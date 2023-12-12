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Наев (334) Залужный (535) Умеров Рустем (137)

Умеров о возможных отставках Залужного и Наева: На сегодняшний день такого вопроса нет. ВИДЕО

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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в настоящее время вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева не обсуждается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскачивают и внутреннее, и внешне... Мы всегда шутим над этим вопросом с Валерием Федоровичем. Говорю: "А на этот раз кто увольняет тебя?" То есть в этом плане я всегда открыт: если есть такие вопросы, буду сообщать немедленно. Таких вопросов нет. Были переходные по поводу некоторых командующих", – сказал Умеров на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о возможных кадровых изменениях в командовании Вооруженных сил Украины и отставках главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, и вносил ли министр соответствующие представления.

По его словам, "таких вопросов, какие россияне или наши враги хотят раскачать, нет".

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"Я пятый министр на этой должности, наверное. Главком – я не знаю, которым по счёту он был. То есть все меняются. Все абсолютно меняются. Все, что необходимо для победы, мы будем делать. Но на сегодняшний день такого вопроса (об отставках Залужного и Наева – ред.) нет", – добавил Умеров.

В то же время, он отметил, что в военном компоненте всегда бывают изменения, то есть "ротации, изменения, иногда – регенерация, кто-то переводится в резервы".
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Топ комментарии
+25
Та скоріше всього прийдеться звільняти Умерова чим Залужного. Хто такий Умеров і хто такий Залужний і яка між ними різниця та користь для України, не для "зеленої" влади? Умеров надів військову форму ні разу не підтягнеться і дня не служивши і як стріляють військові бачив тільки в кіно і ще буде давти оцінку Головнокомандувачу?
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12.12.2023 19:33
+22
і це каже ****, яка, нещодавно, пробувала в Штатах просунути відставку Залужного?
будеш висіти покидьок на одній гіляці зі своїм шефом дЄрмаком
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12.12.2023 19:28
+19
А на вчера было? Получили по зубам в Америке, вот теперь и нет вопросов. А кто тогда Безумную и Шевченка натравил?
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12.12.2023 19:34
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і це каже ****, яка, нещодавно, пробувала в Штатах просунути відставку Залужного?
будеш висіти покидьок на одній гіляці зі своїм шефом дЄрмаком
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12.12.2023 19:28 Ответить
Воно ще погрожує!?!

» На сьогодні»…?!!

Ти , ліпше про себе потурбуйся, а не про Залужного! Тобі, та втому босу Ермака, е що ховати.

Віремо Залужному!
Віремо ЗСУ!
Разом до Перемоги!
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12.12.2023 19:59 Ответить
єрмак і боневтік бояться Залужного як чорт ладана!!!
вони змінили всіх людей Залужного на "своїх" але МО чомусь про це мовчить
а чомусь, це він теж зелений
і 100%на копія резнікова
бо крали оба в той самий час
один в МО
другий в Держмайні.
так що заміни вора на вора погоди в МО не зробить
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13.12.2023 09:52 Ответить
Звідки у вас інформація про відставку ?
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12.12.2023 20:25 Ответить
Це "на сьогодні". А завтра? Так що Умеров не збрехав, а просто "уклончіво атвєтіл"
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12.12.2023 19:33 Ответить
хай забуде і перестане НАЗАВЖДИ думати про відставку Залужного тапа Українських Генералів !

міністр оборони це патрони-кальсони, а ЗСУ це - Воїни
не Глав-каптьорщику командувати Головнокомандуючим !
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12.12.2023 20:00 Ответить
Та скоріше всього прийдеться звільняти Умерова чим Залужного. Хто такий Умеров і хто такий Залужний і яка між ними різниця та користь для України, не для "зеленої" влади? Умеров надів військову форму ні разу не підтягнеться і дня не служивши і як стріляють військові бачив тільки в кіно і ще буде давти оцінку Головнокомандувачу?
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12.12.2023 19:33 Ответить
Умеров - барыга с официально открытым криминальным делом за его деятельность в фонде Госимущества.
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12.12.2023 19:36 Ответить
Рустем подкаблучник но не ворюга! Не ври!
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12.12.2023 19:46 Ответить
Він е і ворога, і підкоблучник. Два в одному

Перевіренний кадр ОП.
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12.12.2023 20:02 Ответить
якщо є Дєло, то клади на стіл, а патякати не треба
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12.12.2023 20:03 Ответить
Кладун, гугл в допомогу . Тебе тут обслуговувати ніхто не збирається.
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12.12.2023 20:06 Ответить
виходить бла-бла-бла.
зауважте, я не фанат умерова
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12.12.2023 20:53 Ответить
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12.12.2023 20:02 Ответить
... Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро страны возбудить уголовное дело в отношении бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначенного министром обороны.

В материалах ВАКС говорится, что Рустем Умеров, возглавляя Фонд, «злоупотреблял властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия», а также совершал действия, направленные «на сокрытие фактов хищения государственного имущества ...».
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12.12.2023 20:07 Ответить
краще б ти цього не писав !
за твоїм посиланням гугл виплюнув всі помоєчні рашиські газети та сайти - від комерсантЪа до дзена та кАмсомольской правди і т.д.

