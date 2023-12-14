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Экипаж БМП Bradley расстреливает три вражеских МТЛБ с десантом на броне вблизи Авдеевки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Экипаж украинского БМП Bradley из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил три вражеских МТЛБ с десантом на броне близ Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсети.
"Прекрасная работа на важнейшем направлении: БМП Bradley ВСУ 47-й бригады из руин Степового как в тире размазывает целых три российские "мотолиги" с десантом на броне! Вражеская бронетехника, вероятно, пересекла железную дорогу и направлялась в сторону Авдеевского коксохима, но была уничтожена пушкой Bushmaster калибра 25-мм и ПТРК TOW", - говорится в комментарии к видео.
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+26 Серафим Полубес 42ca1506
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+17 Юрий Рыжий 06f7ad9a
показать весь комментарий14.12.2023 09:58
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Охххх, як файно!
Руzке м'ясо розлітається в усі боки, горить, підривається, дохне!
Треба в6umu 100 млн особин т.зв. рyzкого nigapcького стада, вupizamu їх до 7 коліна!
Глядиш -- от і війна закінчилась.
І т.зв. "руzкій вапрос" уже не стоїть... як і в xyūла