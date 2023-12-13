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Оккупанты напились в блиндаже и подорвали себя гранатой: "Руку оторвало, четыре тела выносим поочередно!". ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, несмотря на запрет на употребление спиртного и наркотиков, напились в блиндаже. У одного пьяного оккупанта в руках взорвалась граната. В результате некоторые погибли, кто-то остался без руки или без пальцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+59 Hanka Panyanka
показать весь комментарий13.12.2023 13:46
+33 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий13.12.2023 13:55
+18 Amber
показать весь комментарий13.12.2023 13:46
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лапка мана калєшка відірнулі і самоубіліся мана....
Подохли Максими і куй з ними !
Слава Україні!
P.S.Наташа *медик окопная*в халатику.
Оторвали ваньке лапу.
Все равно бухать не брошу
Всех коллег я уничтожу...
Дайте им больше водки.
https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/18he6sb/its_being_reported_a_russian_soldier_got_drunk/
Хоч трохи зменшилася кількість її носіїв. Завдяки гранаті.