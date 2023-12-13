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армия РФ (15397) война (46991) уничтожение (3868) Авдеевка (2223) 110 отдельная механизированная бригада (44)

Около сотни тел ликвидированных оккупантов валяются в лесополосе на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко сняли тела ликвидированных оккупантов, валяющиеся в лесополосе на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать примерно сотню уничтоженных захватчиков.

"Авдеевское направление. Каждый красный квадрат на видео - это уничтоженный враг после работы БУАР 110-й ОМБр", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Уничтожение штурмовой группы оккупантов вблизи Клещиевки. ВИДЕО

Также смотрите: Оккупант умирает в лесополосе на окраине Авдеевки после удара дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+15
Але пуйлу поф. Цим треба всі канали Московії завалити - телебачення, телеграм і т.і.
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12.12.2023 23:28
+10
Для інших країн з їх громадянами це був би шок, для русні покуй ...
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12.12.2023 23:48
+9
Х**лу на**ать.
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12.12.2023 23:25
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Пиріжки з лайном спеклись
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12.12.2023 23:21 Ответить
Х**лу на**ать.
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12.12.2023 23:25 Ответить
Їм всім там насрать. Поки є гроші і водяра, то знач їм є за , що воювать.
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13.12.2023 02:34 Ответить
Тільки до певної межі. Баби в роісі не роджають по 6 дітей вже давним давно. Методи Жукіна в 21му сторіччі приречені на кінцевий провал.
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13.12.2023 07:02 Ответить
Жахіття цієї безглуздої війни кремлівського ублюдка 😡
Потрібно показувати ці знімки ху@лу перед сном 🙁
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12.12.2023 23:26 Ответить
Але пуйлу поф. Цим треба всі канали Московії завалити - телебачення, телеграм і т.і.
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12.12.2023 23:28 Ответить
московії* цікаво телефон виправляє..
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12.12.2023 23:29 Ответить
Русні не покажуть, нізя!
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12.12.2023 23:32 Ответить
та ху йлу уже пофіг, воно, швидше за все і справді в морозилці (бо той організм, який зараз так жваво бігає по різним заходам, скаче з бтрів і так далі дуже не схожий на реальне ху йло, яке сиділо в 30-и метрах від співрозмовників і змушувало відвідувачів сидіти на карантині 10 днів перед зустрічами з ним..) там колективне ху йло, колектив озеро чи політбюро, яким ці відео теж абсолютно до дупи. бо вони на цій війні мають величезний гешефт (від розпилу бабла із свого бюджету до торгівлі краденим українським зерном, металом, людьми, дітьми і т.д.)... тому ці відео потрібно показувати по всьому тому лепрозорію усім тим, хто отримує пельмені за своїх близьких і наголошувати при цьому - вам - пельмені, а колективному ху йлу нові яхти і мільярди в оманських, дубайських офшорах..
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13.12.2023 01:09 Ответить
утіпутіну байдуже, він на колесах сидить, йому все по кайфу
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13.12.2023 09:02 Ответить
Добриво потрібно землі.
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12.12.2023 23:27 Ответить
Так, тому Україна з таким черноземом - 8000 років землю намагаються відібрати різні проходимці у українців

ДНК нації - Трипільська цивілізація. Або звідки є пішла Земля вкраїнська.

Вони першими почали плавити метал, збудували протоград, не ховали померлих, вірили в реінкарнацію, поклонялися Сонцю і великій Матері Світу, коли ще не були побудовані єгипетські піраміди і Велика Китайська стіна, ще не впала Троя, не з'явився Стоунхендж, не були написані шумерські письмена, а вони вже використовували колеса й рубали мідними сокирами дерева, щоб побудувати свої будинки і храми.

Коли народи Європи ще не знали слів «хліб» і «метал», вони вже зорали і засіяли тисячі гектарів, навчилися схрещувати рослини і висівали на своїх полях 12 видів злаків. То був народ, який не знав рабовласництва, користувався місячним календарем і малював його на своєму посуді.

На теренах ******** України 7000 років тому жила дивовижно талановита і розвинена цивілізація. З них народилась Європа, з них народились ми, українці. Ми не знаємо, як називав себе один з найзагадковіших народів в історії, але ми називаємо їх трипільцями.

Доведено, що Трипільська цивілізація - одна з найдревніших цивілізацій світу. І вона була розташована на теренах України. Трипільська культура яка отримала свою назву від поселення неподалік селища Трипілля на Київщині, відкрита і досліджена археологом Вікентієм Хвойкою в ХІХ ст., рівень її розвитку та якість життя вражають ******** археологів і просто не вкладаються в голові.
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13.12.2023 01:03 Ответить
потєрь нєт ..сказав іхтамнєт
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12.12.2023 23:29 Ответить
Це ж які Сояшникі будуть ....
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12.12.2023 23:34 Ответить
скільки лад отримають невтішні вдови...
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12.12.2023 23:35 Ответить
Шнурки зав'язувати - вміють.

Обрати між життям для себе
та смертю за Окурка - не вміють.
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12.12.2023 23:35 Ответить
Сердце співає від побаченого
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12.12.2023 23:38 Ответить
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12.12.2023 23:41 Ответить
Overview of Russian equipment losses added on 12/12/2023
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12.12.2023 23:42 Ответить
Хлопці приїхали на заробітки...
Але щось пішло не так
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12.12.2023 23:42 Ответить
Все пішло саме так - прийшли, заробили, отримали.
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13.12.2023 00:55 Ответить
Для інших країн з їх громадянами це був би шок, для русні покуй ...
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12.12.2023 23:48 Ответить
Так , але інши країни не знають про таки великі втрати кацапів - нема інфи у новинах на цю тему . А кому розповідаю - говорять НЕ МОЖЕ БУТИ
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13.12.2023 01:06 Ответить
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12.12.2023 23:49 Ответить
Саме Головне питання, яке Всі СМІ Мусять завдати в першу чергу - для чого Іде знищення Українців і солдат раші?