виходить, що всі звинувачення умерова у корупції це рашиська іпса.
аблом, тАвАріщь, сорі !
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12.12.2023 21:00 Ответить
А найти на украинских ресурсах не позволяет религия или что врожденное? Что же у тебя за гугл, что у тебя рашенский поиск в приоритете? Так по тупому палитесь, "товарищ майор". Тщательнее надо, тщательнее

НАБУ зобов'язали порушити кримінальну справу проти міністра оборони Умєрова
https://bastion.tv/nabu-zobovyazali-porushiti-kriminalnu-spravu-proti-ministra-oboroni-umyerova_n57680
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12.12.2023 21:31 Ответить
А на вчера было? Получили по зубам в Америке, вот теперь и нет вопросов. А кто тогда Безумную и Шевченка натравил?
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12.12.2023 19:34 Ответить
хтось хоче отримати натуральну хунту...
заморитеся потім ховатись....
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12.12.2023 19:36 Ответить
Я за хунту..ці уроди зелені вже підз@*****..
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12.12.2023 19:56 Ответить
Умеров - стратег перемог на службі ОПЗе!
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12.12.2023 19:38 Ответить
Фіндюлєй в Білому Домі вставили.Да,Умеров? Толі ісчо будєт.Готуйтесь!
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12.12.2023 19:39 Ответить
Наче пошептав хтось в США...чи може Умеров зрозумів шо тягнути руку за щеневтіком нема сенсу ... подивимося
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12.12.2023 19:41 Ответить
А на главкома сказать на Вы не?..........херовую привычку берешь у зепрэзидента министр обороны...............без году неделю мо а уже тыкаешь Залужному.................................
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12.12.2023 19:43 Ответить
"на сьогодні такого питання немає. нас повністю задовольняє сирський..."
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12.12.2023 19:44 Ответить
На сьогодні??! Та ні, ,,шановний"! Навіть не мрійте про таке під час війни!
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12.12.2023 19:44 Ответить
а коли на звільнення подавав Хоренко які, блд, питання були до нього?
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12.12.2023 19:46 Ответить
"На сьогодні такого питання немає"
------
На сьогодні є питання по забезпеченню ЗСУ всім необхідним - саме це є обов'язками МО, то ж - пора вже ними займатися...
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12.12.2023 19:46 Ответить
Це не його провина.
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12.12.2023 19:55 Ответить
Себе застрели, эрмацька ботва.
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12.12.2023 20:17 Ответить
Марьяна Безуглая , пиши от своего имени.
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12.12.2023 20:17 Ответить
то сйостры...
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12.12.2023 20:20 Ответить
відпрацьовуєш фесбешні грошики єрмака, ботва
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12.12.2023 20:03 Ответить
Саме час на панель, дівулько. Поквапся.
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12.12.2023 20:10 Ответить
московитський бот пробився. Навіть не сподівайся. Вам не вдасться прибрати ні Залужного, ні Наєва. Вони - ваш смертний вирок
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12.12.2023 20:11 Ответить
Ты из какой вылезла помойки, убогая ?
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12.12.2023 20:13 Ответить
Весь трагізм ситуації в тому, що "питання не стоїть" в порядок денний ставлять 4-х разовий ухилянт від віськової служби і міністр у якого відношення до армії в житті обмежилося грою в солдатики, під керівництвом прямого агента впливу ворога... Ми в такому лайні, що врятує нас тільки Божий промисел.
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12.12.2023 20:02 Ответить
Что есть, то есть...
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12.12.2023 20:09 Ответить
Ще Байден нас може врятувати, якщо почне говорити з Зе-дурачком мовою ультиматумів, як пропонував Швець
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12.12.2023 21:21 Ответить
Сьогодні питання відставки Залужного не стоїть, бо верховний клоун сьогодні грає в наперстки і показує виставу з Умєровим перед Сенатом США, але завтра ж воно приїде в Україну і все стане на своє місце.
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12.12.2023 20:05 Ответить
А какое отношение эта зеленожопая чурка имеет к Украине? Не большее, чем обизяна Агрохимия !
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12.12.2023 20:12 Ответить
Якщо цей Умеров не найде свое крісло в МО, то треба його звільняти . Бо він явно почав передвиборчу кампанію себе на презідента України
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12.12.2023 20:40 Ответить
"таких питань, які росіяни або наші вороги хочуть розхитати, немає".
А безугла до якої з цих категорій відноситься?
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12.12.2023 20:49 Ответить
Ні на сьогодні питань нема, але є безмозгла марьянка і чомусь в неї є право такі питання піднімати ...хто бреше ?
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12.12.2023 21:04 Ответить
Завтра буде?
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12.12.2023 21:27 Ответить
То закрий рота ****** зеленим!!!
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12.12.2023 22:31 Ответить
ЗЕлёные гниды безсмертны? Только потому, что депутаты подписали какую-то бомажку про выборы после войны, ЗЕшобла решила, шо им всё можна и украинцы это сглотнут. Интересно, мы это сглотнём?
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12.12.2023 22:58 Ответить
і так зрозуміло, що все це намагання у розкачуванні ситуації в середенні країні робиться з боку рф, щоб розколоти військове керівництво
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12.12.2023 23:47 Ответить
 
 