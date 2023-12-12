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армия РФ (15397) война (46991) уничтожение (3868) Авдеевка (2223)

Оккупант идет вдоль разбитой колонны вблизи Авдеевки: "Наша техника разбита - это братская могила. Сколько погибло хороших ребят. Вот, что война делает". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупант снял колонну российской техники уничтоженной на подступах к Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, датированной 21 ноября 2023 года, в кадр попадает не менее пяти единиц бронетехники. По словам оккупанта, каждая из бронемашин – "это братская могила".

"Вот наша техника где стоит - братская могила! Сколько здесь погибло парней, хороших ребят... Вот, что война делает", - сетует на жизнь оккупант.

Смотрите также: Уничтожение российского танка Т-80 с детонацией боеприпасов на Сватовском направлении. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин идет по захваченной позиции и осматривает ликвидированных оккупантов: "Дали п#дорам п#зды. Гранатка! Совсем новая". ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+73
"Хорошиє ребята" в чужу країну зі зброєю не лізуть
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12.12.2023 18:24
+40
бо нех#й фашистам шастать
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12.12.2023 18:25
+34
І в голову пітекантропу не прийдуть питання "Почему, отчего и по какой причине" все це.
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12.12.2023 18:28
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"Хорошиє ребята" в чужу країну зі зброєю не лізуть
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12.12.2023 18:24 Ответить
То ли еще будет, ой, ой, ой.,..
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12.12.2023 18:34 Ответить
вони дійсно хороші!!!!
ті що поздихали...
а це підари, бо ще живі
молимо Бога, віримо в ЗСУ
і підари стануть "хорошими"
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12.12.2023 18:54 Ответить
хороший москаль - мертвый москаль. Тут он прав
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12.12.2023 23:30 Ответить
бо нех#й фашистам шастать
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12.12.2023 18:25 Ответить
Як казав поет : " Вам, я бачу, мало п#зди получить, - ви ще хочете шоб вас в сраку ви@бли!"
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12.12.2023 19:08 Ответить
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12.12.2023 18:26 Ответить
Ета врємєнна живиє запарєбрікавиє братскіє чувирли...
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12.12.2023 18:27 Ответить
Вот, что война делает

Не війна.
*****.
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12.12.2023 18:28 Ответить
Не *****, а кацапські солдати. Вони всі могли послати ***** кремлівського недоумка.
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12.12.2023 20:03 Ответить
І в голову пітекантропу не прийдуть питання "Почему, отчего и по какой причине" все це.
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12.12.2023 18:28 Ответить
Причинно-наслідкоовий зв'язок там відсутній зовсім.
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12.12.2023 18:58 Ответить
Такі наївні ...може і ці здохнуть по дорозі
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12.12.2023 18:29 Ответить
"отрицательное наступление".......
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12.12.2023 18:30 Ответить
а почему іх больше нєт? а потому шо получіли пізди!
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12.12.2023 18:31 Ответить
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12.12.2023 19:26 Ответить
Zастрелен. Zабаранен.
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12.12.2023 19:52 Ответить
сикока харощих рибят погибла. а моглиб и од аводки дома окачурица...
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12.12.2023 18:36 Ответить
хорошими вони вже стали постфактум
не забувайте, з русскімі тільки постфактум
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12.12.2023 19:05 Ответить
Насправді це хороший контент, такого побільше треба, щоб кацапи бачили, що з ними буде, якщо будуть своє рило в Україну сунути.
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12.12.2023 18:38 Ответить
любовников потерял....трагедия у видеоблохера,не надо зубосколить,у ватки горе..
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12.12.2023 18:40 Ответить
,,хаарошие ребята" - це не про вас, звіроподібна пародія на людей!
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12.12.2023 18:42 Ответить
а тепер уявіть,які були б втрати русні,якби ЗСУ були готові до війни хоч % на 20? якби не здавали Гостомель,Південь,не розміновували Чонгар тощо..про виробництво зброї навіть і не кажу...
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12.12.2023 18:43 Ответить
Головне , що тоді наши втрати були б меньшими. Зелені паскуди понесуть покарання ...
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12.12.2023 18:50 Ответить
Коли понесуть. Коли Україна залишить без допомоги одна на один разом з кацапікю що активно відновлює впк?
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12.12.2023 19:04 Ответить
скоро понесуть ...
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12.12.2023 19:06 Ответить
Ага, звісно, звісно. Коли ***** таки захопить Київ і почне знищувати всех неугодних.
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12.12.2023 19:12 Ответить
Юрчик -провокатор !
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12.12.2023 19:15 Ответить
То вологі мрії кожної свинособаки ...
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12.12.2023 19:18 Ответить
Ті свинособаки вже мають перевагу в дронах. А в нас досі на рівні волонтерів дрони збирають.
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13.12.2023 01:20 Ответить
и какие у тебя прогнозы, кацап? когда ж ***** захватит Киев?
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12.12.2023 22:21 Ответить
Я не кацап. Я реаліст.
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13.12.2023 01:19 Ответить
"Зелені паскуди понесуть покарання ..." (( Хто покарає , ті хто ікони з них пише , чи ті хто з Європи відео шле з коментами ""дякуючи зеленському хоч світу побачили " ?? Будьте реалістом , не з нашим людом винуватців карати ((
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12.12.2023 21:00 Ответить
Ой, клас! Чудове ,,кіно"! Дай Боже побільш такого! Амінь.
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12.12.2023 18:45 Ответить
Обратите внимание ни капли сожаления, не говорю уже про раскаяние! Зачем мы здесь? Такая мысль даже в голову ****** не приходит
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12.12.2023 18:45 Ответить
Exactly. І нуль розуміння, що це не "война дєлаєт", а повна деградація 100+ міліонів москальських плядів, у яких вєлічіє свербить так само, як у верховного йухла.

