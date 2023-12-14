Оккупантов разрывает на куски боеприпасами, сброшенными с дронов. ВИДЕО 18+

Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМбр имени генерал-хорунжего Марка Безручко опубликовали фрагменты своей боевой работы, на которых снято сбрасывание боеприпасов на оккупантов около Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты шесть сбросов и, по меньшей мере, пять ликвидированных оккупантов.

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