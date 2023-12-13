Украинские воины сбили Shahed с помощью модернизированного ПЗРК "Игла". ВИДЕО

Успешное применение по "шахедам" ПЗРК "Игла" с тепловизионным оборудованием продемонстрировали в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео – сбивание шахедов с ПЗРК "Игла" и зенитного ракетного комплекса от воздушного командования "Юг". Благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных Сил становятся еще более эффективными в темное время суток.

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