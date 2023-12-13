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Медведев пообещал российской молодежи "нескучное будущее": "Когда я окончил школу, был Афганистан – серьезное испытание". ВИДЕО
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Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев пообещал российской молодежи "нескучное будущее" в своем выступлении на одном из мероприятий "Единой России".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Медведев упомянул войну в Афганистане, как один из элементов, который придавал "нескучности" его молодости во времена СССР.
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+35 Oleksandr Onys
показать весь комментарий13.12.2023 16:33
+29 Виталий Танчик 0fc3d8f4
показать весь комментарий13.12.2023 16:37
+27 Сергей Трофимов 7c913dc7
показать весь комментарий13.12.2023 16:36
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- а далі?
- а далі - пакет
Дімон, подивися пару відео де кацапи "нескучно" пускають собі кулю у пусту макітру, як весело розлітаються на шмаття, як ложкою сніг жеруть...
Щось подібне, я чув в Україні ….
Був СиСиСиР... апотім БАААААЦ. АФГАН і не стало ТОГО СиСиСиРу.
А тепер стала СССРаша а ботім БАЦ їй зробив народ України.
І не буде СССРаші... розвалиться...
І вишенка на "тортік"... Я устрою вам веселуху!!! Обіцяю. Бо що у тверезого в голові, то у алкаша дімона на язиці
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Зазначається, що це 87% особового складу, який мало МО рф до початку повномасштабного вторгнення.
А якщо взяти, що кацапстан це лише бліда копія сере сере по можливостям і по населенню, то взагалі - Афган то льогкая прогулка воспєтая билінамі...
- Доктор сказал в морг, значит в морг!
Народ метался с одной очереди в другую: то за шампунем, то за туалетной бумагой, то за туфлями "цебо", то с тулы в москву за колбасой, то в цум то в гум, а на периферии за водярой и зубной пастой...
Вот так экономика шла в "рост"....
И его возводить молодым!