Тільки постійне це питання почне тормозити війну в раші. Це має стати Головним стримуючим фактором війни. Бо це питання почнуть задавати в раші. Спочатку тихо, в спробі отримати відповідь. А потім будже Бунт!
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12.12.2023 23:54 Ответить
Ніхто гальмувати не буде. То ілюзія
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13.12.2023 00:44 Ответить
Ви жінка і мусите мати уяву.

Уявіть, що це питання проникає в голови рашінців на півсвідомості. "Навіщо"? Якщо поставлені цілі недосягнуті і вже не будуть досягнуті, чи є сенс вмирати? І це питання виникає в кожній родині примусовомобілізованих. Що відбудеться?

Ілюзія - це коли спробували і не вийшло. Треба не просто пробувати. Це засіб збереження Чоловиків України. Бо вони гинуть теж. Вам і досі не хочется спробувати?
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13.12.2023 12:40 Ответить
мокш цілодобово зомбують. Їм допомогти можна тільки можна це 40 років водити по Сибіру. Без зомбоящику, зв'язку й кончених пропагандонів.
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13.12.2023 12:55 Ответить
Якщо є єдиний Шанс хоч щось зробити, треба Робити!

Результат накопичується поступово, а реалізується одномоментно. Нити і стогнати - національна особливість, привита окупантами. Мусимо це забути і стати дорослими.

Ми проийняли бій і мусимо підступно, як ворог, занести їм головне питання - НАВІЩО? Дискутувати навколо цього питання. Поступово це змінити може ВСЕ!
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13.12.2023 13:08 Ответить
Скільки пафосу..
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13.12.2023 13:14 Ответить
Наивный? У них тысячи причин от ,,скакали на майдане,, до это ,,русская земля,, ,,НАТО нападет,, ,,8 лет банбили банбас,, и ,, освобождения братского народа от хунты,,. Для каждой особи на расее пропаганда дала четкий ответ.
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13.12.2023 07:53 Ответить
Кацапу на кацапском.

В Украине даже близких, на людях, называют на "Вы". Поэтому никаких сомнений в проблемах воспитания, присущих лишнехромосомным, нет.

У раба нет Майдана. Они тикАют. Потому, что им страшно. Повезло украсть и своевременно свалить...

А тут, где Народ сумел не быть рабом, комфортненько и просыпается Совесть... Своеобразная. Гнилая. Но Совесть - топить за режим, который дал возможность украсть, лично вам... Эдакая ущербность совести понятна - воспитали рабов. Но и это будет иметь последствия. Не от меня. Пальцем не пошевельну.
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13.12.2023 13:01 Ответить
А мають бути тисячі
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12.12.2023 23:56 Ответить
Повна підтримка кацапськимнаселенням цієї бойні.
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12.12.2023 23:59 Ответить
Ненависть горючее для войны, а ее становится все больше и больше.
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13.12.2023 00:35 Ответить
Ненависті кацапи не варті бо їх не можна вважати homo legens. Це зграя яка заслуговує лише на презирство. Коли звірина хворіє на сказ мисливці змушені методично відстрілювати хворих тварин.
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13.12.2023 01:11 Ответить
Россия потеряла 87% от общего количества войск и две трети танков, которые она имела до начала войны. Такие данные разведка США, предоставила Конгрессу. Россия безвозвратно (убитыми и тяжело покалеченными) потеряла 315 000 человек.
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13.12.2023 00:00 Ответить
Кто кого откуда гоняет - видно. По тяжелым решениям и перегруппировкам.
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13.12.2023 00:20 Ответить
Пісня про зальоточку краще підходить для цього відео як мелодійний супровід.
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13.12.2023 00:04 Ответить
Повалені дерева жалко, а кацапів ні.
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13.12.2023 00:13 Ответить
Волки голодати не будуть
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13.12.2023 00:58 Ответить
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13.12.2023 11:36 Ответить
А сидііли б ви,грьобані кацапи, в себе в зажопінську,та жрали бояришнік,так і були б живі. А так здохли за свого *****. Кожному своє...
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13.12.2023 01:09 Ответить
КОЛИ МИ ЗРОЗУМІЄМО ЩО ЛЮДСЬКІ ВТРАТИ ДЛЯ КАЦАПІВ ЦЕ НІ ПРО ЩО ?

Пропала водка в магазині - це реальна трагедія для московитського гобліна,
а те що дохнуть його односельчане чи співгромадяне йому з дитячого садка пофіг.
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13.12.2023 01:58 Ответить
Плазунами народилися, плазунами й здохли!
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13.12.2023 02:55 Ответить
Я ніколи не радів смерті людей, але дивлячись на трупи нелюдей серце чомусь радіє. Слава ЗСУ! ПОВЕРТАЙТЕСЯ З ПЕРЕМОГОЮ ХЛОПЦІ!
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13.12.2023 08:32 Ответить
Оптимальна стратегія на 2024 це сидіти в глухій обороні і відбиватись від цих орд, що лізуть. Проьлема тільки в тому, що людей немає, *********** та техніки. А людей класти, щоб взяти посадку не треба.
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13.12.2023 08:50 Ответить
Лемінги куйові, лізуть і лізуть...
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13.12.2023 09:05 Ответить
*****, еще 100, 200, 300 тысяч отправят. НИОЧЕМ
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13.12.2023 09:48 Ответить
лежать... і білі лади не дадуть за них навіть....
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13.12.2023 10:06 Ответить
накабздоні їх теж по всій залі розкидало?
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13.12.2023 12:20 Ответить
 
 