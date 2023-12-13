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Около сотни тел ликвидированных оккупантов валяются в лесополосе на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко сняли тела ликвидированных оккупантов, валяющиеся в лесополосе на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, можно насчитать примерно сотню уничтоженных захватчиков.
"Авдеевское направление. Каждый красный квадрат на видео - это уничтоженный враг после работы БУАР 110-й ОМБр", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+15 Марина Нєчаєва 330e7c02
показать весь комментарий12.12.2023 23:28
+10 Юрист Правильный
показать весь комментарий12.12.2023 23:48
+9 Hulio
показать весь комментарий12.12.2023 23:25
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Пожалуйста, подождите...
Потрібно показувати ці знімки ху@лу перед сном 🙁
ДНК нації - Трипільська цивілізація. Або звідки є пішла Земля вкраїнська.
Вони першими почали плавити метал, збудували протоград, не ховали померлих, вірили в реінкарнацію, поклонялися Сонцю і великій Матері Світу, коли ще не були побудовані єгипетські піраміди і Велика Китайська стіна, ще не впала Троя, не з'явився Стоунхендж, не були написані шумерські письмена, а вони вже використовували колеса й рубали мідними сокирами дерева, щоб побудувати свої будинки і храми.
Коли народи Європи ще не знали слів «хліб» і «метал», вони вже зорали і засіяли тисячі гектарів, навчилися схрещувати рослини і висівали на своїх полях 12 видів злаків. То був народ, який не знав рабовласництва, користувався місячним календарем і малював його на своєму посуді.
На теренах ******** України 7000 років тому жила дивовижно талановита і розвинена цивілізація. З них народилась Європа, з них народились ми, українці. Ми не знаємо, як називав себе один з найзагадковіших народів в історії, але ми називаємо їх трипільцями.
Доведено, що Трипільська цивілізація - одна з найдревніших цивілізацій світу. І вона була розташована на теренах України. Трипільська культура яка отримала свою назву від поселення неподалік селища Трипілля на Київщині, відкрита і досліджена археологом Вікентієм Хвойкою в ХІХ ст., рівень її розвитку та якість життя вражають ******** археологів і просто не вкладаються в голові.
Обрати між життям для себе
та смертю за Окурка - не вміють.
Але щось пішло не так
Тільки постійне це питання почне тормозити війну в раші. Це має стати Головним стримуючим фактором війни. Бо це питання почнуть задавати в раші. Спочатку тихо, в спробі отримати відповідь. А потім будже Бунт!
Уявіть, що це питання проникає в голови рашінців на півсвідомості. "Навіщо"? Якщо поставлені цілі недосягнуті і вже не будуть досягнуті, чи є сенс вмирати? І це питання виникає в кожній родині примусовомобілізованих. Що відбудеться?
Ілюзія - це коли спробували і не вийшло. Треба не просто пробувати. Це засіб збереження Чоловиків України. Бо вони гинуть теж. Вам і досі не хочется спробувати?
Результат накопичується поступово, а реалізується одномоментно. Нити і стогнати - національна особливість, привита окупантами. Мусимо це забути і стати дорослими.
Ми проийняли бій і мусимо підступно, як ворог, занести їм головне питання - НАВІЩО? Дискутувати навколо цього питання. Поступово це змінити може ВСЕ!
В Украине даже близких, на людях, называют на "Вы". Поэтому никаких сомнений в проблемах воспитания, присущих лишнехромосомным, нет.
У раба нет Майдана. Они тикАют. Потому, что им страшно. Повезло украсть и своевременно свалить...
А тут, где Народ сумел не быть рабом, комфортненько и просыпается Совесть... Своеобразная. Гнилая. Но Совесть - топить за режим, который дал возможность украсть, лично вам... Эдакая ущербность совести понятна - воспитали рабов. Но и это будет иметь последствия. Не от меня. Пальцем не пошевельну.
Пропала водка в магазині - це реальна трагедія для московитського гобліна,
а те що дохнуть його односельчане чи співгромадяне йому з дитячого садка пофіг.