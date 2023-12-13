Оккупанты напились в блиндаже и подорвали себя гранатой: "Руку оторвало, четыре тела выносим поочередно!". ВИДЕО 18+

Российские захватчики, несмотря на запрет на употребление спиртного и наркотиков, напились в блиндаже. У одного пьяного оккупанта в руках взорвалась граната. В результате некоторые погибли, кто-то остался без руки или без пальцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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