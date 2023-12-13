РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15122 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
37 809 81
армия РФ (15397) военнопленные (763) война (46991) Запорожская область (2247) пленные (1842) военные преступления (1160)

Оккупанты идут на штурм украинской позиции, прячась за спинами пленных. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции вблизи с. Работино на Запорожье, прячась за спинами пленных украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, попытку такого штурма снял украинский беспилотник. Судя по записи, пленных было не менее четырех. Штурм оказался неудачным – на записи видно, как оккупанты возвращают назад.

Читайте также: Россия пытается создать в Украине социальное напряжение, используя родственников пленных, - Лубинец

Читайте также: Россияне "присудили" пленному защитнику Украины Байдракову 18 лет за якобы убийство жительницы Мариуполя
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+43
***** давно казало що вони будуть стояти не спереді жінок і дітей, а сзаді. А за полоненими то вже й казати нічого. Бидло кацапське.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:46
+22
Стара ординська тактика. Монголи завжди при нападі попереду вели полонених (хашар) для деморалізаці та як живий щит. ******* цивілізовані народи вважають це злочином та порушенням Женевських конвенцій
показать весь комментарий
13.12.2023 20:07
+22
Кацаня є кацапня, мене дивує, що хтось дивується хто така кацапня. Вони такими завжди були.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А може стріляти присипляючим патроном , як зверей відловлюють у природі? Тоді за полонених українців не страшно
показать весь комментарий
13.12.2023 19:35 Ответить
Ні! Спрацює лише волосина з бороди старика Хоттабича. Якщо є чарівна паличка, можна спробувати закляття Патріфікус Тоталус.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:41 Ответить
Да-да, как раз подвезли на все фронты такие патроны. Остались сущие пустяки - попасть во всех кацапов одновременно или распылить усыпляющий газ на сильном ветру (предупреждение на камере беспилоника).
показать весь комментарий
13.12.2023 19:43 Ответить
Ведь прогресс не зупинити ? Ви як важаете ?
показать весь комментарий
13.12.2023 19:53 Ответить
Простите, но у меня нет желания обсуждать фантастические варианты.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:20 Ответить
проще применить шапку невидимку
показать весь комментарий
13.12.2023 19:48 Ответить
Нельзя, к сожалению. Эх, мало снайперов у нас в ВСУ, к сожалению... Это штучные кадры и все они заняты на фронте под завязку... Ну а рашисты есть рашисты... Все под копирку у немецких нацистов...
показать весь комментарий
13.12.2023 20:19 Ответить
5 безуглих ((
показать весь комментарий
13.12.2023 20:20 Ответить
я перший раз коли чітав її фамілію ,прочитав - безглуздих
показать весь комментарий
13.12.2023 20:41 Ответить
Дистанція "присипляючого набою" (простіше кажучи - дротика з транквілізатором) - метрів до 10. Тому варіант волосини з бороди Хоттабича здається навіть кращим
показать весь комментарий
14.12.2023 14:21 Ответить
який дурень монтував? хто тітри накладає на важливі частини відео, які несуть головну інформацію?
показать весь комментарий
13.12.2023 19:45 Ответить
Дурень монтував, от "некуй делать", нах...
показать весь комментарий
13.12.2023 19:50 Ответить
***** давно казало що вони будуть стояти не спереді жінок і дітей, а сзаді. А за полоненими то вже й казати нічого. Бидло кацапське.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:46 Ответить
Зрозумiло, але навiщо це марiо з прапорцями, зараз не до цього...
показать весь комментарий
13.12.2023 19:47 Ответить
ruski , ti chio melish ?
показать весь комментарий
13.12.2023 20:01 Ответить
Сам ти поц, йди нахйух...
показать весь комментарий
13.12.2023 20:05 Ответить
Смерть оркам *****! КомБригам з штабами та комбатальйнів із штабами, ретельніше та бережно задіювати сили та засоби!! Це - Українці!
показать весь комментарий
13.12.2023 19:53 Ответить
Якщо бігають, то здалися в полон добровільно і допомагають оркам.
