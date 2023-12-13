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Оккупант делает неудачную попытку выбросить из блиндажа гранату, сброшенную с украинского дрона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупант тщетно пытался выбросить из блиндажа гранату, которую туда сбросил оператор украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что граната зацепила край входа вражеского укрытия и упала обратно в блиндаж.

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Топ комментарии
+53
А по-моему, попытка удачная.
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13.12.2023 20:50
+9
Я не бачу в цьому відео невдалу спробу викинути гранату... Це вдала спроба!!!!!
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13.12.2023 20:59
+9
Подарунки не можна повертати.
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13.12.2023 21:03
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А по-моему, попытка удачная.
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13.12.2023 20:50 Ответить
Діяв грамотно але... "кто нє успєл тот опоздал".
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13.12.2023 22:02 Ответить
И я так думаю... все живы, здоровы Концерт слушают: "Я любил тебя жизнь...."
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14.12.2023 01:06 Ответить
На пацюрку , не треба було... тиснути
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13.12.2023 20:51 Ответить
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13.12.2023 20:52 Ответить
Але ж намагався... другої спроби не буде...
М67?
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13.12.2023 20:53 Ответить
схожа. і вибух досить потужний - аж перекриття підскочило
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14.12.2023 15:04 Ответить
Глибоко викопав бліндаж. Безпечніше було б бігати під роем БПЛА.
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13.12.2023 20:53 Ответить
Слава NAZIЇ ! Слава Українським Героям які воюють за NATO та ЕС !!!!
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13.12.2023 20:55 Ответить
ти не хочеш приєднатися,герою? чи очманіло верещати з дивана,якось приємніше?
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13.12.2023 21:08 Ответить
Если с 1-го раза не получилось, то большой пеннис не для вас.
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13.12.2023 20:56 Ответить
Він забув прочитати інструкцію - покласти гранату між підборіддям і верхньою частиною грудей.
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13.12.2023 20:56 Ответить
Ну нічо, в следующій раз фсьо палучітся... навєрное Вон одні оркі фчетвером трініравалісь с гранатой і фсьо палучілось
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13.12.2023 20:57 Ответить
Я не бачу в цьому відео невдалу спробу викинути гранату... Це вдала спроба!!!!!
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13.12.2023 20:59 Ответить
Подарунки не можна повертати.
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13.12.2023 21:03 Ответить
Тренувався мало, от і не вийшло.
Як би регулярно тренувався, то зміг би як Рембо з луку танки нищити!
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13.12.2023 21:08 Ответить
какаво же била удівлєніє кацапа, какда граната всьо равно взарвалася в акопє!
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13.12.2023 21:13 Ответить
Невдача спіткала радянського спортсмена😆
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13.12.2023 21:52 Ответить
Одне для нього добре - ніхто в бліндажі не буде кричати: Ти ж казав, що шариш у цій темі!
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13.12.2023 22:46 Ответить
а наверное мамка говорила этому выродку, не трогой взрывоопасное!
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14.12.2023 00:12 Ответить
Сколько ж еще работы у Украины - задвухсотить всех кацапов, что лезут на нашу землю.
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14.12.2023 01:12 Ответить
Кабзон радить гранати на дронах клеєм обмазувати.
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14.12.2023 02:04 Ответить
Як на мене, то дуже вдала спроба
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14.12.2023 05:02 Ответить
 
 