РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15050 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
11 350 7
взрыв (6111) война (46991) ТВ (1858) эфир (55) боевые действия (1986)

Боец "Гвардии наступления" Мамай реагирует на прилет во время прямого эфира на ТВ: "Все нормально. Можем продолжать". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Боец "Гвардии наступления" Александр Мамай настоял на продолжении общения после прилета вражеского боеприпаса в прямом эфире украинского телевидения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, слышно по меньшей мере два прилета неподалеку.

"Все нормально. Можем продолжать", - сказал боец, чуть пригнув голову.

Смотрите также: Украинские воины заходят на вражескую позицию и начинают в окопах сражение с оккупантами. ВИДЕО беспилотника
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
респект... але не дуже далекоглядно все ж
показать весь комментарий
13.12.2023 23:04 Ответить
Наскiльки рiзнi орки та нашi - навiть на зовнiшнiй вигляд...
показать весь комментарий
13.12.2023 23:35 Ответить
Чак Норріс (той що мемасний) нервово курить в сторонці...
показать весь комментарий
14.12.2023 00:03 Ответить
Господи, бережи наших котиків❤️🙏🇺🇦
показать весь комментарий
14.12.2023 00:14 Ответить
Нащадки запорізьких лицарів. Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
14.12.2023 00:15 Ответить
Уже закаленный защитник Украины . Слава защитникам .
показать весь комментарий
14.12.2023 07:39 Ответить
Використання мобільного зв'язку прямо з позиції невеліковно безглуздо, себе наражає на небезпеку та інших, не дивно що по ньому одразу прилетіло після такого ідеального коректування вогню по себе 😕...
показать весь комментарий
14.12.2023 09:22 Ответить
 
 