показать весь комментарий
13.12.2023 19:55 Ответить
С чего такие выводы? Зная жестокость орков,могли забить ,зашугать так что человек боиться до ужаса,хоть и не трус. А ты не смей осуждать ,люди сейчас в такой жопе что не дай бог никому.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:05 Ответить
Людина висновок з того робить що не побігли у напрямку своїх з надією втекти від полону , а першими як лосі драпонули у бік кацапських позицій ,хоча якщо логічно думати то там їх можуть просто розстріляти та й по тому ((
показать весь комментарий
13.12.2023 20:23 Ответить
А что не видно что им в спину автоматы смотрят. Или кино насмотрелись и думаете просто так убежать по скошенной посадке и чистому полю. Это смерть 100 процентов даже 150 процентов. А жить хочется ,молодым и старым,и у них есть шанс пойти на обмен и попасть домой. Недавно с нашего пока там в плен попало 4 человека,самому старшему 22 года. До и у него , млять, я б на тебя глянул,герой.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:31 Ответить
твой пок где , кацапа ?
показать весь комментарий
13.12.2023 20:44 Ответить
Віталя. Він набагато більший герой, ніж ти, бо сидить в Україні, чекає мобілізації, і постійно задає собі питання, чи буде він здаватися в полон чи підірве себе гранатою. А у тебе, в Португалії, все нормально, будуєш плани на майбутнє (на відміну від нього), і смерть для тебе здається далекою-далекою (на відміну від нього)
показать весь комментарий
13.12.2023 21:19 Ответить
Дурачок или кто? Я солдат ВСУ с 26.02.2022. и про старлинк слышал. Португальский у него ,млять. Португалия у меня между роботино и вербове.
показать весь комментарий
14.12.2023 10:36 Ответить
А Ви впевнені, що то полонені? Якщо з піднятими рукfма, то вже й полонені українці? Може то постановка рашистів.
показать весь комментарий
14.12.2023 00:54 Ответить
в полон добровільно це як???
показать весь комментарий
13.12.2023 20:08 Ответить
Як здалися 400 озброєних бугаїв з нацгвардії в перший день війни
показать весь комментарий
13.12.2023 20:16 Ответить
ти з тими бугаями разом був?бр їхню бачив
показать весь комментарий
13.12.2023 20:18 Ответить
Подивися як здалисяу полон на ЧАЕС замість відійти у ліс якщо вже безвихідь була , бо "не хотіли стріляти на території станції " . А коли там були до того , не знали що раптом що зброю прийдеться застосовувати ?
показать весь комментарий
13.12.2023 20:25 Ответить
ти з стрілкотньою з 16 підлеглими...хоч раз бачив колону 5 тигрів 1 мтлб і 2 бтр....які розходяться центр пре а фланги охоплють ...стріляв.....я прекрасно людей розумію що здались я не розумію як добровільно
показать весь комментарий
13.12.2023 20:38 Ответить
Іще раз повторю - подивися про ЧАЕС , ти ж із 400 сотень почав , а тепер щось про 16 намагаєшся довести.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:46 Ответить
перечитай уважніше...де 16 де 400 коли тебе охопили і цілі які ти не недосягнеш а тебе з гі...мном мішають варіант який подвиг матросова?
показать весь комментарий
13.12.2023 21:15 Ответить
У мене з увагою все ОК , то у тебе провали - перечитай коментарі , тоді будеш мені про відвагу ****"ти ! Ти почав на людину перти із чого ? А потім тупонув і перемкнувся на 16 підлеглих . Поміж іншого , не знаючи хто там у мультикамі крокує - наші ци кацапи переодягнуті , почав тут верещати як їм важко у полоні , той "полонений " цілком можливо що добравшись до наших позицій закидав би їх гранатами к **"ням .
