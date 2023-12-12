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Оккупант умирает в лесополосе на окраине Авдеевки после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор дрона-камикадзе из подразделения "Strike drones company" 47-й ОМБр "Магура" ликвидировал оккупанта в лесополосе вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки дрона и предсмертных конвульсий российского оккупанта на украинской земле опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+41 Павло Йовенко
показать весь комментарий12.12.2023 21:51
+34 Андрій Пристай b05bcd3a
показать весь комментарий12.12.2023 21:52
+26 Станіслав Топа
показать весь комментарий12.12.2023 21:56
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и уже кацап в кредитах
*
наверно кредит брала жена на покупку турецких яиц
его яйца кацапке уже не понадобяться
прямо класно та приємно
Кацапи хочуть захопити щей Миколаївську і Одеську обл.
І чого перся сюди? Помер втомленим, а вдома б, під бояру та якогось газманова, в рідному бараку, в обіймах своєї самки під патріотичне бризкання слиною солов'йових-скабєєвих та від руки повернувшогося з "СВО" зека! Мрія ж! І не втомився б...
- Ку
- Почему так ма
Кузен мій з такою до баби їздив,коли вона кабана колола
https://youtu.be/KeLP7JXfTaI
...на брюках дыра 😁
Всі чекали на ( , ) ( , )
А це відео треба показувати українським діткам починаючи з садочка.
Щоб вони знали, що руzкі ******** --- люті, смертельні, споконвічні вороги України.
Що найкраще діло --- в6uвати руzкіх.
згадав як дівчаток вони ґвалтували в Ірпіні та Бучі, то шкодую шо раніше йому йайтся не відірвало. І тобі також, Владімір ти, маскалєнка
кому воно належить здогатайтесь самі
Kill moskWARussia.
Вбий москВОРашу.
аж кишками висрався
"нам нє нужни вєлікіє потрясєнія, нам нужна вєлікая росія"
наші хлопці розуміють це буквально : "москаль, вєлікіє потрясєнія тобі випишуть тут - а вєлікая росія це там, за хутором михайлівським, дуже далеко звідсіля"