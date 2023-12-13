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Зеленский провел встречу с королем Норвегии Гаральдом V. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Владимир Зеленский во время визита в Норвегию провел встречу с королем Гаральдом V.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Осло. Аудиенция у Короля Норвегии Гаральда V. Спасибо норвежскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за создание Норвегией в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины.

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Топ комментарии
+13
******, ты с королем встречаешься. С монархов, ты можешь одеться нормально.
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13.12.2023 17:37
+12
Может, пора бы уже отчитаться и о встрече с этим султаном Омана?
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13.12.2023 17:30
+7
Бомжі бомжами, лютий сором.😧
Король не король,закони не писані.
Про дрескод наші нуворіші не чули.
Купіть величнішому костюм врешті решт,чи в нього фобія на діловий одяг?😡
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13.12.2023 17:58
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замок короля Норвегії побудований на місці замку короля тролів
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13.12.2023 17:25 Ответить
Столиця Норвегії Осло заснована зятем київського князя Ярослава Мудрого, королем Гаральдом III Суворим (Хардраде).
За свою лицарську доблесть і відвагу його називають останнім вікінгом.
Перебував на військовій службі у Києві, закохався в князівну Єлизавету Ярославну. Але князь Ярослав поставив умову, що віддасть йому свою доньку за дружину тільки тоді, коли Гаральд стане королем.
Після багатьох подвигів і пригод, після служби у візантійській імператорській гвардії він повернувся у Норвегію і там здобув королівський трон. Від Єлизавети Київської у Гаральда було двоє доньок. Загинув у 1066 під час спроби завоювати Англію.

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13.12.2023 17:59 Ответить
БЛИН, на цю тему потрібно кіно у Голлівуді зняти Шоб усі знали , що українські гени у всіх королівських дінастіях Европи

а то голодупі кацапи пам'ять украінцам стерли
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13.12.2023 18:14 Ответить
Может, пора бы уже отчитаться и о встрече с этим султаном Омана?
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13.12.2023 17:30 Ответить
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13.12.2023 17:58 Ответить
Десь заблукали по офшорах, оті Оманські ІНВЕСТОРИ!!
А зеленський обіцяв… Ну, то таке… А єрмака того, немає на фотографії, непорядок…
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13.12.2023 18:19 Ответить
Они на самолёте Патрушева обратно на парашу улетели.
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13.12.2023 18:45 Ответить
Не султан, а шейх. Да и что отчитываться, этот шейх после визита Зели, на следующий день умер
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13.12.2023 18:20 Ответить
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13.12.2023 18:43 Ответить
Одне дурне поїхало в турне...
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13.12.2023 17:32 Ответить
Надеюсь что свитера и треники каждый раз перед встречей чистые одевает. А то Дерьмак в этих турне айкосиками хорошо снабжает. Отборную хрень несет на весь мир.
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13.12.2023 17:56 Ответить
Mozhe xtos' pereodyagne ce chmo !!!!
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13.12.2023 17:37 Ответить
я заперечую, воно ще ковзани не зносило, а тепер ще й туфлі на підборах за рахунок платників податку отримає, бо за свої ж вдавиться ссанич.
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13.12.2023 17:42 Ответить
******, ты с королем встречаешься. С монархов, ты можешь одеться нормально.
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13.12.2023 17:37 Ответить
А король то Гаральд V не брезгливый с игруном пиписькой на рояле и лживым вором за руку здороваться.
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13.12.2023 17:41 Ответить
новегия нрм там Украине отсыпала сегодня
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13.12.2023 17:42 Ответить
Дякуем Королю
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13.12.2023 18:15 Ответить
Ґодвінсон? Той що був у Констатинополі і Києві, а потім повернувся в Норвегію, став королем і загинув в Англії під Гастінгсоном?
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13.12.2023 17:50 Ответить
Гаральд Сігурдсон, зять Ярослава Мудрого. Загинув у Англії в битві при Стемфорд-брідж.
Битва при Гастінгсі була у тому ж році (1066), але вже після смерті короля Гаральда Суворого. У битві при Гастінгсі англійців переміг герцог Нормандії Гійом Незаконнонароджений, який став королем Англії під іменем Вільгельм Завойовник. Ну, або королем Уільямом I, як його зручніше називати англійцям.
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13.12.2023 18:20 Ответить
Бомжі бомжами, лютий сором.😧
Король не король,закони не писані.
Про дрескод наші нуворіші не чули.
Купіть величнішому костюм врешті решт,чи в нього фобія на діловий одяг?😡
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13.12.2023 17:58 Ответить
Це ж треба піджак з короткими рукавами, щоб біцепси було видно...Юдашкін ще живий?
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13.12.2023 18:10 Ответить
Мдаааа... Таки дійсно...
КОРОЛЬ і шут....
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13.12.2023 18:02 Ответить
давайте скинемся ему на костюм и галстук! кто умеет ставь банку, сразу 50грн закину.
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13.12.2023 18:06 Ответить
Он бы ещё в трениках с отвисшими коленками пришёл к королю. Этот образ Че Гевары уже примелькался.
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13.12.2023 18:20 Ответить
Це той король що є нащадком Ярослава Мудрого?
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13.12.2023 18:22 Ответить
Ні. У князя Ярослава його лінія в Норвегії пішла по женському статевому органу.
Донька Ярослава Єлизавета, яку в Норвегії називали Елісів, народила від короля Гаральда двох доньок, - Марію та Інгігерду. Марія загинула, чи померла разом з батьком під час його походу в Англію 1066 року у юному віці.
Інгігерда вийшла заміж за короля Данії Олафа I, народила теж доньку. Потім Олаф помер, а вона вийшла заміж за Філіпа, який став королем Швеції. Він теж помер. Здається, дітей у них не було.
Король Гаральд Суворий хотів мати синів, тому одружився також з норвежкою, яка народила йому двох хлопців, - Олафа і Магнуса. Таким чином, у Гаральда одночасно були дві дружини, - киянка і норвежка. Ну, для скандинавських королів у той час це не було проблемою.

Інгегерд Гаральдсдоттер була дочкою норвезького короля Гаральда Хардради та Єлизавети Ярославни Київської, а отже, правнучкою шведського короля Улофа Шетконунга та внучкою Ярослава Мудрого, великого князя Київського. Вона вперше вийшла заміж за Олафа I Данського приблизно в 1067 році в шлюбі, укладеному як частина мирного договору між Данією і Норвегією; для подальшого зміцнення союзу зведена сестра Улофа, Інгерід, вийшла заміж за короля Олафа Спокійного, який був братом королеви Інгегерд. Інгегерд стала королевою Данії, коли Улоф став королем у 1086 році.

Після його смерті в 1095 році королева-вдова вирушила до Швеції, де в 1095 або 1096 році вийшла заміж за племінника короля Інге Старшого Філіпа. Він став королем у 1105 році, зробивши її королевою вдруге. Про другий шлюб деталі невідомі. Вона овдовіла в 1118 році. Роки її народження та смерті не підтверджені, але відомо, що вона пережила свого другого чоловіка.
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13.12.2023 19:32 Ответить
Король і блазень - картина маслом!
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13.12.2023 18:38 Ответить
Бомжара, ти хоч до королів нормально вдягатися будеш? Ти ж, прости господи, обличчя країни!
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13.12.2023 19:03 Ответить
Смішно читати як кацапоботи на гівно сходять намагаючись ним же полити президента України
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13.12.2023 19:24 Ответить
галопом по європам за кошти платників податків
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13.12.2023 20:26 Ответить
 
 