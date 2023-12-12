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Оккупант умирает в лесополосе на окраине Авдеевки после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Strike drones company" 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта в лесополосе вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дрона и предсмертных конвульсий российского оккупанта на украинской земле опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Оккупант идет вдоль разбитой колонны вблизи Авдеевки: "Наша техника разбита - это братская могила. Сколько погибло хороших ребят. Вот, что война делает". ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
Здається проблема з погашенням кредитів вирішилася
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12.12.2023 21:51
+34
Так класно дивитися як здихає кацап)))
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12.12.2023 21:52
+26
Яке там 18+ ??! В мене апетит зʼявився і покращується, дивлячись на дохлих ублюдків!
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12.12.2023 21:56
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Здається проблема з погашенням кредитів вирішилася
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12.12.2023 21:51 Ответить
такой малоденький - вместо глаза родика
и уже кацап в кредитах
*
наверно кредит брала жена на покупку турецких яиц
его яйца кацапке уже не понадобяться
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13.12.2023 11:28 Ответить
Так класно дивитися як здихає кацап)))
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12.12.2023 21:52 Ответить
Рашист саіскал саіскал-і наканєц саіскал...
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12.12.2023 21:53 Ответить
Он услышал "птичку". Потом он увидел её и понял, что это пи..дец. Он видел, что вокруг именно него летает этот пи..дец. Он слышал от других, чем заканчивается встреча с таким пи..децом и он понял, что это тот, самый настоящий пи..дец и, главное, это его личный пи..дец. Он знал, что избежать пи..деца он не сможет, спрятаться негдЕ, дерево не поможет, его мучительная смерть - дело времени и его обуял ужас. Он лихорадочно думал о том, в какую часть его тела попадёт его пи..дец. Страх сковал его ноги и его волю. Представьте, что он испытал перед смертью и вы получите кайф. Всмотритесь в его лицо, там и без меня всё написано.
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13.12.2023 02:23 Ответить
Не конає - а перетворюється на хорошего русского… кобзона побачить..
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12.12.2023 21:55 Ответить
Хорашист...
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12.12.2023 22:00 Ответить
добре коли орк з підара перетворюється в хорошого руского...
прямо класно та приємно
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12.12.2023 23:17 Ответить
Яке там 18+ ??! В мене апетит зʼявився і покращується, дивлячись на дохлих ублюдків!
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12.12.2023 21:56 Ответить
А я вже втомився дивитися на цих конаючих недолюдків.
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12.12.2023 21:57 Ответить
тоді ти не українець
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12.12.2023 23:00 Ответить
👍
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13.12.2023 13:20 Ответить
Щось там навіть співає напевно якусь калінку малінку 🥳🥳
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12.12.2023 21:58 Ответить
https://www.google.com/amp/s/varta1.com.ua/amp/na-rosiyi-zagovorili-pro-bazhannya-zahopiti-shche-dvi-**********-oblasti_374074.html


Кацапи хочуть захопити щей Миколаївську і Одеську обл.
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12.12.2023 22:02 Ответить
***** шастать!
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12.12.2023 22:03 Ответить
Ага, чого дома не сиділось...
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13.12.2023 13:19 Ответить
Пишуть,що наші бійці закріпили український прапор на теріконах Горловки...двіж несподіваний...чекаємо подробиць.
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12.12.2023 22:03 Ответить
не пишуть а показують - був відос з полоненими з горловського терикону
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12.12.2023 22:28 Ответить
Є таке. Карта показує не сіре,а голубе озеро.
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12.12.2023 22:59 Ответить
Дивна в московитів форма: штани злітають першими. Цікаво: то вони самі так роблять чи то така задумка у Звєрєва (чи як там того розробника цієї форми звали) була?
І чого перся сюди? Помер втомленим, а вдома б, під бояру та якогось газманова, в рідному бараку, в обіймах своєї самки під патріотичне бризкання слиною солов'йових-скабєєвих та від руки повернувшогося з "СВО" зека! Мрія ж! І не втомився б...
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12.12.2023 22:05 Ответить
- Кукушка, кукушка, сколько мне жить?
- Ку
- Почему так ма
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12.12.2023 22:06 Ответить
Не ходил бы ты, Ванюша, во солдаты! Ну русская же песня!
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12.12.2023 22:12 Ответить
Надіюсь подох падлюка
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12.12.2023 22:14 Ответить
подох 100% - перебиты ноги, осколочное - как минимум. Он не в состоянии остановить кровотечение, хотя бы жгут наложить. температура ниже 0. через 30 мин легкое превращается в среднее, через 15 в тяжелое... и даже если будет жить - максимум 2 часа.
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13.12.2023 09:08 Ответить
Ваня Ваня, пропадешь ни за что ты!
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12.12.2023 22:15 Ответить
А торбу велику взяв ,курво
Кузен мій з такою до баби їздив,коли вона кабана колола
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12.12.2023 22:16 Ответить
пришел с оружием на чужую землю - сдохни
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12.12.2023 22:17 Ответить
Треба мікрофон чипляти на дрона! Бо не чути, як підар співає!
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12.12.2023 22:17 Ответить
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12.12.2023 22:20 Ответить
Дуже хороше прохання до Діда Мороза 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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12.12.2023 23:17 Ответить
Думаю,останніми словами цього монголо-татара були: Рассія нє начінаєт войн,ана іх заканчіва....
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12.12.2023 22:21 Ответить
Десь у глибинці Рашки на завтра зберуть гучну п"янку з приводу отримання новенької,білої ЛАДИ.....
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12.12.2023 22:23 Ответить
Або мішка картоплі....
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12.12.2023 23:05 Ответить
Ну і треба було цій рашистській курві лізти у чужу країну, щоб так здохнути.
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12.12.2023 22:28 Ответить
Кому не нравится саунд-трек, замените отсюда:

