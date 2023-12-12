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Уничтожение штурмовой группы оккупантов вблизи Клещиевки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую группу оккупантов, пытавшихся атаковать украинские позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи фрагмента боя видно, что бойцы активно сбрасывали боеприпасы с дронов на атакующую группу оккупантов.
"Штурм россиян у Клещиевки. Работа 5-й отдельной штурмовой бригады", - говорится в комментарии к записи.
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+43 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+30 Алекс Мышкевич
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показать весь комментарий12.12.2023 22:30
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Слава ЗСУ!
Окрема подяка дронщикам!
Фантастично
а краще повертайтеся додому, без рук ніг, та знищуйте своїх орчих та виродків.
Российские войска несут огромные потери.
За два года полномасштабного военного вторжения в Украину, *Россия потеряла около 80% своего военного материала. С момента начала войны было убито сотни тысяч российских военнослужащих. При этом особо значимые достижения за это время у Москвы отсутствуют.
Отмечается, что из-за огромных потерь, технический прогресс армии РФ был отброшен на 18 лет назад. Украинские войска уничтожили огромное количество техники и вооружений противника.
Об этом пишет «Маарив», со ссылкой на материал «Роутерс».
И какой тогда был бы ваш вариант действий?
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Ритори́ческий вопро́с - риторическая фигура, представляющая собой вопрос, ответ на который не требуется или не ожидается в силу его крайней очевидности
Памятаймо Українців у таборах ГУЛАГУ! Вони і там боролися з московитами за Свободу України! А нам сьогодні, сам Бог велів!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко