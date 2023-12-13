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война (46991) Чернигов (793) Бутусов Юрий (3917) 58 отдельная мотопехотная бригада (100)

В начале войны патрульный Жовтобрюх нарушил приказ покинуть Чернигов и мобилизовался в штурмовую роту 58-й ОМБр. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Неординарная история Дмитрия Жовтобрюха, который, работая инспектором патрульной полиции Черниговской области, нарушил приказ, забрал личное оружие и избрал самый трудный путь – пойти в штурмовое подразделение пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, теперь он заместитель командира стрелковой роты в 58-й механизированной бригаде. Каналу "Бутусов плюс" 28-летний воин рассказал о бое 11 ноября, когда ему с побратимами без потерь удалось полностью уничтожить группу врага, взять шестерых пленных и немало трофеев. А также вспоминает, в каких условиях нашим героям приходилось останавливать танковые колонны оккупантов на Черниговщине.

Смотрите также: Актер Кошарский из "Скорой" стал командиром роты ПТРК 58-й бригады на войне. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
просто Герой!
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13.12.2023 16:47
+40
Посадіть його в кутузку. Був чіткий наказ - втікти. Шоб він і такі як він звалили, то може і Ішаку не довелося б червоніти перед Патрушевим...
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13.12.2023 16:57
+26
Дякую Бутусову ! За героїв ,бо по г но телемарафону висвітлюють мало ,завдяки таким ГЕРОЯМ ми переможемо !!!
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13.12.2023 17:01
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просто Герой!
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13.12.2023 16:47 Ответить
Посадіть його в кутузку. Був чіткий наказ - втікти. Шоб він і такі як він звалили, то може і Ішаку не довелося б червоніти перед Патрушевим...
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13.12.2023 16:57 Ответить
правильно!!!!
на нари його!!!
до Червінського та Дудіна
от з Маріуполя сібались всі мвс та сбу крім пара-трійка таких як цей Дмитро
і ніхто не червнів перед ******
за азовців та морпіхів взагалі мовчу...
за те що не втекли,їх обманом здали *****
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13.12.2023 17:33 Ответить
Красень! Боневтіку ще петіцію на сайті написати, бо це втік і ганбить МВС. А Ленка-скумбрія по 8 на гівно зійде.
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13.12.2023 18:12 Ответить
До речі, трлінг Бутусова - рівень БОГ. Тут головне "БУВ НАКАЗ ЗБІГТИ З МІСТА ЧЕРНИГІВ", а такі накази могли давати тільки вище керівництво МВС, тобто покійний Монастирський. зеленський з єрмаком його як свідка вже прибрали. У свідках залишилось керівництво ГШ ЗСУ, яке знає про накази, що давали зеленський і єрмак з початку повномасштабного вторгнення. Починаю хвилюватися за життя цього поліцейського.
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13.12.2023 18:20 Ответить
Героям слава!!!
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13.12.2023 17:01 Ответить
Дякую Бутусову ! За героїв ,бо по г но телемарафону висвітлюють мало ,завдяки таким ГЕРОЯМ ми переможемо !!!
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13.12.2023 17:01 Ответить
на марафоні чемпіон лиш один!!!!
а другого, тобто єрмака, назвали одним з впливовіших в європі на рівні Макрона та Дяйне
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13.12.2023 17:35 Ответить
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13.12.2023 20:03 Ответить
Дякуємо Герою.

Україна вистояла завдяки вашій мужності та відданості народу.Низький уклін всім воїнам.
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13.12.2023 17:11 Ответить
Мені до нього далеко.
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13.12.2023 17:12 Ответить
На зе-марафоні цього не покажуть бо від Бутусова. Хіба що анонімні фрагменти.
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13.12.2023 17:18 Ответить
Почекайте ще піде під статью
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13.12.2023 17:23 Ответить
А тим часом в тилу попри укомплектований штат працевлаштовують поліцейських з тимчасово окупованих територій. Надто "цінні" кадри аби відправляти їх воювати та визволяти свої домівки - це мають робити мобілізовані цивільні 40+.
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13.12.2023 17:39 Ответить
Хто віддав наказ поліції покинути місто?Чому повним складом вони не пішли захищати своє місто? Чому прості мешканці, без спецпідготовки,без вміння поводитись зі зброєю,пішли в ТРО, а поліція втекла.Цей поліцейський все зробив вірно - став на захист свого міста.
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13.12.2023 17:39 Ответить
Оце ж і наші мєнти повтікали якимись тайними тропами, коли орки заходили в місто
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13.12.2023 18:18 Ответить
Те ж саме було в Херсоні. Хто їм віддав наказ? Хто віддав наказ не чіпати мости через Дніпро, коли перли кацапи? Хто вісім разів віддавав наказ знищити Варварівський міст у Миколаєві?
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13.12.2023 19:25 Ответить
Якби їх не вивели то вони пішли б служити рашистам.
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13.12.2023 21:52 Ответить
наказ дав начальник, который потом медаль получил
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14.12.2023 09:37 Ответить
після перемоги зелена гниль, за не виконання наказу, інкременує як злочин і в печерний суд. Слава ЗСУ! Слава Герою!
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13.12.2023 17:46 Ответить
Приклад для квартальних з урядом95 та їх призначенців, від ВРУ та, аж до міськ-райРад!!!
Але Зеленський з Стефанчуком, чомусь так і не встигли нагородити Захисника України, але встигли віддячити, усякій наволочі лисій, яка стьобалися з України перед воєн6им злочинцем, убивцею Українців!!
Ось така вона, чи Українська, чи Оманська влада???
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13.12.2023 18:02 Ответить
Дивно що кримінальної справи не відкрили.
Це ж страшні люди: псували полоси аеродромів, щоб запобігти кацапському десанту, висаджували у повітря мости, щоб зупинити танкові колони, йшли воювати добровольцями, замість того, щоб почесно втекти…
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13.12.2023 18:16 Ответить
Нагородіть його,таких ментів небагато.На фронт утік,а не в тил.Справжній син України.
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13.12.2023 18:34 Ответить
То шо серед поліцаїв знайшовсь хтось порядний сприймається наче диво .
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13.12.2023 18:49 Ответить
Там багато справжніх людей.
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13.12.2023 20:15 Ответить
Бережи вас Господь, Дмитре Вас, ваших побратимів та рідних.
Дякую.
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13.12.2023 19:12 Ответить
Питання - вже сидить в тюрмі та тварюка, яка віддала наказ покинути Чернігів ?!!!
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13.12.2023 22:08 Ответить
как только в Че начались боевые, хлопцы одного підрозділу, которых ввели в штат МВД что б их легализовать, т.к. они очень активные в сфере защиты государства с 2014 года были (ультрасы и прочие), явились в управление что б получить оружие, бк и распоряжения, на что им сказали - а вы чего приперлись? идите по-домам, и ждите особого распоряжения. Закончилось все тем, что полиция так драпала из города, что уронили в кювет урал с БК с которой эти хлопцы потом и поживились что б было с чем воевать. p.s помню первые двое - трое суток..., ночные улицы были пустые, ни одного патруля..., только мотолыги изредка проносились
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14.12.2023 09:45 Ответить
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ! СЛАВА ЗСУ!
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14.12.2023 15:08 Ответить
 
 