показать весь комментарий
13.12.2023 21:36 Ответить
вєлком 100 бригада велечезний недобір позиція ва....т.....приходь там все помітиш і знати будеш
зрозумієш як гранаттами закидати і добровільно в полон))
показать весь комментарий
13.12.2023 21:48 Ответить
це не ти мені тут розпинався про "аборт" міномета , бо щось у твоїх думках важка контузія проглядається ? ((
показать весь комментарий
13.12.2023 21:57 Ответить
не я
показать весь комментарий
13.12.2023 22:20 Ответить
Я був на станції перед самим вторгненням. Ніхто там нічого не посилював перед вторгненням. По два мєнта на кожному кпп тільки й мінялися. І один джип з дшк по Чорнобилю їздив. А рота нацгвардійців, що сторожували станцію і полігон - молоді хлопці. У них сім'ї - жінки і діти поруч, у Словутічи мешкали. Нічого вони не змогли б зробити проти кацапських колон, ні в лісі не поза лісом... Вся провина, в тому числі і за їхні долі - на шашличнику!
показать весь комментарий
13.12.2023 22:10 Ответить
Хтось вів мову про партизанський загін у чонобильській зоні ?(( Але здаватися хором усією частиною у полон , замість вийти із території станції через лісовий масив, це по вашому нормально , бо у них жінки у Славутичі ? Тоді питання вам - а чому тоді решті українців з кацапами воювати , у них що , жінок і дітей немає , батьки повмирали , може усім разом культурненько в полон здатися та й по тому ???????
показать весь комментарий
13.12.2023 22:16 Ответить
Так зрозумів , що ти один із них після обміну , а до того "покинутий державою" , більше питань немає ((
показать весь комментарий
13.12.2023 22:53 Ответить
і я про це
показать весь комментарий
13.12.2023 22:21 Ответить
Розковбасило мене ..... ті хто у Бучі кацапів палив і Гостомелі загинув всі були старезними дідами без роду і племені , саме тому замість того щоб здатися кацапам , бо без підсилення проти десанту кацапського із щести десятків вертольотів билися . тих кацапів на місці і поклали , а мисливці потім решту як солоних зайців по лісу відстрілювали (( Ті ваші " молодогвардійці" коли у гвардію на службу по контрактц йшли не знали своїх обов"язків ??? Це щось мені Крим нагадує , коли теперішній герой України за Крим , замість пілотів у літаки посадити та перегнати на материк , влаштовував заняття із стройової підготовки під прапором частини , а інший на камери вимагав від Києва дати йому наказ у відповідь на наказ виконувати статут , у якому чітко прописано дії при нападі на військову частину !
показать весь комментарий
13.12.2023 22:25 Ответить
Поза бою
показать весь комментарий
13.12.2023 20:31 Ответить
''Азовці'' теж пішли добровільно, бо якесь падло обіцяло швидко їх обміняти. А тепер по факту обміну даже і розмови не ведуться, напевне кацапи тримають полонених саме для таких методів.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:16 Ответить
Ці бідолахи гуманізму тцкашникіа та рідних офіцерів мабуть так наїлись що руські показались кращими.
показать весь комментарий
14.12.2023 07:42 Ответить
Снайпер розібрався-б кому кулю міжочі засадити .
показать весь комментарий
13.12.2023 20:01 Ответить
А як там снайперу працювати , він що - на дроні літає ?
показать весь комментарий
13.12.2023 20:26 Ответить
Стара ординська тактика. Монголи завжди при нападі попереду вели полонених (хашар) для деморалізаці та як живий щит. ******* цивілізовані народи вважають це злочином та порушенням Женевських конвенцій
показать весь комментарий
13.12.2023 20:07 Ответить
Орки - потомки помеси болотных голумнов и татаро-монгол. Неудивительно, что они используют те же методы, что и 600 лет назад.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:23 Ответить
Кацаня є кацапня, мене дивує, що хтось дивується хто така кацапня. Вони такими завжди були.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:08 Ответить
Нежить кацапська.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:14 Ответить
Не виключено, що то кацапські штрафніки, хоча може бути і гірше... Ці паскуди здатні на все найгірше, що можна уявити!
