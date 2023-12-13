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Зеленский провел встречу с королем Норвегии Гаральдом V. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Владимир Зеленский во время визита в Норвегию провел встречу с королем Гаральдом V.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Осло. Аудиенция у Короля Норвегии Гаральда V. Спасибо норвежскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил за создание Норвегией в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины.
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+13 Юрий 60e2549a
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За свою лицарську доблесть і відвагу його називають останнім вікінгом.
Перебував на військовій службі у Києві, закохався в князівну Єлизавету Ярославну. Але князь Ярослав поставив умову, що віддасть йому свою доньку за дружину тільки тоді, коли Гаральд стане королем.
Після багатьох подвигів і пригод, після служби у візантійській імператорській гвардії він повернувся у Норвегію і там здобув королівський трон. Від Єлизавети Київської у Гаральда було двоє доньок. Загинув у 1066 під час спроби завоювати Англію.
а то голодупі кацапи пам'ять украінцам стерли
А зеленський обіцяв… Ну, то таке… А єрмака того, немає на фотографії, непорядок…
Битва при Гастінгсі була у тому ж році (1066), але вже після смерті короля Гаральда Суворого. У битві при Гастінгсі англійців переміг герцог Нормандії Гійом Незаконнонароджений, який став королем Англії під іменем Вільгельм Завойовник. Ну, або королем Уільямом I, як його зручніше називати англійцям.
Король не король,закони не писані.
Про дрескод наші нуворіші не чули.
Купіть величнішому костюм врешті решт,чи в нього фобія на діловий одяг?😡
КОРОЛЬ і шут....
Донька Ярослава Єлизавета, яку в Норвегії називали Елісів, народила від короля Гаральда двох доньок, - Марію та Інгігерду. Марія загинула, чи померла разом з батьком під час його походу в Англію 1066 року у юному віці.
Інгігерда вийшла заміж за короля Данії Олафа I, народила теж доньку. Потім Олаф помер, а вона вийшла заміж за Філіпа, який став королем Швеції. Він теж помер. Здається, дітей у них не було.
Король Гаральд Суворий хотів мати синів, тому одружився також з норвежкою, яка народила йому двох хлопців, - Олафа і Магнуса. Таким чином, у Гаральда одночасно були дві дружини, - киянка і норвежка. Ну, для скандинавських королів у той час це не було проблемою.
Інгегерд Гаральдсдоттер була дочкою норвезького короля Гаральда Хардради та Єлизавети Ярославни Київської, а отже, правнучкою шведського короля Улофа Шетконунга та внучкою Ярослава Мудрого, великого князя Київського. Вона вперше вийшла заміж за Олафа I Данського приблизно в 1067 році в шлюбі, укладеному як частина мирного договору між Данією і Норвегією; для подальшого зміцнення союзу зведена сестра Улофа, Інгерід, вийшла заміж за короля Олафа Спокійного, який був братом королеви Інгегерд. Інгегерд стала королевою Данії, коли Улоф став королем у 1086 році.
Після його смерті в 1095 році королева-вдова вирушила до Швеції, де в 1095 або 1096 році вийшла заміж за племінника короля Інге Старшого Філіпа. Він став королем у 1105 році, зробивши її королевою вдруге. Про другий шлюб деталі невідомі. Вона овдовіла в 1118 році. Роки її народження та смерті не підтверджені, але відомо, що вона пережила свого другого чоловіка.