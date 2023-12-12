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Уничтожение штурмовой группы оккупантов вблизи Клещиевки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую группу оккупантов, пытавшихся атаковать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи фрагмента боя видно, что бойцы активно сбрасывали боеприпасы с дронов на атакующую группу оккупантов.

"Штурм россиян у Клещиевки. Работа 5-й отдельной штурмовой бригады", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также: Оккупант умирает в лесополосе на окраине Авдеевки после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+43
Всім утилілізаторам респектище-утилізовуйте рашистів ще...
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12.12.2023 22:28
+30
Дякуємо за чудову роботу !

Слава ЗСУ!
Окрема подяка дронщикам!
Фантастично
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12.12.2023 22:32
+27
...особливо сподобалась палаюча дупа рашистського окупанта-гарний фєєрвєрк...
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12.12.2023 22:30
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Всім утилілізаторам респектище-утилізовуйте рашистів ще...
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12.12.2023 22:28 Ответить
...особливо сподобалась палаюча дупа рашистського окупанта-гарний фєєрвєрк...
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12.12.2023 22:30 Ответить
а мені оте шо догори лапками чеберяло
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12.12.2023 23:26 Ответить
Великий уравнитель ЗСУ.
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12.12.2023 22:29 Ответить
Дякуємо за чудову роботу !

Слава ЗСУ!
Окрема подяка дронщикам!
Фантастично
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12.12.2023 22:32 Ответить
Боляче мабуть, сволота...?
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12.12.2023 22:33 Ответить
Нон-стоп.
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12.12.2023 22:33 Ответить
Это прорыв в использовании дронов - работает тяжёлый бомбардировщик, которому не страшен ветер и косой снег.
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12.12.2023 22:37 Ответить
подихайте, довго і болісно.
а краще повертайтеся додому, без рук ніг, та знищуйте своїх орчих та виродків.
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12.12.2023 22:42 Ответить
Страшна війна...я згадаєш, що наші хлопці кажуть, що у кацапів БПЛА зараз більше, ніж у нас і розумієш, що так само ці виродки наших вбивають...
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12.12.2023 22:48 Ответить
Так то дуже прикро...
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12.12.2023 22:55 Ответить
Розебалово
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12.12.2023 22:49 Ответить
Отличное видео, Супер! Приятно посмотреть.. )
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12.12.2023 22:51 Ответить
Вони мріяли прогулятись по Україні, ********* робутової техніки, гвалтувати нашіх дівчат, але не розуміли що ці мрії варті їхнього нікчемного рабського непотрібного існування......
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12.12.2023 22:53 Ответить
Па плану і без патерь...
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12.12.2023 22:53 Ответить
якщо припустити, що у кацапів дронів навіть більше,то те саме відбувається і з нашими.
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12.12.2023 22:53 Ответить
Так, але набагато менше. Загинути за Батьківщину і за машину різниця велика. ЗСУ-герої, орки- убивці
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12.12.2023 23:01 Ответить
Ми ж незнаємо набагато чи ні.Це в Ізраїлі публікують щодені звіти по загиблим то там і спекуляцій немає. Унас настільки все таємно, що ніхто нізащо не відповідає,а це загрожує самі знаєте якими наслідками.
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12.12.2023 23:07 Ответить
👍👋
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12.12.2023 22:57 Ответить
Гінацід гінацід г і н а ц і д рашістафашістав 2023
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12.12.2023 23:00 Ответить
Украина уничтожила 80% военного потенциала РФ - СМИ.
Российские войска несут огромные потери.
За два года полномасштабного военного вторжения в Украину, *Россия потеряла около 80% своего военного материала. С момента начала войны было убито сотни тысяч российских военнослужащих. При этом особо значимые достижения за это время у Москвы отсутствуют.
Отмечается, что из-за огромных потерь, технический прогресс армии РФ был отброшен на 18 лет назад. Украинские войска уничтожили огромное количество техники и вооружений противника.
Об этом пишет «Маарив», со ссылкой на материал «Роутерс».
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12.12.2023 23:02 Ответить
я вас прошу...це просто інфовкид немає чому радіти, є у них досягнення,економіці України нанесено збитків на трлн доларів, загинуло сот.тис цивільного населення, природа понівечена при тому, що на самій росії військові дії відсутні.
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12.12.2023 23:17 Ответить
Ну и.. А какой тогда был бы ваш вариант действий?
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12.12.2023 23:28 Ответить
а судьи кто?
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12.12.2023 23:48 Ответить
Народ
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13.12.2023 00:01 Ответить
ті не народ
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13.12.2023 00:06 Ответить
Я не про себя говорю а про народ..
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13.12.2023 10:39 Ответить
Ті не сцарь чтобі за народ отвечать. У нас народ ничего судит. Все преступники на свободе.
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13.12.2023 10:50 Ответить
Так ответь сам на свой вопрос.
И какой тогда был бы ваш вариант действий?
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13.12.2023 11:05 Ответить
єто вопрос риторический.
==
Ритори́ческий вопро́с - риторическая фигура, представляющая собой вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности
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13.12.2023 11:06 Ответить
Это ты его назвал так. На самом деле это не так..
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13.12.2023 11:49 Ответить
Тому і треба УБИВАТИ московитів *****, а не скіглити!
Памятаймо Українців у таборах ГУЛАГУ! Вони і там боролися з московитами за Свободу України! А нам сьогодні, сам Бог велів!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко
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13.12.2023 01:33 Ответить
Все бы хорошо и красиво было бы, если бы не фраза о "технический прогресс армии РФ был отброшен на 18 лет назад". Потому, что технический ПРОГРЕСС армии РФ сейчас очень и очень значительный. Да, с одной стороны армия РФ снимает с расконсервирования Т-62 и даже Т-55, а с другой - штампует Ланцеты сотнями и ИИ туда внедряет, а также развивает РЭБы, как, наверное, никто на планете....
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13.12.2023 00:20 Ответить
Для этого ОП. и втянули депутата Безуглую , Арахамию . Ермак в США жалуется Генералу Остину на Залужного , одним словом ,если так пойдет дальше будет провал и катастрофа для кремлевской опг в этой вйне.
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13.12.2023 06:37 Ответить
точно що хробаки....
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12.12.2023 23:10 Ответить
Ой, клас! Ще один антидепресант на ніч! Слава ЗСУ!
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12.12.2023 23:11 Ответить
Дивлюсь, ну прям насолода, аж слів бракує щось казати.
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12.12.2023 23:14 Ответить
технологічненько таґ, по діловому.. майстерно
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12.12.2023 23:23 Ответить
Кожну вошу - укокошим!
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13.12.2023 00:25 Ответить
Кацапські пропагандисти кричать про свої нібито перемоги на всіх фронтах України.Хочу звернути увагу панства на підлу вішалку Путіна"Сашу у Флориді"Цей покидьок веде шалену путінську пропаганду.
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13.12.2023 07:18 Ответить
 
 