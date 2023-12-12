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Украинские воины заходят на вражескую позицию и начинают в окопах сражение с оккупантами. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой снят штурм вражеских позиций украинскими воинами из 108-го отдельного горно-штурмового батальона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано начало штурмовых действий - к позициям оккупантов подъезжает бронемашина и восемь бойцов заходят во вражеские окопы. По меньшей мере, четверо оккупантов пытаются дать отпор.

"Зашли на позиции рашистов и развалили их. Горные штурмовики 108 ОГШБ", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте также: Силы обороны отразили атаки врага на 6 направлениях, в течение суток - 89 боестолкновений, - Генштаб
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Топ комментарии
+40
Щира вдячність шана та повага всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників.Бережи вас Боже...
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12.12.2023 18:46
+12
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.12.2023 19:24
+11
бо те, що ми бачимо дуже великий ризик та героїзм воїнів.
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12.12.2023 19:16
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Щира вдячність шана та повага всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників.Бережи вас Боже...
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12.12.2023 18:46 Ответить
Дивилась та плакала... Якi Героi боронять нашу землю!
Господи, спаси та збережи наших соколiв! 🙏🙏🙏
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13.12.2023 10:58 Ответить
А як це свсобаки на лінії вогню своїх же, тих що ззаду?
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12.12.2023 18:49 Ответить
Дивилась і забула, що треба дихати. Наші відчайдушні герої, а перші двоє, що кинулись в кацапські окопи, то взагалі, безмежна сміливість, чи безмежний героїзм, не знаю, як це назвати. Хлопці, завдяки вам і тільки вам, ми маємо надію на перемогу.
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12.12.2023 20:38 Ответить
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12.12.2023 18:51 Ответить
Что значит "скопытился"? Судя по видео на 46 сек. это значит сдохнуть копытами вверх.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18gx1vh/drones_from_6th_assault_company_2nd_assault/
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13.12.2023 03:56 Ответить
Коли вже забанять оце шовіністичне чучело???
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12.12.2023 19:16 Ответить
в спортлото не пробували звертатись?
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12.12.2023 19:44 Ответить
Хворе, чого ти сюди лізеш із своїми фашняво-кацапськими висєрами?
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12.12.2023 20:00 Ответить
схоже вас дохтор комаровський поцілував...у губи з пристрастю..
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12.12.2023 20:04 Ответить
Весь нормальний світ жене антисимітів ссяними ганчіркаим! В Україні взагалі підтримують Ізраїль і жодної антисимітської виходки не було! Тільки кацапи з шовіністичним іраном танцюють на крові! Але тут ти вилазиш із своїм поганим рашистським ротом! Кацап, чи куплений провокатор, зарийся в землю сам!
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12.12.2023 20:32 Ответить
колись ти виростеш,порозумнієш і почнеш відрізняти семітів від симітів...
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12.12.2023 20:36 Ответить
я не модер,сам включи самоцензуру...
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12.12.2023 19:18 Ответить
американцы так не воюют -они 3 дня авиацией утюжат - потом 3 дня артиллерией - а потом бравые -откормленные и загорелые морские пехотинцы добивают выживших - а чему же они там учат наших на европейских базах -не понятно - они со времен 2 мировой войны не имели таких полномасштабных войн
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12.12.2023 19:10 Ответить
бо те, що ми бачимо дуже великий ризик та героїзм воїнів.
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12.12.2023 19:16 Ответить
Та нє, були і в потужній м'ясорубці 52 - 53 рік Пн.Корея проти Під.Корея, їхня десантура в -30 градусів тисячі червоножопих сікла на фарш.
Але ті справжні американці вже старенькі, помирали.
Подивіться фільм "38 паралель", реальне місиво з штиковими і рукопашними
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12.12.2023 19:51 Ответить
А ещё восточный фронт, Окинава, Ио Джима, Гуадаканал, Гуам, Сайпень, Вэйк Айлэнд, Атту, Таварра, Миддуэй, ешё то пекло было, с рукопашнами "Банзай!", подземными ходами и огнемётами.
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13.12.2023 04:52 Ответить
Куди так швидко Бредлік дівся? Його там стало не вистачати...
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12.12.2023 19:18 Ответить
Это эМка легкобронированнная, уехала побыстрому, чтобы не подбили
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12.12.2023 20:42 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.12.2023 19:24 Ответить
Это, блин, не в тренажёрке бицапи позировать.
Настоящие мужики там, на фронте !
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12.12.2023 19:29 Ответить
А така сволота як Бужанскій в Раді. Качок хренов.
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13.12.2023 02:23 Ответить
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Героям тричі Слава! Слава! Слава!
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12.12.2023 19:46 Ответить
Это просто звиздец, как очково. Нашим бы fpv не хватает, чтобы орков прижимать к земле.
Донатим Сатаненку.
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12.12.2023 19:48 Ответить
Хлопці, Ви Монстри добра, аж подих перехопило! Хай Божа Матір ВАС оберігає!
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12.12.2023 20:16 Ответить
Міномети де ? Якщо дрон висить і усе показує ?
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12.12.2023 20:47 Ответить
Так чим закінчився бій?🙏
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12.12.2023 20:48 Ответить
В 108 батальйону є тг, вони деколи смачні речі там показують.
В 10 огшбр є гарна сторінка в фб, змістовна, насичена
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12.12.2023 21:06 Ответить
Господи, захисти наших людей! Господи, чи ти є?
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12.12.2023 21:18 Ответить
Потрібні дрони, щоб підтримувати хлопців під час штурмів...
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12.12.2023 21:22 Ответить
Чому не мае підтримки дронами-камікадзе зверху?
Тільки спостереження.
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12.12.2023 22:45 Ответить
Читайте тг 108 огшб, і продовження буде і дрони з бімбами
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12.12.2023 23:34 Ответить
конечно хз как там учили и какая тактика\реалии войны, но если сверху смотреть - то оно как-то мягко говоря опасно выглядит. особенно очередь в окоп.
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13.12.2023 02:57 Ответить
ПЕРВЫЕ ДВА ВООБЩЕ БЕСТРАШНЫЕ !!!
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13.12.2023 06:43 Ответить
хто зна...можливо боялися що при висадці в беху відразу прилетить от і кинулись в окоп
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13.12.2023 09:07 Ответить
Парочка присоединившихся к атаке дронов все бы порешала, и не надо рисковать людьми.
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13.12.2023 09:12 Ответить
Читаешь коменти и в шоке, штурмовать позиции один к одному, то есть 5 на 5, єто же верх глупости командиров, у штурмовиков нет с собой того колличества БК , дронов тоже нет, 5 колона ворует и саботирует производство дронов снарядов и всего необходимого, какой вивод ми в ..опе Зе
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13.12.2023 09:22 Ответить
Комментировать можно и один к одному, и даже в меньшинстве. Какие претензии к комментам? Те себе штурмуют, мы комментим.
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13.12.2023 10:44 Ответить
 
 