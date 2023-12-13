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Бой воинов 60-й ОМБр с оккупантами во время штурма вражеских позиций в лесу на Купянском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боя украинских воинов с оккупантами на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи бойцы успешно штурмуют позиции оккупантов и заходят во вражеские окопы.
"Динамические кадры тяжелого стрелкового боя от первого лица из экшн-камеры. Наши воины 60-й механизированной бригады проводят штурмовую атаку на одну из позиций россиян в лесном массиве на Купянском направлении", - говорится в комментарии к видео.
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