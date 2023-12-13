3 011 1
Воины 24 ОМБр уничтожили российские САУ, МТЛБ, БТР и БМП на Донетчине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы роты ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили на Донетчине несколько единиц бронированной техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, наши воины уничтожили три БМП-2 оккупантов, вражеские МТЛБ, БТР и САУ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alfa Alpha
показать весь комментарий13.12.2023 12:16 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...