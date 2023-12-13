РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15122 посетителя онлайн
Новости Видео За рубежом
19 902 32
авария (1266) россия (91317) техника (1545)

В России машина, везшая истребитель Су-34 на ремонт, слетела в кювет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Оккупанты везли на ремонт поврежденный истребитель Су-34, но машина с самолетом слетела с дороги и оказалась в кювете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Военный курьер.

Су-34 – это советский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик. Самолет предназначен для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для борьбы с воздушными целями.

По данным аналитического портала Oryx, Россия потеряла в Украине уже более 20 самолетов Су-34.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский офицер автомобилем сбил группу солдат, переходивших дорогу. ВIДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Авіавозець
показать весь комментарий
13.12.2023 15:13
+9
Автавоздушные вайска рассии !
НАТО в шоке....
показать весь комментарий
13.12.2023 15:21
+9
показать весь комментарий
13.12.2023 15:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Авіавозець
показать весь комментарий
13.12.2023 15:13 Ответить
Взлётной полосы не хватило ))
показать весь комментарий
13.12.2023 15:17 Ответить
вони той пєпєлац ще й бомбою підперли ?
показать весь комментарий
13.12.2023 15:19 Ответить
То підвісний бак ))
показать весь комментарий
13.12.2023 15:22 Ответить
жаль, жаль....

хоча;
а може у ньому керосін зостався?
а може воділа папіросу закурить?
показать весь комментарий
13.12.2023 16:26 Ответить
Автавоздушные вайска рассии !
НАТО в шоке....
показать весь комментарий
13.12.2023 15:21 Ответить
Беріть вище, автокосмічні ))
показать весь комментарий
13.12.2023 15:23 Ответить
Супер. Але назвати його радянським тяжко, хоч і перший політ здається в 90х зробив. На озброєння РФ прийнятий в 2006 році.
показать весь комментарий
13.12.2023 15:21 Ответить
Продайотся бізнес-джет, на ходу, почти полний комплект - надо крилья і по мелочам.
показать весь комментарий
13.12.2023 15:21 Ответить
Небитый, некрашеный..)))
показать весь комментарий
13.12.2023 15:25 Ответить
підараси дорогу не можуть почистити в себе
але хочуть навчити жити всіх навкруги...
закон куйової господині
а що там у сусідів???
показать весь комментарий
13.12.2023 15:22 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2023 15:24 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2023 15:29 Ответить
Воділа вирішив дріфтануть на льоду?
показать весь комментарий
13.12.2023 15:32 Ответить
Дурний кацапура подумав, що якщо він везе літак, то і иого драндулет буде літати.
показать весь комментарий
13.12.2023 15:36 Ответить
Ну якщо той винищувач сам не летів на ремонт,то скоріше його везли на металобрухт))
показать весь комментарий
13.12.2023 15:38 Ответить
на брухт возять порізаними кусками.
показать весь комментарий
13.12.2023 17:05 Ответить
Розумні возять так,а дурні все разом))
показать весь комментарий
13.12.2023 17:06 Ответить
Що знову з кацапів хіхікаемо?
показать весь комментарий
13.12.2023 15:46 Ответить
Інерція була проти)
показать весь комментарий
13.12.2023 16:02 Ответить
Ще б коктейлями Молотова допалити😁
показать весь комментарий
13.12.2023 16:16 Ответить
На привеликий жаль нічого там жахливого, за дупу витягнуть на шлях і далі поїдуть кіздоморді.
показать весь комментарий
13.12.2023 16:30 Ответить
Нехай в куветі ремонтують!
показать весь комментарий
13.12.2023 16:33 Ответить
В своё время интересней история была. Ночью везли по кольцу ЗРВ Масквы ракеты, а на дороге - сбитый лось. Двое объехали, а третий **... вместе с ракетой в кювет. Спасло то, что там снега было мера четыре...
показать весь комментарий
13.12.2023 16:34 Ответить
мордорська машина-тягач вирішила політати замість свого вантажа.
показать весь комментарий
13.12.2023 16:51 Ответить
Ну, так написано ж, - "машина злетіла..."

машина з літаком злетіла з дороги Джерело: https://censor.net/ua/v3461357
показать весь комментарий
13.12.2023 17:03 Ответить
Решил по полям срезать, но забыл, что к нему пристегнули аналоговно!
показать весь комментарий
13.12.2023 17:01 Ответить
ал, что цаполет не перевернулся в кювет вверх лапами.
показать весь комментарий
13.12.2023 17:07 Ответить
- Боец, что несешь ?
- Военная тайна!
- А... а почему красный и вспотел?
- Вспотеешь тут... Патроны бронебойные на склад!
показать весь комментарий
13.12.2023 17:16 Ответить
Да там и так нечего было ремонтировать, везли на разборку, на органы а те взяли и взбунтовались и вытолкнули фуру в кювет
показать весь комментарий
13.12.2023 19:53 Ответить
Вже проржавів весь а вони в ремонт.
показать весь комментарий
13.12.2023 21:21 Ответить
 
 