https://youtu.be/KeLP7JXfTaI
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12.12.2023 22:30 Ответить
А чому розповідали, що вони голі-босі? Цей нормально екіпірований...
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12.12.2023 22:37 Ответить
Був...
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13.12.2023 13:20 Ответить
Что он там напоследок орал? "Ураа"?

...на брюках дыра 😁
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12.12.2023 22:51 Ответить
А де, власне, 18+?
Всі чекали на ( , ) ( , )

А це відео треба показувати українським діткам починаючи з садочка.
Щоб вони знали, що руzкі ******** --- люті, смертельні, споконвічні вороги України.
Що найкраще діло --- в6uвати руzкіх.
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12.12.2023 22:55 Ответить
захотілося шоп воно не здохло, а жило до ста років та мучилося без ніг, рук, очей
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12.12.2023 22:59 Ответить
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой! НАОБОРОТ , ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ИСТОЧНИК: https://censor.net/ru/v3461181
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12.12.2023 22:59 Ответить
шо було, те і вцілили
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12.12.2023 23:03 Ответить
ауенная цель - дрон - 300-600 $ cтоимость экипировки на орке с оружием минимум 200 тыщ русских рублей примерно 2216.91 доллара США - это без затрат на обучение и содержание орка - выгодно бить по таким целям
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13.12.2023 09:12 Ответить
заметь, Володя, это без учета последствий которые могут наступить в следствии не уничтожения орка - он может убить, ранить украинских войнов, нанести вред технике, дать наводки своей арте и т.д.
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13.12.2023 09:15 Ответить
Шожкамі нідригаїт-ножкі пАломагиє🙏👍👋✊☝😷😷😷
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12.12.2023 23:04 Ответить
ой, дайте ше погляну на цього бурата
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12.12.2023 23:05 Ответить
яка ненависть? мені його навіть шкода.. трішки
згадав як дівчаток вони ґвалтували в Ірпіні та Бучі, то шкодую шо раніше йому йайтся не відірвало. І тобі також, Владімір ти, маскалєнка
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12.12.2023 23:13 Ответить
він перетнув кордон зі зброєю в руках - тобто він свій вибір зробив, міг відмовитись, сісти за грати, але обрав автомат і Україну... яка тут жалість може бути? Це його єстєствєная смерть.
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13.12.2023 08:53 Ответить
Є таке слово , як мудак ,
кому воно належить здогатайтесь самі
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12.12.2023 23:14 Ответить
Як сказав Казарін - в мирний час люди живуть за Новим Заповітом, під час війни за Старим.
Kill moskWARussia.
Вбий москВОРашу.
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13.12.2023 01:56 Ответить
чтобы ударить таким дроном по главарям оркостана - необходимо, оператора с дроном, поместить на расстояние 3 км к главарям, это кремль, мааасква. вокруг кремля охраны, как свиней нерезаных на свиноферме. там и антидроновые ружья и рэпы мощные и зенитки и т.д и т.п. + есть риск что оператора заметут еще на подходе - операция очень дерзкая с минимальными шансами на успех, но с высоким риском для оператора - очень высоким.
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13.12.2023 09:24 Ответить
да, Володя, заметь оператору нужна наводка - место и время удара- Бологя Путлер не гуляет по красной площади, и мы даже не знаем когда он выходит из бункера - а это главная информация для того, чтобы появился минимальный шанс для нанесения удара
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13.12.2023 09:29 Ответить
Я атеіст, мне пох😁
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15.12.2023 14:16 Ответить
йому конкретно сраку розірвало
аж кишками висрався
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12.12.2023 23:08 Ответить
Вы все тут сдохнете, кацапы. Вам война в Чечне покажется легкой заворушкой.
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13.12.2023 00:56 Ответить
Уявляю як дивлячись це відео переживали його кацапські родічі. Помре-чи не помре. Бо це ж гроші. Коли сконав пролунало ,,троєкратноє ура,,
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13.12.2023 01:23 Ответить
всьо як дєдушка столипін казав, отой який столипін жіл столипін жів столипін будєт жіть :
"нам нє нужни вєлікіє потрясєнія, нам нужна вєлікая росія"

наші хлопці розуміють це буквально : "москаль, вєлікіє потрясєнія тобі випишуть тут - а вєлікая росія це там, за хутором михайлівським, дуже далеко звідсіля"
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13.12.2023 01:49 Ответить
А Пічерские Халми так блізка біли!
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13.12.2023 02:58 Ответить
тепер він досконалий
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13.12.2023 08:49 Ответить
Ці генетичні садисти так і мають здихати - в страху і болі, заздрячі мертвим і проклинаючи той час коли прийняв рішення їхати в Україну вбивати. Хай перед смертю пошкодує, що живим народився, свинособака паскудна!
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09.01.2024 18:31 Ответить
 
 