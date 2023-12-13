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Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия ночного удара по Киеву. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Число пострадавших из-за ночной атаки на Киев возросло до 53. 20 из них госпитализировали, в том числе двоих детей. 33 человека получили помощь медиков на месте. Среди них – шестеро детей.

Об этом сообщил Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

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А где там "АДЕКВАТЫЙ ОТВЕТ"? Опять сбрехал зеленый БОНЕВТИК?
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13.12.2023 11:17 Ответить
А ти де? Під Авдіївкою всім бажаючим дати "АДЕКВАТЫЙ ОТВЕТ" гранати роздають... Чи ти втік? Та до кого я звертаюсь, до срюцького алкаша...?
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13.12.2023 16:02 Ответить
Дякуємо.
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13.12.2023 12:59 Ответить
 
 