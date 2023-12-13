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В зале заседаний Европарламента залаяли собаки после выступления президента Европейской комиссии фон дер Ляйен. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом
Курьезный случай произошел после выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского Парламента во французском Страсбурге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после того, как фон дер Ляйен завершила речь и начала покидать трибуну в зале вдруг прозвучал собачий лай. Это вызвало удивление и улыбку на лицах многих участников заседания. Позже стало известно, что в здании находились служебные собаки.
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+96 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий13.12.2023 17:44
+40 KosAn30 JT26
показать весь комментарий13.12.2023 17:45
+19 эманюэль
показать весь комментарий13.12.2023 17:45
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Час від часу і посміхнутись можно.
У світі стільки неймовірних подій, що варто сприйняти той знак - собака лает, караван идет - тобто європейці працюють лише язиками, навіть без голови, є набір слів і вони повторюють одне й те саме - їм не завадила би екскурсія на один коксохім