Негативна селекція вона така.
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12.12.2023 20:06 Ответить
Сколько здесь парней погибло, хороших ребят..
Хороший руський - це мертвий руський
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12.12.2023 18:50 Ответить
Руські проживали в Київській Русі . Росіяне ніколи не були "руськими"...
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12.12.2023 18:56 Ответить
Москалі вони
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12.12.2023 19:39 Ответить
Якщо США та захід повністю перекриють нам допомогу, то подібні картини будуть вже в іншу сторону.
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12.12.2023 19:05 Ответить
Не істери , ніхто нічого не перекриє. Все буде-ок !
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12.12.2023 19:14 Ответить
Достав своїм коментарем (( Думаєш подібного немає з нашого боку ? Думаєш що тільки наші дрони нищать піхоту і техніку ??? По твоєму виходить що наші воїни полеглі від грипу померли ? ((( Навіщо такі дурнуваті коментарі ?
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12.12.2023 21:06 Ответить
Це підтверджує правильність нашої тактики:
знищення ворога при найменших втратах
особового складу...просто Супер!!!
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12.12.2023 19:06 Ответить
Правильність нашої тактики підтвердили вибори у 2019 (( , про решту варто краще помовчати щоб не гнути матюки , відразу відчувається що іще вся рідня жива-здорова ((
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12.12.2023 21:10 Ответить
Не війна, а *****...
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12.12.2023 19:14 Ответить
Хорошіє ребята. Бл. скільки від вас непотребу на НАШІЙ НЕНЬКІ УКРАЇНІ.
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12.12.2023 19:15 Ответить
Ну єто просто русофобія какая-то затевается, геноцид пацаков какой-то.. Вместо того чтобы идти в контрнаступление и дружески выпроваживать оккупантов, их уби... уби...(не могу, плачу...) убивааааают!!Це підступна й зухвала афера - казати про миролюбний контрнаступ а робити знищення пацакцської націі!
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12.12.2023 19:22 Ответить
В нашем доме попрошу не выражаться - не погибли, а сдохли !
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12.12.2023 19:25 Ответить
Вот глупое животное. Изздохло много плохих ребят. И только теперь они хорошие.
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12.12.2023 19:29 Ответить
Безголове ординське стадо, ще щось там патякає. Дивно що взагалі розмовляє. Такій істоті потрібно залишити тільки вуха - слухати куди пошлють.
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12.12.2023 19:45 Ответить
Не война делает, а ваш путин делает. До сих пор не доходит рабам
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12.12.2023 20:06 Ответить
Хорошие дома в Рашке водяру пьют.
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12.12.2023 20:19 Ответить
Сам ты деревня, лапоть залишанский.
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12.12.2023 20:21 Ответить
Idite na Moskwu,a ne na Avdejevku horochije rebiata...
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12.12.2023 20:21 Ответить
"Хорошиє ребята" разом с кабзоном тебе вже зачекалися! Все, зняв , йди вже на концерт!
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12.12.2023 20:26 Ответить
Захекався....видно,що шокований побаченим...
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12.12.2023 20:39 Ответить
Не будет у пидаров могил в Славнiй Украине
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12.12.2023 20:54 Ответить
Україна вся для вас могила!
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12.12.2023 22:06 Ответить
Яка сумна новина
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12.12.2023 22:35 Ответить
Хай то буде останніми словами що ти курво сказало та останнє відео що ти падло зняло...
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12.12.2023 23:27 Ответить
Єто не война делаєт, єто путін делаєт и єво банда
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13.12.2023 00:03 Ответить
Он не с Марса прилетел - он из той же быдло-массы придурков и паразитов, что и БОЛЬШИНСТВО!
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13.12.2023 04:57 Ответить
Були "хорошими" а стали найзразковішими - ніякої тобі небезпеки, всі дивляться концерт Кобзона. АРХ М
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13.12.2023 02:23 Ответить
А могли бы не приходить туда.
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13.12.2023 04:10 Ответить
 
 