показать весь комментарий
13.12.2023 20:21 Ответить
За кожний кадр з знущанням над полоненими українцями - треба здирати шкуру з живого полоненого російського офіцера.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:29 Ответить
азовцев уже всех освободили? или тебе на них пох?
показать весь комментарий
14.12.2023 00:17 Ответить
мені на тебе, шмара, *****
показать весь комментарий
15.01.2024 23:32 Ответить
кацапи діють так як діяли німецьки нацисто - фашисти, гідні нащадки гітлера
показать весь комментарий
13.12.2023 20:32 Ответить
Вони так не робили. У німців (і в 1-і світову, і в 2-у світову) було набагато більше честі і благородства, ніж у россійської чи совєтскої армії. Це всі визнають, і це одна із причин, чому кацапів (або совєтских) називали "варварами"
показать весь комментарий
13.12.2023 21:27 Ответить
Так так так, прямо воплощенієм цивілізованого європейця були ті нацисти.
показать весь комментарий
13.12.2023 21:34 Ответить
Нацистам можна пред'явити багато претензій (наприклад, геноцид євреїв), але воювали вони набагато благородніше, ніж їх східні сусіди (і так було завжди, і 19-му столітті, і в 18-му, і ще раніше). Окремою темою є ставлення до радянських війсковополонених в 1941-1945: з однієї сторони, могли відпустити полонених додому, але з іншої сторони смертність серед радянських полонених була приблизно 15 % за рік (Смертнісь німецьких полонених до травня 1945-го року набагато вища - десь 20-40 % за рік)
показать весь комментарий
13.12.2023 21:45 Ответить
ну расскажи, как благородно немцы воевали химическим орудием.
показать весь комментарий
14.12.2023 00:21 Ответить
німецькі солдати були мужніми воїнами - позаду них загрядзагонів із гестапо не було
показать весь комментарий
13.12.2023 23:20 Ответить
А українці значить гівняні воїни були.
показать весь комментарий
13.12.2023 23:33 Ответить
в нас також є полонені кацапські висеркі.

танго танцюють двоє.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:38 Ответить
Ті,хто пережив німецьку окупацію,та спробував рашіської можуть порівнювати!
Навіть есесівці не знущалися так,як рашисти.
показать весь комментарий
13.12.2023 20:59 Ответить
То може не треба здаватись?.
показать весь комментарий
13.12.2023 21:03 Ответить
По-перше, вона жінка. А по-друге, багато хто вже твердо вирішив, що в полон не попаде, хоча б тому, що розуму вистачає зрозуміти, що краще вже здохнути
показать весь комментарий
13.12.2023 21:29 Ответить
Так, вона жінка. А ти чоловік? То може то ти зараз сидиш в посадці на нулі? Чи ти сидячі вдома, на дивані, вирішив що здаватися не будеш?
показать весь комментарий
13.12.2023 21:48 Ответить
А ти в Польщі? Тремтиш за своє драгоцінне життя? І що ж такого цінного є в твоєму сраному засраному житті?
показать весь комментарий
13.12.2023 21:59 Ответить
Ні, я в Україні. Звісно як і кожному, хочеться жити. Але я воюю. І на відміну від тебе, не даю порад тим людям які вибирають між життям і смертю.
показать весь комментарий
13.12.2023 23:10 Ответить
на економічному фронті? воєн ****
показать весь комментарий
15.12.2023 00:58 Ответить
А ти?
показать весь комментарий
14.12.2023 09:48 Ответить
Кончена русня продовжує пробивати дно
показать весь комментарий
13.12.2023 21:15 Ответить
робота для снайперів, прибрати кого треба
показать весь комментарий
14.12.2023 00:05 Ответить
Кассаби то нелюдi, вже скiльки разiв це доведено.
показать весь комментарий
14.12.2023 05:27 Ответить
Монгольська тактика: Женіть полонених попереду себе.
показать весь комментарий
14.12.2023 07:49 Ответить
у кацапів це називається "ваєнная хітрость"
показать весь комментарий
14.12.2023 10:26 Ответить
 
 