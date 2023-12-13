Воины 24 ОМБр уничтожили российские САУ, МТЛБ, БТР и БМП на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы роты ударных дронов "РАРОГ" 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили на Донетчине несколько единиц бронированной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши воины уничтожили три БМП-2 оккупантов, вражеские МТЛБ, БТР и САУ.

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