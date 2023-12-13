Оккупант показывает непристойный жест в направлении украинского дрона и гибнет. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который перед смертью показывал непристойные жесты в направлении дрона и махал рукой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после двух точных сбросов захватчика завалило в укрытии землей и бревнами.

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