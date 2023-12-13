Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия ночного удара по Киеву. ВИДЕО
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Число пострадавших из-за ночной атаки на Киев возросло до 53. 20 из них госпитализировали, в том числе двоих детей. 33 человека получили помощь медиков на месте. Среди них – шестеро детей.
Об этом сообщил Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
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Русский Алкаш
показать весь комментарий13.12.2023 11:17 Ответить Мне нравится 5
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Чайка Київ
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