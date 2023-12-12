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Бойцы захватили позицию и взяли в плен двух оккупантов: "Сколько вас, сука, есть? "База", здесь пять п#даров. Впереди должно быть еще шесть". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев захватили вражескую позицию и взяли в плен двух оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсети, боец расспрашивает раненых пленных в окопе о других позициях и докладывает командиру. Судя по всему, на захваченной позиции было пять оккупантов. Двое – в плену, судьба остальных троих – неизвестна.
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Українським Воїнам величезна повага і шана. Вони тримають на своїх плечах всю країну. 🇺🇦
Будьте обережні! Біля орків *****, треба ваша УВАЖНІСТЬ!!
Слава Україні!
Благослови їх, Господи, силою Твоєю і захисти їх від усякого зла. Дай їм мудрість і вправність у бою, захисти їх від ран і смерті.
Амінь.**
оцих, евакують лікують міняють, а потім вони знову на нас?
тобто, наших розстрілюють, катують, і нема доступу отім ******* організаціям, а ми типу конвенція?
десь бачив, що нашим гроші платять, за полонених. *******! то який курс грошей за розстріляних та закатований наших, до їхніх врятованих вилікуваних та обміняних?
що каже марафон?
У каждого соседи дома в Саранске - украинцы, все так душевно общаемось, все против власти, вон и мову знаем даже, без переводчика.
Дайте борща.
путин - Жуйло.