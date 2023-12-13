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армия РФ (15397) война (46991) граната (952) ликвидация (1955)

Оккупанты напились в блиндаже и подорвали себя гранатой: "Руку оторвало, четыре тела выносим поочередно!". ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, несмотря на запрет на употребление спиртного и наркотиков, напились в блиндаже. У одного пьяного оккупанта в руках взорвалась граната. В результате некоторые погибли, кто-то остался без руки или без пальцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Смотрите: Бойцы 5 штурмовой бригады атаковали позиции оккупантов на юге Бахмута. ВИДЕО



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Топ комментарии
+59
оце молодці, оце поважаю... оце вчинок... зекономили патрони, снаряди, може ще й пару дронів...
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13.12.2023 13:46
+33
Может с наших дронов этим андрофагам водку сбрасывать? Не хуже кассетных бомб получается
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13.12.2023 13:55
+18
Всім кацапорилим передайте привіт
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13.12.2023 13:46
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оце молодці, оце поважаю... оце вчинок... зекономили патрони, снаряди, може ще й пару дронів...
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13.12.2023 13:46 Ответить
як казав Джумшут, оркі самоубіліся мана....
лапка мана калєшка відірнулі і самоубіліся мана....
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13.12.2023 14:24 Ответить
Оце свинорили молодчари , всі на концерт Кобзона йдуть, тільки ще ті меломани , розтягують задоволення ...,гурмани ботоксного.
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13.12.2023 14:52 Ответить
яке прикре самогубство..
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13.12.2023 14:56 Ответить
-Долпоёпы ипаные... Ничё и не долпоёпы, молодцы ребята (особенно один, с чекой), хорошую пьянку закатили... Вот тока на утро голова очень будет болеть
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13.12.2023 15:50 Ответить
Как сказали бы японцы: он потерял лицо.
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14.12.2023 05:09 Ответить
Всім кацапорилим передайте привіт
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13.12.2023 13:46 Ответить
Забагато честі писати про них.
Подохли Максими і куй з ними !
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13.12.2023 13:47 Ответить
Знаєте скільком людям це настрій піднімає?
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13.12.2023 14:33 Ответить
Такі в НАТО, тільки через оваціїї кабздону.
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13.12.2023 13:49 Ответить
Тортіла сказала: Прелесно !!! Просто Прелесно !! Граната не той системи, в руках абизяни з московії!
Слава Україні!
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13.12.2023 13:50 Ответить
произошла самодемилитаризация и самоденацификация😂😂😂обьявляем конкурс на оригинальный повтор,готов оплатить банк😁😁😁
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13.12.2023 13:51 Ответить
Может с наших дронов этим андрофагам водку сбрасывать? Не хуже кассетных бомб получается
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13.12.2023 13:55 Ответить
Краще метіловий спірт.
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13.12.2023 15:13 Ответить
можна з метилом або якісь галюциногени синтетичні, щоб скрізь біндаравци виділись і стріляли один одного взривали
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13.12.2023 16:10 Ответить
хороша, робоча ідея! але водка при цьому має бути "путінка", бо їм релігія забороняє не пити "путінку".
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13.12.2023 22:54 Ответить
здохли піда₴И російськомовні і добре. всю русню в землю
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13.12.2023 13:55 Ответить
Вот хорошие руские
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13.12.2023 13:55 Ответить
Треба мабуть не тільки 155 калібр виробляти а й іноді їх самогоно дешевим закидувати… все інше широка руська душа зробить сама….
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13.12.2023 13:55 Ответить
Усім щось відірвало, з цих кацапів можна зібрати конструктор "Ванька"👍
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13.12.2023 13:55 Ответить
Угу...Еще запчастей и на пол Машки хватит.
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13.12.2023 15:34 Ответить
У того дедули кровь ниже пуза. Может быть в запчасти попал его самый главный орган для Машки
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13.12.2023 16:25 Ответить
да не только напились, "соли" на сыньку плохо ложаться, + они и по трезвой конченые
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13.12.2023 13:59 Ответить
Треба було в Мар'їнці забути по ящику в кожному домі, і просто повернутись на другий день.
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13.12.2023 13:59 Ответить
Шо граната краще б ящики підірвали,а то бліндаж добротний зберігся.
P.S.Наташа *медик окопная*в халатику.
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13.12.2023 14:12 Ответить
Уронили ваньку на пол,
Оторвали ваньке лапу.
Все равно бухать не брошу
Всех коллег я уничтожу...
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13.12.2023 14:27 Ответить
Підвезіть їм на 0 отруєну водяру, втрати будуть що від прильоту Хаймарсів ☺️
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13.12.2023 14:34 Ответить
причому є яди пролонгованої дії, які в перші години взагалі ніяк себе не проявляють, а через 2-3 дні починається тотальний мор.
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13.12.2023 15:03 Ответить
це треба типа в "покинутих" квартирах, подвалах, магазинах залишати і багато, щоб побільше їх упивалось
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13.12.2023 16:12 Ответить
це само собою! але крім того, бажано підносити кацапам подарунки у вигляді пакетів з бухлом та закусона. чув нещодавно в Криму дівчата напоїли кацапів в військовій частині. мінус декілька десятків рашистів
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13.12.2023 16:15 Ответить
декілька десятків? круто, аби тих дівчат не впіймали.
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13.12.2023 16:19 Ответить
До свадьбы заживет и рука отрастет
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13.12.2023 14:46 Ответить
Руку турникетом перетянули. Хорошо. А горло не перетянули. Кровь через нос уйдет.
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13.12.2023 14:49 Ответить
Опять телесрам... А впрочем по описанию и так все понятно 😁 Чего там интересного смотреть на рашистские ошметки.
Дайте им больше водки.
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13.12.2023 14:52 Ответить
Нашел в реддите

