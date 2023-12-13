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Оккупант показывает непристойный жест в направлении украинского дрона и гибнет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который перед смертью показывал непристойные жесты в направлении дрона и махал рукой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после двух точных сбросов захватчика завалило в укрытии землей и бревнами.

Смотрите также: Оккупант делает неудачную попытку выбросить из блиндажа гранату, сброшенную с украинского дрона. ВИДЕО
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Топ комментарии
+44
Кара за палець, прийшла невідворотня!
Більше не буде московіт *****, пальці собі крутити!
Слава Україні!
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13.12.2023 22:34
+37
надивився серіалів про пацанів терпіла
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13.12.2023 22:33
+23
думаю що таки скоріш БЕЗ яєць
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13.12.2023 22:40
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надивився серіалів про пацанів терпіла
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13.12.2023 22:33 Ответить
Чушпан🤪
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13.12.2023 23:02 Ответить
Палец пацана
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13.12.2023 23:34 Ответить
Кара за палець, прийшла невідворотня!
Більше не буде московіт *****, пальці собі крутити!
Слава Україні!
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13.12.2023 22:34 Ответить
а це все тому, що не скрепно палець середній показував, а треба було дулю, був би живий, але від'ємно.
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13.12.2023 22:44 Ответить
Героям Слава!!
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13.12.2023 22:53 Ответить
Дрон запропонував здатись, чмо відмовилось і в нагороду отримало білет на концерт кобзона, а вдогон ще і флаєр в перший ряд ))
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14.12.2023 09:25 Ответить
З яйцями кацап. Повага.
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13.12.2023 22:37 Ответить
думаю що таки скоріш БЕЗ яєць
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13.12.2023 22:40 Ответить
І без дупи.
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13.12.2023 22:41 Ответить
У росії виник дефіцит яєць.
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13.12.2023 22:42 Ответить
Час дзвонити пану Резнікову 😁
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13.12.2023 22:52 Ответить
Може дурна абізяна думала що то кацапський дрон
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13.12.2023 22:43 Ответить
Без мізків
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13.12.2023 22:44 Ответить
З яйцями в черепній коробці замість мізків ))
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13.12.2023 22:45 Ответить
Вони там з народження.
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13.12.2023 22:53 Ответить
ти такий же самий терпіла
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13.12.2023 22:45 Ответить
Якби був з яйцями вийшов би з плакатом "нет вайне".
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13.12.2023 23:02 Ответить
Тепер ці яйця всмятку!
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14.12.2023 02:21 Ответить
То не яйця, то наркота.
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14.12.2023 04:26 Ответить
Дрон міністерства культури
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13.12.2023 22:38 Ответить
Ні "весільного міністра"😁
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14.12.2023 02:13 Ответить
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13.12.2023 22:38 Ответить
А что за зелёная граната? Термобарическая?
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13.12.2023 22:38 Ответить
от ВАЗа?
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13.12.2023 23:00 Ответить
Писюн, он теперь может прямо в руках показывать ! Может даже на родину отправить.
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13.12.2023 22:39 Ответить
А чому не "скрєпний кукіш", а запозичений в США жест з середнім пальцем?
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13.12.2023 22:39 Ответить
бо кукіш для початківців, а воно ж профі
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13.12.2023 22:46 Ответить
Фашист розлючив дрона. Ну сам винен…. Хороший фашист - мертвий фашист
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13.12.2023 22:40 Ответить


Есть два типа русских
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13.12.2023 22:44 Ответить
Побачити дрон і здохнути.
Оце мабуть таке розуміння щастя у кацапів.
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13.12.2023 22:44 Ответить
встрєчай артіста , КабZдон ......
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13.12.2023 22:47 Ответить
Просив одну гранату, прислали дві!
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13.12.2023 22:51 Ответить
Непристойный жест, непристойный жест... Оттопыренный палец, оттопыренный палец... Не надо ничего выдумывать! Просто, орк вежливо попросил оператора дрона, чтобы тот скинул на него одну гранату.
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13.12.2023 23:05 Ответить
Это пиз..ц подумал кацап
Нет. Это не пиз..ц ответил внутренний голос. Хохлы уважают смелых войнов. Встань из окопа и покажи им, что о них думаешь.
Показал? Ну, а теперь уже, пиз..ц.
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14.12.2023 06:57 Ответить
Махати треба двома руками, дебіл
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13.12.2023 23:10 Ответить
Угу..А ще краще тримати і розгорнути в них кусок білої тканини.
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13.12.2023 23:27 Ответить
Нехай знімають новий гамносеріал "палєц пацана". І хай показують й#обаним малоросам які пздять : " а что такова сєріали нє ваюют,ми сматрім рускіє сєріали на язикє маєй матєрі. Скажи рускагаварящім салдатам на фронтє, чтоби ані нє сматрєлі на рускам " слова кацапня".
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13.12.2023 23:12 Ответить
Чувак так і не зрозумів де він
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13.12.2023 23:13 Ответить
Палучяй кацап гранату!
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13.12.2023 23:17 Ответить
Это ещё с Великой Отечественной:
Подпольщик работал на складе боеприпасов, и приговаривал:
Получай фашист гранату, от советского бойца.
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14.12.2023 07:00 Ответить
У всьому Світі період з 1939 по 1945 рр. називався Друга Світова війна, а "вялікая атєчєствєнная" називали комуняцькі та московські пропагандони.
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14.12.2023 08:46 Ответить
Ще на одного хробака меньше стало! Земля йому бетоном!
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14.12.2023 00:16 Ответить
×уйло, готуйся - ти наступний
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14.12.2023 01:52 Ответить
на себе не показывай
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14.12.2023 04:32 Ответить
Вместо того, чтобы съйобываться, он показывает палец.
Сказывается воспитание при помощи мата и ********.
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14.12.2023 05:58 Ответить
мгновенная карма )
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14.12.2023 08:36 Ответить
Покараний за погане виховання. )
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14.12.2023 09:19 Ответить
сподівалося попасти в телевізор і почало зіґувать своєму куйлу
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14.12.2023 10:03 Ответить
Главное, вовремя убрать полец, а то предстанет пред Кобзон таким манером - выйдет неловкость
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14.12.2023 12:43 Ответить
Це посібник для всяких модних виживальщиків ,що збирабться боротись проти зомбі - отак вони виглядають обкурені расэйскіє зомбі- інших не буває - тому повикидайте всі свої бушкрафти і купляйте дрони.
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14.12.2023 13:32 Ответить
А не ліз би до нас, в Україну, і жив би собі вдома, то живий би був!
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15.12.2023 02:04 Ответить
 
 