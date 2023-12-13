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Загадочная смерть оккупанта в посадках у Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

При неизвестных обстоятельствах в посадках у Бахмута самоликвидировался российский захватчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Внимательно просмотрев это видео, даже самые авторитетные эксперты не смогли полностью установить истинную причину возгорания этого российского военнослужащего", – написал Юрий Бутусов.

Смотрите также: Оккупанты напились в блиндаже и подорвали себя гранатой: "Руку оторвало, четыре тела выносим поочередно!". ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+19
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13.12.2023 15:57
+15
Потрапляння гранати з підствольного гранатомету? Або ніс щось вибухонебезпечне.... Або божа кара
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13.12.2023 15:51
+14
навіть найавторитетніші експерти не змогли повністю встановити справжню причину займання цього російського військовослужбовця", - написав Юрій Бутусов.
самовозгорание пердаков, пане Юрію
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13.12.2023 15:48
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навіть найавторитетніші експерти не змогли повністю встановити справжню причину займання цього російського військовослужбовця", - написав Юрій Бутусов.
самовозгорание пердаков, пане Юрію
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13.12.2023 15:48 Ответить
Якою б не була причина - найприємніше і головне сам факт потрапляння кацапа до когорти хааарошіг рюзьге 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪👉🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
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13.12.2023 15:55 Ответить
От падло, сдох, а мы теперь голову ломаем от чего.
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13.12.2023 16:46 Ответить
От так пердак рвануло...
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13.12.2023 17:19 Ответить
пукнул после горохового супа
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13.12.2023 15:49 Ответить
Такую хорошую песню , таким гавном испортили !
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13.12.2023 15:50 Ответить
Може міна направленої дії, МОН 50 чи Клеймор?
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13.12.2023 15:50 Ответить
схоже. бабах був не на ньому а поряд.
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13.12.2023 16:01 Ответить
Від МОН 50 там залишився б тільки кістяк, та і спалаху з димом небуло б. Скоріш за все спімав ВОГа.
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13.12.2023 16:11 Ответить
Потрапляння гранати з підствольного гранатомету? Або ніс щось вибухонебезпечне.... Або божа кара
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13.12.2023 15:51 Ответить
там видно, що бабах біля нього. Щось типа МОН або розтяжки.
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13.12.2023 16:03 Ответить
Нічого там не видно .
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13.12.2023 16:15 Ответить
0.19 сек. дивіться уважно там прилетіло просто в тулуб. У нижню частину грудини.
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13.12.2023 16:16 Ответить
тобто він падає в сторону вибуху? А як же закони фізики?
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13.12.2023 16:27 Ответить
От якраз закони фізики так і працюють. Якщо наприклад сапер лоханувся на ВНП то тіло завжди викидує вперед, або вверед і в сторону.
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13.12.2023 16:32 Ответить
невдалий приклад. Між центром мас сапера і вибухом є відстань, на якій енергія від вибуху розсіється. Тут же по вашому вибух безпосередньо на тілі - енергія мала б бути спрямована проти центра мас, тобто відштовхнути.
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13.12.2023 16:45 Ответить
кацам закони фізики не писані
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13.12.2023 17:41 Ответить
ну божа кара по любому)))
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13.12.2023 16:51 Ответить
Загадачнай загадкє-рєспєкт...
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13.12.2023 15:51 Ответить
Та він проспиртований до кісток ось і спалахнув
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13.12.2023 15:52 Ответить
Таке, як з АГСа влучили ))
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13.12.2023 15:55 Ответить
чи підствольник
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13.12.2023 15:56 Ответить
У підсумку чи на поясі гранатка луснула?
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13.12.2023 15:55 Ответить
дуже схоже
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13.12.2023 16:22 Ответить
НІ. Бо тоді б тіло відкинуло назад, або вбік. А воно впало вперед.
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13.12.2023 16:29 Ответить
Граната на кільці висіла
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13.12.2023 19:32 Ответить
То якась шалена бджілка була...
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13.12.2023 15:57 Ответить
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13.12.2023 15:57 Ответить
" Гравітація" , студія - кацапкіно , гл режиссьор Ф Бондарчук ...😁
