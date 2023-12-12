РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14962 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
17 990 19
беспилотник (2102) война (46991) уничтожение (3868) HIMARS (202)

"HIMARS" уничтожает вражеский расчет разведывательного БПЛА "SuperCam". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На южном направлении украинские аэроразведчики и бойцы расчета РСЗО "HIMARS" уничтожили операторов вражеского БПЛА "SuperCam", сам беспилотник и автомобиль, которым пользовались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"HIMARS уничтожает расчет разведывательного БПЛА "SuperCam" на южном направлении. Из-за поломки автомобиля операторы не успели вовремя эвакуироваться и были ликвидированы", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: HIMARS поразил вражеский вертолет Ми-8 в Донецкой области. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
И откуда у кацапов такая тяга называть своё фуфло иностранными словами да еще "супер..."?
Сделано в Ижевске - ну и назовите на удмуртском языке, что-то типа "кышкан-зы" или "бадӟым вал"....
Дебили, ***.....
показать весь комментарий
12.12.2023 17:22
+14
Молодцы дроноводы, хорошо встали. Прямо на углу поля - одно удовольствие координаты ракете задавать.
показать весь комментарий
12.12.2023 17:17
+8
ах, як гарно!
показать весь комментарий
12.12.2023 17:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер +.
показать весь комментарий
12.12.2023 17:13 Ответить
подкормили кацапчиков карбидиком вольфрамчика
показать весь комментарий
12.12.2023 21:24 Ответить
ах, як гарно!
показать весь комментарий
12.12.2023 17:13 Ответить
Молодцы дроноводы, хорошо встали. Прямо на углу поля - одно удовольствие координаты ракете задавать.
показать весь комментарий
12.12.2023 17:17 Ответить
У шайгу виникла підозра. Українці налагодили випуск Хаймарсів. Темпи випуску перевищують темпи їх знищення у десятки разів.
показать весь комментарий
12.12.2023 17:19 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2023 17:22 Ответить
И откуда у кацапов такая тяга называть своё фуфло иностранными словами да еще "супер..."?
Сделано в Ижевске - ну и назовите на удмуртском языке, что-то типа "кышкан-зы" или "бадӟым вал"....
Дебили, ***.....
показать весь комментарий
12.12.2023 17:22 Ответить
патамуша варавать всьо а тєм болєє заморскає-ета адна із ісконних лапатних скрєп...
показать весь комментарий
12.12.2023 17:26 Ответить
Это потому, что там цельнопи.женых деталей не 90%, как обычно, а 98%. А то была бы Герань-18.
показать весь комментарий
12.12.2023 18:06 Ответить
Воровство - это натура касаба. Делают вид что всё западное пришлое, и в это время тащатся использованием чужеродной латиницы в виде ZVO.
показать весь комментарий
12.12.2023 20:44 Ответить
Слава добрим Гаймарсам!
показать весь комментарий
12.12.2023 17:22 Ответить
Чим більше знищених мобіків, тим менше жертв українських. Одначе ППО ще бракує в нас, на жаль. Захід допоможе? Чи вже втомився?
показать весь комментарий
12.12.2023 17:34 Ответить
Прийдеться оркам **** і резину міняти…
Дякуємо Захисникам України!!
показать весь комментарий
12.12.2023 17:39 Ответить
Рядом на квадриках гоняют?
показать весь комментарий
12.12.2023 18:27 Ответить
Боян
показать весь комментарий
12.12.2023 18:55 Ответить
Джага-джага..
показать весь комментарий
12.12.2023 19:12 Ответить
Це було вже, чи це нове відео просто схоже?
показать весь комментарий
12.12.2023 19:36 Ответить
Зашибісь, родини отримають по мішку картолі під новий рік....
показать весь комментарий
12.12.2023 23:31 Ответить
ПРИВЕТ ИХ РОДСТВЕННИКАМ !!! ВЕЛКАМ ТУ ЮКРЕЙН !(
показать весь комментарий
13.12.2023 07:20 Ответить
 
 