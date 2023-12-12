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Оккупант идет вдоль разбитой колонны вблизи Авдеевки: "Наша техника разбита - это братская могила. Сколько погибло хороших ребят. Вот, что война делает". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупант снял колонну российской техники уничтоженной на подступах к Авдеевке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, датированной 21 ноября 2023 года, в кадр попадает не менее пяти единиц бронетехники. По словам оккупанта, каждая из бронемашин – "это братская могила".
"Вот наша техника где стоит - братская могила! Сколько здесь погибло парней, хороших ребят... Вот, что война делает", - сетует на жизнь оккупант.
Топ комментарии
+73 Oleksandr Onys
показать весь комментарий12.12.2023 18:24
+40 vterra w
показать весь комментарий12.12.2023 18:25
+34 Ole Lahti
показать весь комментарий12.12.2023 18:28
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ті що поздихали...
а це підари, бо ще живі
молимо Бога, віримо в ЗСУ
і підари стануть "хорошими"
Не війна.
*****.
не забувайте, з русскімі тільки постфактум
Негативна селекція вона така.
Хороший руський - це мертвий руський
знищення ворога при найменших втратах
особового складу...просто Супер!!!