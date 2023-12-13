В России машина, везшая истребитель Су-34 на ремонт, слетела в кювет. ВИДЕО

Оккупанты везли на ремонт поврежденный истребитель Су-34, но машина с самолетом слетела с дороги и оказалась в кювете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Военный курьер.

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Су-34 – это советский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик. Самолет предназначен для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для борьбы с воздушными целями.

По данным аналитического портала Oryx, Россия потеряла в Украине уже более 20 самолетов Су-34.

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