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Медведев пообещал российской молодежи "нескучное будущее": "Когда я окончил школу, был Афганистан – серьезное испытание". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев пообещал российской молодежи "нескучное будущее" в своем выступлении на одном из мероприятий "Единой России".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Медведев упомянул войну в Афганистане, как один из элементов, который придавал "нескучности" его молодости во времена СССР.

Читайте также: Медведев: Прямое столкновение РФ и НАТО с переходом в третью мировую еще никогда не было столь реальным
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Топ комментарии
+35
Нєскучноє, но короткоє
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13.12.2023 16:33
+29
Яке відношення ця скотиняка має до Афганістану якщо воно навіть у армії не служило. ЧМО воно балакуче і більш нічого!!!
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13.12.2023 16:37
+27
Куррр... (ка)!
Дімон, подивися пару відео де кацапи "нескучно" пускають собі кулю у пусту макітру, як весело розлітаються на шмаття, як ложкою сніг жеруть...
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13.12.2023 16:36
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Нєскучноє, но короткоє
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13.12.2023 16:33 Ответить
- Народився, навчився...
- а далі?
- а далі - пакет
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13.12.2023 16:41 Ответить
нескучно шырялся герычем из афгана
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13.12.2023 18:17 Ответить
Нам точно від цього не легше... За цю "коротку жизнь" вони встигають нам створити купу проблем.
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13.12.2023 17:52 Ответить
Медведєв пообіцяв російській молоді "нескучное будущее"
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13.12.2023 18:01 Ответить
опять алкаш бредит
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13.12.2023 16:34 Ответить
Куррр... (ка)!
Дімон, подивися пару відео де кацапи "нескучно" пускають собі кулю у пусту макітру, як весело розлітаються на шмаття, як ложкою сніг жеруть...
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13.12.2023 16:36 Ответить
Вони такого не дивляться, на жаль...
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13.12.2023 16:52 Ответить
Яке відношення ця скотиняка має до Афганістану якщо воно навіть у армії не служило. ЧМО воно балакуче і більш нічого!!!
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13.12.2023 16:37 Ответить
До речі молодь в більшості проти війни - за війну пенси , яким не потрібно йти туди
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13.12.2023 16:37 Ответить
З Афгану вийшли з ганьбою, а зараз їм тризда!
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13.12.2023 16:37 Ответить
dimon - vetern Afgana? Chto to noven'koe !!!! Alkash xrenov !!!
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13.12.2023 16:38 Ответить
Сам то він відпетляв, від Афганських інтернаціональних дій військових з СРСРу, а тепер он, як алкоголіка попердолило !!
Щось подібне, я чув в Україні ….
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13.12.2023 16:39 Ответить
Це точно!,ось і повеселився б там від душі, з відрізаною маджахедами башкою, а воно пітор в універ пішло, сУмувати!
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13.12.2023 17:24 Ответить
опять "тысячелетняя родина". откуда ?
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13.12.2023 16:40 Ответить
Як оказалось, після сильної дози наркотрафіка з Афганістана, дімон воював там же . Чекаємо заяв про участь у Фолклендській війні після поставки кокса з Аргентини.
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13.12.2023 16:41 Ответить
Оно вроде дорогую водку пьёт, а несёт такую хрень как от бормотухи 😁
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13.12.2023 16:45 Ответить
Класно і дуже влучно.
Був СиСиСиР... апотім БАААААЦ. АФГАН і не стало ТОГО СиСиСиРу.
А тепер стала СССРаша а ботім БАЦ їй зробив народ України.
І не буде СССРаші... розвалиться...
І вишенка на "тортік"... Я устрою вам веселуху!!! Обіцяю. Бо що у тверезого в голові, то у алкаша дімона на язиці
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13.12.2023 16:46 Ответить
Алкаш зганьбився, бо не знає, чим афганська авантюра скінчилася? Чи він хитріший ніж здається і проводить прямі паралелі? Я заплутався
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13.12.2023 16:48 Ответить
метиловый есперт.
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13.12.2023 16:49 Ответить
их история 1000летня это история Золотой Орды, даже герб несменили, урюки фашиские
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13.12.2023 16:50 Ответить
Медведєв пообіцяв російській молоді "нескучное будущее" Джерело: https://censor.net/ua/v3461386
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13.12.2023 16:54 Ответить
Саме цікаве шо сам він ні в які афганістани не їздив.
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13.12.2023 16:58 Ответить
A Merry Life, and a Short One
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13.12.2023 16:58 Ответить
Він сам в Афгані був?
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13.12.2023 16:58 Ответить
Медведєв пообіцяв російській молоді "нескучное будущее": "Коли я закінчив школу, був на концерті Кобзона. І ви скоро всі там будете".
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13.12.2023 17:03 Ответить
Знов таблетки від страху запив напоєм хоробрості)
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13.12.2023 17:05 Ответить
Афганистан то был, но ты то в нем не был, шибздик. К слову, афганистан и сейчас есть. Как и Украина. Украина была, есть и будет. Свободной. И от ЗЕленой плесяни с том числе.
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13.12.2023 17:05 Ответить
Його батько-професор тоді сховав в інституті, а путька дотепер кличе його мальчік міша.
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13.12.2023 17:06 Ответить
315 тисяч солдатів убитими та пораненими втратила рф у війні в Україні, пише Reuters та CNN з посиланням на розсекречений звіт американської розвідки.

