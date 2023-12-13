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Оккупант делает неудачную попытку выбросить из блиндажа гранату, сброшенную с украинского дрона. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупант тщетно пытался выбросить из блиндажа гранату, которую туда сбросил оператор украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что граната зацепила край входа вражеского укрытия и упала обратно в блиндаж.
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показать весь комментарий13.12.2023 20:50
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показать весь комментарий13.12.2023 21:03
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М67?
Як би регулярно тренувався, то зміг би як Рембо з луку танки нищити!