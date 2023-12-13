В начале войны патрульный Жовтобрюх нарушил приказ покинуть Чернигов и мобилизовался в штурмовую роту 58-й ОМБр. ВИДЕО

Неординарная история Дмитрия Жовтобрюха, который, работая инспектором патрульной полиции Черниговской области, нарушил приказ, забрал личное оружие и избрал самый трудный путь – пойти в штурмовое подразделение пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, теперь он заместитель командира стрелковой роты в 58-й механизированной бригаде. Каналу "Бутусов плюс" 28-летний воин рассказал о бое 11 ноября, когда ему с побратимами без потерь удалось полностью уничтожить группу врага, взять шестерых пленных и немало трофеев. А также вспоминает, в каких условиях нашим героям приходилось останавливать танковые колонны оккупантов на Черниговщине.

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