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13.12.2023 16:08 Ответить
Безответная любовь.Получил письмо от Маньки-она вышла за Джумшута.Вот он пошел на минное поле и назло им самовыпилился.Но благородно подарил им белую ладу на свадьбу.Но это не точно.Мож власти обойдутся килограммом пельмяшей.
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13.12.2023 16:02 Ответить
Орки, це українська земля, і, здихати ви загадково на ній будете постійно.
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13.12.2023 16:04 Ответить
Держал газ в животе очень долго. Просто прорвало 😁
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13.12.2023 16:05 Ответить
Схоже що граната у кишенi сдетонувала, може кiльце якось випадково витягнулося...
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13.12.2023 16:08 Ответить
От би всі так.....
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13.12.2023 16:09 Ответить
Ваші слова та Богові в вухо...
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13.12.2023 16:17 Ответить
Згорів - на работє ..
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13.12.2023 16:10 Ответить
Гороховый суп + ВОГ
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13.12.2023 16:11 Ответить
решил самоубиться, кто знает, может однопалчане в жопу бутылкой трахнули... а чтоб на деревне получили выплату и бухали всей улицей месяц - решил это выдать за "боевой выход"))
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13.12.2023 16:12 Ответить
Думаю, в кармане была гранта, а этот дятел когда-то выдергивал и ставил на место чеку, но поставил плохо..
Когда служил, была точно такая картинка - прапор взлетел на воздух ибо чеку снял, сдал на стрельбище, гранату украл и вместо чеки поставил кривой гвоздь и на снежку поскользнулся, гвоздик выскочил и бабах...
Вспоминаю с наслаждением - прапор был кацапский !!!
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13.12.2023 16:18 Ответить
Це його братішки з підствольника "втішили". Мабуть "******* сєржант".
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13.12.2023 16:22 Ответить
На мину наступил вроде 🧐
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13.12.2023 16:29 Ответить
снайпер влучив у гранату в кишені і та здетонувала?
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13.12.2023 16:30 Ответить
Не в гранату, а ніби в балончик з газом для таганка. Щі варити йшов.
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13.12.2023 22:07 Ответить
Или граната с подствольника или у самого орка в кармане сдетонировала граната.
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13.12.2023 16:30 Ответить
пари алкоголю...
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13.12.2023 16:31 Ответить
здох максім і х*й с нім!
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13.12.2023 16:31 Ответить
Скользив та заціпив колечко гранати - от і все.
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13.12.2023 16:39 Ответить
орк горящий, звичайний
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13.12.2023 16:47 Ответить
Схоже, що прямо перед ним випригула жабка, вона ж озм-ка, в народі відьма, тому й такий неординарний політ тіла!
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13.12.2023 17:04 Ответить
От курва,я ж сьогодні не засну,реальну буду ламати голову питанням - шо то за Твін Пікс такий.
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13.12.2023 17:12 Ответить
Спи спокійно. Там "горбата гора".
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13.12.2023 21:23 Ответить
Это как раз такой случая, когда какая разница? Сдох Максим и .ер с ним
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13.12.2023 17:31 Ответить
чека от гранаты оторвалась и подорвала орка !!!
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13.12.2023 17:48 Ответить
Не до конца вставили чеку обратно вот и выпала хотя должен был быть щелчок потом задержка и взрыв. Если это была бы от подстволника то от тряски и даже от легкого удара она не сработала бы. Еще мог быт разрывной боеприпас от снайперской винтовки
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13.12.2023 19:50 Ответить
Дуже поспішав на вручення премії Дарвіна.
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13.12.2023 17:52 Ответить
Україна-країна загадок!
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13.12.2023 19:15 Ответить
сгарел на работе
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13.12.2023 19:18 Ответить
Любое предположение мало веротно из-за ничтожности первичных данных.
Но мое предположение :
- вог
- свои прикольнулись прикрепив ему к поясу "растяжку"...а другой его конец привязали где то на позиции... Тот либо с просонья или по пьяни этого не заметит и отойдя от позиции подорвался... Кто этих чертей поймет...)))
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13.12.2023 19:20 Ответить
Граната на лямке подорвалась при ходьбе
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13.12.2023 19:44 Ответить
Вуха замерзнуть без капелюха....
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13.12.2023 22:44 Ответить
Похоже на благодатный огонь. Но не сезон.
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14.12.2023 09:39 Ответить
Портянка сдетонировала
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17.12.2023 16:10 Ответить
 
 