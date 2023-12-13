В зале заседаний Европарламента залаяли собаки после выступления президента Европейской комиссии фон дер Ляйен. ВИДЕО

Курьезный случай произошел после выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского Парламента во французском Страсбурге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после того, как фон дер Ляйен завершила речь и начала покидать трибуну в зале вдруг прозвучал собачий лай. Это вызвало удивление и улыбку на лицах многих участников заседания. Позже стало известно, что в здании находились служебные собаки.

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