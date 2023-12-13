РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15122 посетителя онлайн
Новости Видео КурьезыЗа рубежом
18 724 26
Еврокомиссия (1318) Европарламент (1705) курьез (4027) собаки (193) Урсула фон дер Ляйен (375)

В зале заседаний Европарламента залаяли собаки после выступления президента Европейской комиссии фон дер Ляйен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

Курьезный случай произошел после выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского Парламента во французском Страсбурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после того, как фон дер Ляйен завершила речь и начала покидать трибуну в зале вдруг прозвучал собачий лай. Это вызвало удивление и улыбку на лицах многих участников заседания. Позже стало известно, что в здании находились служебные собаки.

Читайте также: Еврокомиссия решила задержать выделение Венгрии 10 млрд евро, - Reuters

Читайте также: Фон дер Ляйен: "Война затягивается, мы должны доказать, что значит поддерживать Украину столько, сколько нужно"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+96
Орбан та Фіцо?
показать весь комментарий
13.12.2023 17:44
+40
когда 10ку лярдов затормозили и не так загавкаешь)
показать весь комментарий
13.12.2023 17:45
+19
То перевдягнені кацапи
показать весь комментарий
13.12.2023 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орбан та Фіцо?
показать весь комментарий
13.12.2023 17:44 Ответить
когда 10ку лярдов затормозили и не так загавкаешь)
показать весь комментарий
13.12.2023 17:45 Ответить
Так вони ж повинні завивати, а не гавкати
показать весь комментарий
13.12.2023 18:12 Ответить
Так они тихонько выть и начали, но собаки услышали сдали этих кремлевских холуев.
показать весь комментарий
13.12.2023 18:22 Ответить
Посварились?
показать весь комментарий
13.12.2023 17:57 Ответить
Качинський! Він так не любив ту німку )))
показать весь комментарий
13.12.2023 18:17 Ответить
Дуууже серйозна новина, прямо топчик ...
показать весь комментарий
13.12.2023 17:44 Ответить
та да
показать весь комментарий
13.12.2023 17:59 Ответить
Ну - курьози теж іноді не завадять.

Час від часу і посміхнутись можно.
показать весь комментарий
13.12.2023 18:18 Ответить
То перевдягнені кацапи
показать весь комментарий
13.12.2023 17:45 Ответить
Це знак. Правда який?
показать весь комментарий
13.12.2023 17:47 Ответить
мадярські прорашистські шавки, мабуть почнуть не те,що гавкіт, а пс'яче виття з приводу того,що протягнена європейська рука із 10 млрд хлібом,для мадярів, раптом перестала тягнутися до мадярського столу...
показать весь комментарий
13.12.2023 18:00 Ответить
А ще в залі під шумок(гавкіт собак) хтось перднув, треба теж терміново в новини.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:53 Ответить
Свинособаки вимагали слова??
показать весь комментарий
13.12.2023 17:48 Ответить
собаки лают - караван идет
показать весь комментарий
13.12.2023 18:00 Ответить
То загавкали путінскі шавки.
показать весь комментарий
13.12.2023 18:07 Ответить
Та Орбана на Фіцо випустили ,з'ясувати хто перший нас..ре ....
показать весь комментарий
13.12.2023 18:13 Ответить
Ну а що, новина про москалів...
показать весь комментарий
13.12.2023 18:21 Ответить
Точно кацапи розгавкались, які ж ще свині, як не кацапи, так можуть гавкати 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
13.12.2023 18:28 Ответить
а ані нє розмовляють,ані разГАВарівают.
показать весь комментарий
13.12.2023 18:45 Ответить
А шарікови - протів.
показать весь комментарий
13.12.2023 18:51 Ответить
У залі засідань Європарламенту загавкали собаки після виступу президентки Європейської комісії фон дер Ляєн

 У світі стільки неймовірних подій, що варто сприйняти той знак - собака лает, караван идет - тобто європейці працюють лише язиками, навіть без голови, є набір слів і вони повторюють одне й те саме - їм не завадила би екскурсія на один коксохім
показать весь комментарий
13.12.2023 19:32 Ответить
Деградацiя
показать весь комментарий
14.12.2023 01:52 Ответить
Патрон підключив своїх партнерів.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:46 Ответить
 
 