Оккупант делает неудачную попытку выбросить из блиндажа гранату, сброшенную с украинского дрона. ВИДЕО

Оккупант тщетно пытался выбросить из блиндажа гранату, которую туда сбросил оператор украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что граната зацепила край входа вражеского укрытия и упала обратно в блиндаж.

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