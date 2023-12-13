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Оккупант показывает непристойный жест в направлении украинского дрона и гибнет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который перед смертью показывал непристойные жесты в направлении дрона и махал рукой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после двух точных сбросов захватчика завалило в укрытии землей и бревнами.
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+44 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий13.12.2023 22:34
+37 Гоша Фантомас b9eb6379
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+23 валера сотников
показать весь комментарий13.12.2023 22:40
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Більше не буде московіт *****, пальці собі крутити!
Слава Україні!
Есть два типа русских
Оце мабуть таке розуміння щастя у кацапів.
Нет. Это не пиз..ц ответил внутренний голос. Хохлы уважают смелых войнов. Встань из окопа и покажи им, что о них думаешь.
Показал? Ну, а теперь уже, пиз..ц.
Подпольщик работал на складе боеприпасов, и приговаривал:
Получай фашист гранату, от советского бойца.
Сказывается воспитание при помощи мата и ********.