Зазначається, що це 87% особового складу, який мало МО рф до початку повномасштабного вторгнення.
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13.12.2023 17:07 Ответить
Не рахуючи днр і зеків.
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13.12.2023 17:53 Ответить
А він пам'ятає чим Афган закінчився? Виводом військ і розвалом Совка. Таке "майбутнє" для паРаші точно "нє скучноє". Сподіваюся, це пророцтво і ми побачимо і вивід військ і розвал паРаші.
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13.12.2023 17:08 Ответить
а повторить
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13.12.2023 17:10 Ответить
Кінчене створіння.
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13.12.2023 17:10 Ответить
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13.12.2023 17:11 Ответить
Суровые годы проходят, борьбы за свободу страны, За ними другие приходят - Они будут тоже трудны (с)
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13.12.2023 17:16 Ответить
Судя по выражениям в зале, там собрались высокоинтеллектуалы, для которых и искусственный половой член - пистолет-пулемёт.
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13.12.2023 17:16 Ответить
Вєсті с болот:

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13.12.2023 17:27 Ответить
Просто на него ушел корабль "мацква".
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13.12.2023 19:08 Ответить
А цей під@р був в Афганістані?
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13.12.2023 17:21 Ответить
ні, але він ще тоді почав приймати наркоту, що завозили совєти ешелонами з Афгана
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13.12.2023 17:29 Ответить
У користувачів Київстар потрохи оживає звʼязок
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13.12.2023 17:22 Ответить
у мене пока не ожил
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13.12.2023 17:26 Ответить
Про що б там кацапи не мріяли і які би палки в колеса нам не пхали наші західні друзі і не друзі,Україну не поставлять на коліна а россія остаточно обломить зуби об Україну і завершить своє існувааня як імперія зла,Україна це не Чечня і не Афганістан,Україна це велика країна яка більше не схилится перед свиноруссами
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13.12.2023 17:24 Ответить
Дэбил .ля!
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13.12.2023 17:27 Ответить
ДиЧмон з перепою натякає, що для рашки війна в Україні закінчиться так само як для срср закінчилась війна в Афганістані - позорним виведенням військ, а потім розвалом срср внаслідок західних санкцій.
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13.12.2023 17:27 Ответить
В те времена выжившее из ума маразматическое политбюро, дохнущее каждый год, дефицит товаров, очереди за всем и вернувшиеся под конец совка афганцы-инвалиды, которым везде отказывали, говоря, что их туда не посылали. Димон мечтает вернуть это "райское" время? Совок кстати развалился после Афгана
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13.12.2023 17:30 Ответить
Молодь - вам какой еще намек нужен - если хотя бы капля мозгов осталась - валите оттуда. Если смелости нет их валить.
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13.12.2023 17:36 Ответить
Якщо "російська молодь" терпить подібних особин з їхнього маячнею,то це просто овочі.
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13.12.2023 17:51 Ответить
Бормєнталь ! Дайтє єму Sєльодкі........
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13.12.2023 17:57 Ответить
Реально, Афган для ******** кацапів може дійсно показатись нескучним развлєчєнієм. Бо втрати там були мізерні, якщо їх порівнювати з втратами рашистів в Україні.
А якщо взяти, що кацапстан це лише бліда копія сере сере по можливостям і по населенню, то взагалі - Афган то льогкая прогулка воспєтая билінамі...
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13.12.2023 18:01 Ответить
"Старичок" дімон геть все переплутав. Концерт кобзона він сплутав з концертом Лед Зепелін та Блек Сабас. (казали ж "не пий вогняну воду, козльоночком станеш) Як так можна ?
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13.12.2023 18:19 Ответить
Тисячєлєтьняя родіна? Там в той час жаби квакали. А патом бац і всьо - навіть у таких дебілів бувають тверезі думки.
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13.12.2023 18:27 Ответить
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13.12.2023 18:33 Ответить
А де цього уй#бка так контузило?
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13.12.2023 18:41 Ответить
Используюя протоколы выступлений медведева, можно написать диссертацию по психиатрии.
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13.12.2023 19:07 Ответить
- Санитар, а может быть в реанимацию?
- Доктор сказал в морг, значит в морг!
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13.12.2023 19:16 Ответить
Та застоя не было сто пудово - какой застой!?
Народ метался с одной очереди в другую: то за шампунем, то за туалетной бумагой, то за туфлями "цебо", то с тулы в москву за колбасой, то в цум то в гум, а на периферии за водярой и зубной пастой...
Вот так экономика шла в "рост"....
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13.12.2023 19:17 Ответить
руззкий народ заслуживает таких фюреров.
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13.12.2023 19:32 Ответить
Подивився на людей в залі - триндець виродки !
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13.12.2023 19:38 Ответить
Відкосивший від армії Димон (із військовим званням полковник!) розповідає яке для нього було випробовування потягувати на дивані пиво та дивитися по телевізору сюжети як могутній ссср 10 років поспіль пабєждає Афганістан.
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13.12.2023 19:58 Ответить
В гробу никто не скучает.
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13.12.2023 20:05 Ответить
Мощно і жестко. Вперед в майбутнє
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13.12.2023 21:10 Ответить
а чого медвед тоді не служив в афгані?
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14.12.2023 00:20 Ответить
що? та невже пожене мосКАЛьське бидло на аляску? ну для повернення законних земель в рАдную говєнь?
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14.12.2023 00:55 Ответить
Це кацапське лайно просто п'яний п'яниця.
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14.12.2023 08:00 Ответить
"Ходишь, ходишь в школу, а потом БАЦ - вторая смена!" (цитата из фильма)
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14.12.2023 09:47 Ответить
Коммунизм - это молодость мира
И его возводить молодым!
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14.12.2023 11:04 Ответить
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14.12.2023 13:52 Ответить
 
 