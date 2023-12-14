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Экипаж БМП Bradley расстреливает три вражеских МТЛБ с десантом на броне вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Экипаж украинского БМП Bradley из 47-й ОМБр "Магура" уничтожил три вражеских МТЛБ с десантом на броне близ Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована в соцсети.

"Прекрасная работа на важнейшем направлении: БМП Bradley ВСУ 47-й бригады из руин Степового как в тире размазывает целых три российские "мотолиги" с десантом на броне! Вражеская бронетехника, вероятно, пересекла железную дорогу и направлялась в сторону Авдеевского коксохима, но была уничтожена пушкой Bushmaster калибра 25-мм и ПТРК TOW", - говорится в комментарии к видео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери ліквідували чотирьох окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
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Топ комментарии
+26
А не ходи, падла босий!
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14.12.2023 09:53
+18
саме так має виглядати наша тактика: надійна стійка оборона, ******* озброєння, навчений мотивований боєць. дійсно, таким чином війна може тривати ще 2-3 роки. але наша перемога гарантована.
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14.12.2023 09:59
+17
Суперові воїни!!!!
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14.12.2023 09:58
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Як горит залізо....
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14.12.2023 09:49 Ответить
А не ходи, падла босий!
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14.12.2023 09:53 Ответить
Суперові воїни!!!!
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14.12.2023 09:58 Ответить
саме так має виглядати наша тактика: надійна стійка оборона, ******* озброєння, навчений мотивований боєць. дійсно, таким чином війна може тривати ще 2-3 роки. але наша перемога гарантована.
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14.12.2023 09:59 Ответить
без атак не бывает побед,лучше ******** с сдохнуть чем вот такое большое ато еще на хер пойми сколько лет с обстрелами ракетами всей територии Украины.думаю к лету будет еще одна попытка наступления нашего с самолетами и там по факту сколько ВСУ отвоюет там и будет договариваться
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14.12.2023 10:05 Ответить
для атак потрібно втричі більше людей і на порядок більше техніки й БК. вони будуть? людей - точно ні. зброї і БК - дууууже сумнівно. при наявних ресурсах наша тактика не має варіантів. добре, що Залужний це вчасно зрозумів і зупинився. погано, що допустився величезної помилки, відправивши військо на безнадійний в даних умовах штурм.
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14.12.2023 10:14 Ответить
биоматериал если не в 3 раза нно в 2 раза больше нагребуут пох мясо или что то умеешь и мотивирован,тут главное бк и техника,а это уже не от нас зависит
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14.12.2023 10:25 Ответить
кацапів буде більше і в 3, і в 4, і в 5 разів. головне, що ми мали стійку оборону. кажуть, з біломосковії якщо попруть, то хоч вдесятеро нехай: кизда всім. а от щодо півдня та сходу - сумнів
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14.12.2023 10:28 Ответить
Мабуть атака не завжди повинна робитися з тактичною метою звільнення території (це стратегічна мета). Тактична мета атаки може полягати у знищенні ворога, його живої сили та техніки з засідки, з замаскованої укріпленої позиції, без просування вперед. Надати відчутних втрат ворогу і зберегти свій особовий склад та техніку.
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14.12.2023 13:17 Ответить
в нынешнем да.....к лету может и поменяеться по бк
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14.12.2023 10:23 Ответить
Будуть знать, як сцять на клямку !!!
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14.12.2023 10:05 Ответить
Ахххх, як добре!
Охххх, як файно!
Руzке м'ясо розлітається в усі боки, горить, підривається, дохне!
Треба в6umu 100 млн особин т.зв. рyzкого nigapcького стада, вupizamu їх до 7 коліна!
Глядиш -- от і війна закінчилась.
І т.зв. "руzкій вапрос" уже не стоїть... як і в xyūла
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14.12.2023 10:27 Ответить
бушмастер - гарна ляля, дульна швидкість 1100 м/с - це сила))
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14.12.2023 10:30 Ответить
Красиво.
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14.12.2023 12:17 Ответить
От спитати у них - чого ви сюди приперлися?!! Чого вам не хватало дома? Смерті? Так отримайте її, якщо вам так дуже хотілося. Щоб ви там всі повиздихали!!
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14.12.2023 13:10 Ответить
Да всё из-за денег, говорят, им сразу пять тысяч евро выплачивают, а потом по две тысячи в месяц, если выживут.. А так зарплата у них там 300 - 500 евро в месяц, вот и играют в русскую рулетку..
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14.12.2023 22:56 Ответить
Я тільки не зрозумів, звідки наш Бредлі лупить? В кінці ролика видно зліва знизу техніку, але біля неї теж видно розриви.
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14.12.2023 13:12 Ответить
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз. Для ума..." (с)
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14.12.2023 16:08 Ответить
ЗСУ поступово для русні влаштовують "Верден". Глибока ешелонована оборона -смерть для орків та їх бтт, для ЗСУ можливість підкопити озброєння, резерви, для майбутнього наступу
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14.12.2023 19:04 Ответить
Эх хорошо.. )
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14.12.2023 22:51 Ответить
Нихрена себе точность: попадают в движующуюся на скорость не менее 60 км/ч мишень, да еще сразу в несколько с точностью до метров! Я не знаю, какова степень автоматизации наведения, но віглядит реально круто.
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15.12.2023 00:36 Ответить
 
 