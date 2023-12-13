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Загадочная смерть оккупанта в посадках у Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
При неизвестных обстоятельствах в посадках у Бахмута самоликвидировался российский захватчик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Внимательно просмотрев это видео, даже самые авторитетные эксперты не смогли полностью установить истинную причину возгорания этого российского военнослужащего", – написал Юрий Бутусов.
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+19 ZoV KobZona
показать весь комментарий13.12.2023 15:57
+15 Andrii seglianik 57ee1ebf
показать весь комментарий13.12.2023 15:51
+14 Dust
показать весь комментарий13.12.2023 15:48
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самовозгорание пердаков, пане Юрію
Когда служил, была точно такая картинка - прапор взлетел на воздух ибо чеку снял, сдал на стрельбище, гранату украл и вместо чеки поставил кривой гвоздь и на снежку поскользнулся, гвоздик выскочил и бабах...
Вспоминаю с наслаждением - прапор был кацапский !!!
Но мое предположение :
- вог
- свои прикольнулись прикрепив ему к поясу "растяжку"...а другой его конец привязали где то на позиции... Тот либо с просонья или по пьяни этого не заметит и отойдя от позиции подорвался... Кто этих чертей поймет...)))