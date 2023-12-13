Загадочная смерть оккупанта в посадках у Бахмута. ВИДЕО

При неизвестных обстоятельствах в посадках у Бахмута самоликвидировался российский захватчик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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"Внимательно просмотрев это видео, даже самые авторитетные эксперты не смогли полностью установить истинную причину возгорания этого российского военнослужащего", – написал Юрий Бутусов.

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