртуозна робота /Cпiлберг в Голлiвудi мовчки вiдпочива/
Оскара оператору!!!!!!!!
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13.12.2023 02:37 Ответить
 
 