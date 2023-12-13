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Оккупанты идут на штурм украинской позиции, прячась за спинами пленных. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции вблизи с. Работино на Запорожье, прячась за спинами пленных украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, попытку такого штурма снял украинский беспилотник. Судя по записи, пленных было не менее четырех. Штурм оказался неудачным – на записи видно, как оккупанты возвращают назад.
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+43 Михаил Дужик 7acbc3a9
показать весь комментарий13.12.2023 19:46
+22 Саша Киев
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+22 MD_DB
показать весь комментарий13.12.2023 20:08
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зрозумієш як гранаттами закидати і добровільно в полон))
танго танцюють двоє.
Навіть есесівці не знущалися так,як рашисти.