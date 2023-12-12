Умеров о возможных отставках Залужного и Наева: На сегодняшний день такого вопроса нет. ВИДЕО
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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в настоящее время вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева не обсуждается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскачивают и внутреннее, и внешне... Мы всегда шутим над этим вопросом с Валерием Федоровичем. Говорю: "А на этот раз кто увольняет тебя?" То есть в этом плане я всегда открыт: если есть такие вопросы, буду сообщать немедленно. Таких вопросов нет. Были переходные по поводу некоторых командующих", – сказал Умеров на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых изменениях в командовании Вооруженных сил Украины и отставках главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, и вносил ли министр соответствующие представления.
По его словам, "таких вопросов, какие россияне или наши враги хотят раскачать, нет".
"Я пятый министр на этой должности, наверное. Главком – я не знаю, которым по счёту он был. То есть все меняются. Все абсолютно меняются. Все, что необходимо для победы, мы будем делать. Но на сегодняшний день такого вопроса (об отставках Залужного и Наева – ред.) нет", – добавил Умеров.
В то же время, он отметил, что в военном компоненте всегда бывают изменения, то есть "ротации, изменения, иногда – регенерация, кто-то переводится в резервы".
Пожалуйста, подождите...
будеш висіти покидьок на одній гіляці зі своїм шефом дЄрмаком
» На сьогодні»…?!!
Ти , ліпше про себе потурбуйся, а не про Залужного! Тобі, та втому босу Ермака, е що ховати.
Віремо Залужному!
Віремо ЗСУ!
Разом до Перемоги!
вони змінили всіх людей Залужного на "своїх" але МО чомусь про це мовчить
а чомусь, це він теж зелений
і 100%на копія резнікова
бо крали оба в той самий час
один в МО
другий в Держмайні.
так що заміни вора на вора погоди в МО не зробить
міністр оборони це патрони-кальсони, а ЗСУ це - Воїни
не Глав-каптьорщику командувати Головнокомандуючим !
Перевіренний кадр ОП.
зауважте, я не фанат умерова
В материалах ВАКС говорится, что Рустем Умеров, возглавляя Фонд, «злоупотреблял властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия», а также совершал действия, направленные «на сокрытие фактов хищения государственного имущества ...».
за твоїм посиланням гугл виплюнув всі помоєчні рашиські газети та сайти - від комерсантЪа до дзена та кАмсомольской правди і т.д.
виходить, що всі звинувачення умерова у корупції це рашиська іпса.
аблом, тАвАріщь, сорі !
НАБУ зобов'язали порушити кримінальну справу проти міністра оборони Умєрова
https://bastion.tv/nabu-zobovyazali-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-ministra-oboroni-umyerova_n57680
заморитеся потім ховатись....
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На сьогодні є питання по забезпеченню ЗСУ всім необхідним - саме це є обов'язками МО, то ж - пора вже ними займатися...
А безугла до якої з цих категорій відноситься?