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Боец "Гвардии наступления" Мамай реагирует на прилет во время прямого эфира на ТВ: "Все нормально. Можем продолжать". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Боец "Гвардии наступления" Александр Мамай настоял на продолжении общения после прилета вражеского боеприпаса в прямом эфире украинского телевидения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, слышно по меньшей мере два прилета неподалеку.
"Все нормально. Можем продолжать", - сказал боец, чуть пригнув голову.
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