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В России машина, везшая истребитель Су-34 на ремонт, слетела в кювет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Оккупанты везли на ремонт поврежденный истребитель Су-34, но машина с самолетом слетела с дороги и оказалась в кювете.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Военный курьер.
Су-34 – это советский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик. Самолет предназначен для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для борьбы с воздушными целями.
По данным аналитического портала Oryx, Россия потеряла в Украине уже более 20 самолетов Су-34.
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+9 Сергей Трофимов 7c913dc7
показать весь комментарий13.12.2023 15:13
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+9 alex f81564ec
показать весь комментарий13.12.2023 15:29
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хоча;
а може у ньому керосін зостався?
а може воділа папіросу закурить?
НАТО в шоке....
але хочуть навчити жити всіх навкруги...
закон куйової господині
а що там у сусідів???
машина з літаком злетіла з дороги Джерело: https://censor.net/ua/v3461357
- Военная тайна!
- А... а почему красный и вспотел?
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