17 990 19
"HIMARS" уничтожает вражеский расчет разведывательного БПЛА "SuperCam". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На южном направлении украинские аэроразведчики и бойцы расчета РСЗО "HIMARS" уничтожили операторов вражеского БПЛА "SuperCam", сам беспилотник и автомобиль, которым пользовались оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"HIMARS уничтожает расчет разведывательного БПЛА "SuperCam" на южном направлении. Из-за поломки автомобиля операторы не успели вовремя эвакуироваться и были ликвидированы", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+18 AbOriginal_UA
показать весь комментарий12.12.2023 17:22
+14 Nikolay Ivankov 071fa753
показать весь комментарий12.12.2023 17:17
+8 oqo obo cb04cacb
показать весь комментарий12.12.2023 17:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сделано в Ижевске - ну и назовите на удмуртском языке, что-то типа "кышкан-зы" или "бадӟым вал"....
Дебили, ***.....
Дякуємо Захисникам України!!