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Бойцы захватили позицию и взяли в плен двух оккупантов: "Сколько вас, сука, есть? "База", здесь пять п#даров. Впереди должно быть еще шесть". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев захватили вражескую позицию и взяли в плен двух оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсети, боец расспрашивает раненых пленных в окопе о других позициях и докладывает командиру. Судя по всему, на захваченной позиции было пять оккупантов. Двое – в плену, судьба остальных троих – неизвестна.

Внимание! Ненормативная лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн йде захопленою позицією та оглядає ліквідованих окупантів: "Дали п#дарам п#зди. В одного куля в лобі... Гранатка! Геть нова". ВIДЕО 18+
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Топ комментарии
+24
Их не ***** призвал, а пришли убивать за деньги.
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12.12.2023 16:43
+20
М о л о д ц і!
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12.12.2023 16:40
+18
КОН ЧАЙ!!!
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12.12.2023 16:40
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КОН ЧАЙ!!!
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12.12.2023 16:40 Ответить
М о л о д ц і!
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12.12.2023 16:40 Ответить
Их не ***** призвал, а пришли убивать за деньги.
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12.12.2023 16:43 Ответить
- Не винаватые мы, эта всё путин. Все шли и мы пашли, патмучто мы бараны....
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12.12.2023 16:47 Ответить
- "Чого в Україну прийшли ?"
- "Хахлов пострєлять. Романтіка".
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12.12.2023 16:56 Ответить
Завалити підарасів, притрусити абияк землею, ратиці хай стирчать -- миші і пацюки решту зроблять. 😠

Українським Воїнам величезна повага і шана. Вони тримають на своїх плечах всю країну. 🇺🇦
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12.12.2023 17:31 Ответить
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12.12.2023 17:13 Ответить
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12.12.2023 17:19 Ответить
Хлопці, Ви просто Супер- ВОЇНИ! Дякуємо!
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12.12.2023 17:14 Ответить
Дякуємо Вас, наші Захисники України!
Будьте обережні! Біля орків *****, треба ваша УВАЖНІСТЬ!!
Слава Україні!
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12.12.2023 17:26 Ответить
**Боже наш!
Благослови їх, Господи, силою Твоєю і захисти їх від усякого зла. Дай їм мудрість і вправність у бою, захисти їх від ран і смерті.
Амінь.**
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12.12.2023 17:32 Ответить
Героям Слава 👍🏼🙏🏼❤️
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12.12.2023 17:48 Ответить
не знаю! мені похер на амнесті інрншнл, на красний крест.
оцих, евакують лікують міняють, а потім вони знову на нас?
тобто, наших розстрілюють, катують, і нема доступу отім ******* організаціям, а ми типу конвенція?
десь бачив, що нашим гроші платять, за полонених. *******! то який курс грошей за розстріляних та закатований наших, до їхніх врятованих вилікуваних та обміняних?
що каже марафон?
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12.12.2023 19:02 Ответить
Каждого - заставили, взяли самку и личинок в фсб и под угрозами отправили.
У каждого соседи дома в Саранске - украинцы, все так душевно общаемось, все против власти, вон и мову знаем даже, без переводчика.
Дайте борща.
путин - Жуйло.
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22.12.2023 14:27 Ответить
 
 