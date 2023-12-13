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В начале войны патрульный Жовтобрюх нарушил приказ покинуть Чернигов и мобилизовался в штурмовую роту 58-й ОМБр. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Неординарная история Дмитрия Жовтобрюха, который, работая инспектором патрульной полиции Черниговской области, нарушил приказ, забрал личное оружие и избрал самый трудный путь – пойти в штурмовое подразделение пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, теперь он заместитель командира стрелковой роты в 58-й механизированной бригаде. Каналу "Бутусов плюс" 28-летний воин рассказал о бое 11 ноября, когда ему с побратимами без потерь удалось полностью уничтожить группу врага, взять шестерых пленных и немало трофеев. А также вспоминает, в каких условиях нашим героям приходилось останавливать танковые колонны оккупантов на Черниговщине.
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+42 MrStepanovM
показать весь комментарий13.12.2023 16:47
+40 Зэлэный_Змий
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+26 Andrey Servetnik
показать весь комментарий13.12.2023 17:01
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на нари його!!!
до Червінського та Дудіна
от з Маріуполя сібались всі мвс та сбу крім пара-трійка таких як цей Дмитро
і ніхто не червнів перед ******
за азовців та морпіхів взагалі мовчу...
за те що не втекли,їх обманом здали *****
а другого, тобто єрмака, назвали одним з впливовіших в європі на рівні Макрона та Дяйне
Україна вистояла завдяки вашій мужності та відданості народу.Низький уклін всім воїнам.
Але Зеленський з Стефанчуком, чомусь так і не встигли нагородити Захисника України, але встигли віддячити, усякій наволочі лисій, яка стьобалися з України перед воєн6им злочинцем, убивцею Українців!!
Ось така вона, чи Українська, чи Оманська влада???
Це ж страшні люди: псували полоси аеродромів, щоб запобігти кацапському десанту, висаджували у повітря мости, щоб зупинити танкові колони, йшли воювати добровольцями, замість того, щоб почесно втекти…
Дякую.