Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия ночного удара по Киеву. ВИДЕО

Число пострадавших из-за ночной атаки на Киев возросло до 53. 20 из них госпитализировали, в том числе двоих детей. 33 человека получили помощь медиков на месте. Среди них – шестеро детей.

Об этом сообщил Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

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