https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/18he6sb/its_being_reported_a_russian_soldier_got_drunk/
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13.12.2023 14:56 Ответить
Коммент хороший: этот, потерявший лицо нуждается в турникете на шее.
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14.12.2023 05:07 Ответить
А тут тоже похожий есть - вон выше моего. Может это даже он там написал)
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14.12.2023 10:55 Ответить
,Девочка в поле гранату нашла---что это, папа, спросила она? Дёрни колечко, ей папа сказал---долго над полем сандалик летал...,, Из давнего. Навеяло при прочтении анонса новости.
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13.12.2023 14:54 Ответить
швидко пришивайте руку назад.. до дупи..
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13.12.2023 14:55 Ответить
Треба дати їм більше гранат і алкоголю
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13.12.2023 14:56 Ответить
Надеюсь у самого гранатометчика ранение не тяжелое. Способный свинопес, он еще много пользы может принести.
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13.12.2023 15:00 Ответить
герасімов, шойгу! чому не дві гранати???!!!
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13.12.2023 15:00 Ответить
Не трогайте Кузю-дайте ему допеть.Слышите мычит что то,хотя....Он уже в аду Кобзону подпевает,но еще не осознал этого.
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13.12.2023 15:03 Ответить
Закинте им туда спирта сделанного из картошки . Результат будет фантастический. Срирт сделанный из картошки (картофельног крахмала ) срывает башню просто сразу. Дичайшая агресия , со всеми вытекающими.
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13.12.2023 15:10 Ответить
Гойдааааааааааааааааааааааааа...
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13.12.2023 15:13 Ответить
В голосі командира співчуття, дружня підтримка, теплота відносин команди. Це - Кацапстан болотний у всій красі.
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13.12.2023 15:17 Ответить
Тількі хотів саме про це написати.
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13.12.2023 16:22 Ответить
І багатий русскій язик, коли кожне друге слово - це матюк
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13.12.2023 16:29 Ответить
Добра подія, як гарний детектив подивився!!!
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13.12.2023 15:21 Ответить
о це *********. навіть бетмен відмовляється іти на допомогу
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13.12.2023 15:21 Ответить
Бетмен лапотний-ета шото в абосраних партках і лаптях...
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13.12.2023 15:23 Ответить
"2-я армия мира"... ***** сволочи *******.
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13.12.2023 15:42 Ответить
Треба контрольну кинути коли решта з тими порається...
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13.12.2023 15:54 Ответить
Яка блювотна в них мова..... 🤢🤮

Хоч трохи зменшилася кількість її носіїв. Завдяки гранаті.
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13.12.2023 15:59 Ответить
"Витязи"
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13.12.2023 16:01 Ответить
У Кузи метал в пузе 🤣
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13.12.2023 16:02 Ответить
их даже командири ***** шлют, а им недоходит,неслушают.высерки золотой орды,тфу
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13.12.2023 16:37 Ответить
Справді, зима, холодно. Треба їм "для сугрєву" скидати з дронів випивку. Можна найвищої якості, все одно дешевше вибухівки.
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13.12.2023 17:17 Ответить
Животные
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13.12.2023 17:54 Ответить
Гарний у них вийшов консенсус!
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13.12.2023 19:40 Ответить
Кому цікаві пригоди покоцаної бліндажної монголо-татарятини? Краще-б ,Цензор дослідив причини ПОВНОЇ відсутності відплатних ударів ЗСУ по російських містах! Сьогодні вони били з Брянска по Києву,а ми? І кожен день вони бьють по нас безкарно... Хто забороняє бити по русні? ЗЕленолиций богатир,Залужний,Єрмак,Безугла?
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13.12.2023 19:56 Ответить
Були дємони, але самоліквідувались...
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13.12.2023 20:06 Ответить
Это "Оскар"!
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13.12.2023 20:56 Ответить
Подивились кацапи це відео та сказали : можем повторіть ...
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13.12.2023 21:28 Ответить
выродки поганые!жалко не всех убило.
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13.12.2023 21:36 Ответить
Вміють кацапи дохнути - хай не зупиняються.
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13.12.2023 22:10 Ответить
Давно пишу, що потрібно пластиковими пляшками зі спиртом їхні позиції закидувати, а достукатись до генштабу неможливо, совдепівська школа не хоче брати на озброєння нові технології і край.
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13.12.2023 22:37 Ответить
Я с начала 22 года об этом пишу и говорю. Всем это кажется шуткой, но в случае с русскими, это реально работает.
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14.12.2023 05:05 Ответить
Кузя с финкой на Чингиса полез, пока Бетмен облегчаться вышел, вот Тот, с гранатой, за Чингиса и подписался.
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14.12.2023 01:14 Ответить
Наполовину хорошие русские.
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14.12.2023 05:04 Ответить
 
 