Оккупанты идут на штурм украинской позиции, прячась за спинами пленных. ВИДЕО беспилотника

Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции вблизи с. Работино на Запорожье, прячась за спинами пленных украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, попытку такого штурма снял украинский беспилотник. Судя по записи, пленных было не менее четырех. Штурм оказался неудачным – на записи видно, как оккупанты возвращают назад.

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