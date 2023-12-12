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Украинские воины заходят на вражескую позицию и начинают в окопах сражение с оккупантами. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой снят штурм вражеских позиций украинскими воинами из 108-го отдельного горно-штурмового батальона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано начало штурмовых действий - к позициям оккупантов подъезжает бронемашина и восемь бойцов заходят во вражеские окопы. По меньшей мере, четверо оккупантов пытаются дать отпор.
"Зашли на позиции рашистов и развалили их. Горные штурмовики 108 ОГШБ", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий12.12.2023 18:46
+12 Чайка Київ
показать весь комментарий12.12.2023 19:24
+11 Dima30
показать весь комментарий12.12.2023 19:16
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Господи, спаси та збережи наших соколiв! 🙏🙏🙏
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18gx1vh/drones_from_6th_assault_company_2nd_assault/
Але ті справжні американці вже старенькі, помирали.
Подивіться фільм "38 паралель", реальне місиво з штиковими і рукопашними
Настоящие мужики там, на фронте !
Донатим Сатаненку.
В 10 огшбр є гарна сторінка в фб, змістовна, насичена
Тільки спостереження.