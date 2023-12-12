Уничтожение штурмовой группы оккупантов вблизи Клещиевки. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады уничтожили вражескую группу оккупантов, пытавшихся атаковать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи фрагмента боя видно, что бойцы активно сбрасывали боеприпасы с дронов на атакующую группу оккупантов.

"Штурм россиян у Клещиевки. Работа 5-й отдельной штурмовой бригады", - говорится в комментарии к записи.

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