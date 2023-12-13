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Львовщина (2684) священник (207) военкомат (444)

На Львовщине священнику вручили повестку и угрожали увезти силой в ТЦК. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в военной форме грубо общается со священником, угрожает ему и говорит, что если священник не явится в ТЦК, его туда отвезут силой, или заберут сына.

Об этом пишет Varta1, информирует Цензор.НЕТ.

12 декабря два человека в форме ВСУ совершили нападение на греко-католического священника, отца Андрея Чмыря, правящего в селе Дулебы, что возле Стрыя.

"У мужчины в форме личная неприязнь к отцу, якобы после похорон его сына, когда священник "не назвал звание погибшего, а сказал "раб Божий".

Мужчина в форме грубо высказывался к отцу, угрожая "загрузить как собаку", если тот не явится в ТЦК, или заберет у ТЦК его сына и зятя. Также на видео зафиксировано нападение военного на отца", - пишет издание.

На втором видео другой мужчина в форме выдает священнику, судя по разговору, повестку на 15 декабря. Первый мужчина в форме говорит, что если священник не придет в ТЦК, то его "загрузят как собаку" и отвезут в военкомат силой.

На инцидент отреагировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он заявил, что "ситуация нуждается в полном выяснении", ведь в интернете есть лишь фрагмент видеозаписи и вырванный из контекста разговор.

"То, что могу сказать точно: мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека и не должен перерастать в сведение личных счетов", - подчеркнул Козицкий.

Председатель ОВА публично попросил руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины на видео являются их работниками, а также дать оценку их действиям.

Смотрите: "Ворвались без документов и применили силу": в оздоровительном комплексе "Косино" на Закарпатье возмущены действиями представителей ТЦК. ВИДЕО
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Топ комментарии
+49
на срати на ці статті зебільних зеконів з найвищої дзвіниці Льва та Києва !!! в Україні є х*йова куча "мусорів", близько 450 тис. сидить під "бронею" - типу щось в Україні "охороняє", а реально переважно барижить бабки де тільки можливо !!! чому не можна 100-150 тис. їх мобілізувати на на 3-4 місяці а потім 2 і 3 партію цього "мусору" !!! теж саме стосується суддів, прокурорів, податківців, митників, обласних і районих рад, адміністрацій ...
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13.12.2023 08:53
+20
Безнаказаність цих тцк-шників вже породжує їх "безпредел" - вони що хочуть, те і роблять - два здорових бика штурмовика вже готові до бойових дій....
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13.12.2023 08:49
+18
Дуже короткий анекдот ....."ТЦК перевірить працівників ТЦК"....чергове шоу...
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13.12.2023 08:50
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оо ще одна тцк-шна *****
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14.12.2023 10:34 Ответить
у многих ..хлов комплексы - хотят показать свою значимость.
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13.12.2023 10:18 Ответить
Не фанат попів, але що не так він сказав?
Раб він і є раб, вільна людина може їхати-іти куди завгодно і коли завгодно, захищати свої права де завгодно і говорити те що думаєш, а не сидіти дома, колотися шмурдяком, слухати дибілів про ти должен, і вільна людина не повина переживати за почуття кровосісів бюджетників.
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13.12.2023 10:20 Ответить
ТЦКшники взагалі вміють спілкуватися з людьми культурно? Чи вони всі від природи такі хами і агресивні пси?
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13.12.2023 10:42 Ответить
Так туди нормальних не беруть.
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13.12.2023 11:12 Ответить
Щось не бачив високоосвічених, культурних, інтелігентних, шляхетних чоловіків які б ломились на службу в поліцію та тцк.
Шляхєтні чистять тротуари в Польщі, Німеччині а після роботи висерають на форумах як тут все не так
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13.12.2023 11:42 Ответить
Тому так і живемо, якийсь хер має вирішувати, кому йти воювати , а вкого брати взятки, що за херня, в кожному селі московські попи пропагують росмір і тихоша, їх ніхто не забирає рити окопи, а опудало зробив із себе царка!
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13.12.2023 10:54 Ответить
А до московських попів коли прийдуть?
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13.12.2023 11:14 Ответить
Він має ПОВНЕ моряльне право так діяти

Саме для ліквідації цього права давно-давно була створена держава. Інакше всі давно би перерізали один одного. Людина людині все ще вовк, на жаль.
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13.12.2023 20:48 Ответить
за бородой та рясою такий же громадянин з такими ж правами та обовязками!
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13.12.2023 17:45 Ответить
Так в Украине по Конституции у всех ОДИНАКОВЫЕ права и обязанности, но только одни воруют и хер ложат на законы, а другие в окопах должны им обеспечивать такую ВОЗМОЖНОСТЬ!
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14.12.2023 16:32 Ответить
"Наш ворог - poсіяни. Це вони вбивають українців. Це вони вбили братів Вишиваних. Будь ласка, не шукаймо ворогів між собою", - додав Козицький.

 Козицький бреше, у нього посада така. Насправді він мав би сказати: слухайте, що це за методи НКВД? хто все це запроваджує у нас? хіба путін?
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13.12.2023 19:39 Ответить
складывается впечатление, что под крышей ТЦК, орудует вражеская агентура, которая своими провокационными действиями ставит целью дескридитации и срыва мобилизации в ВСУ
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13.12.2023 20:43 Ответить
Електрошокери і відстріл для робітників ПРИВАТНИХ ТЦК мабуть не за горами
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13.12.2023 22:12 Ответить
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13.12.2023 22:48 Ответить
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