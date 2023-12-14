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Оккупантов разрывает на куски боеприпасами, сброшенными с дронов. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМбр имени генерал-хорунжего Марка Безручко опубликовали фрагменты своей боевой работы, на которых снято сбрасывание боеприпасов на оккупантов около Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТна записи сняты шесть сбросов и, по меньшей мере, пять ликвидированных оккупантов.

Также смотрите: Экипаж БМП Bradley расстреливает три вражеских МТЛБ с десантом на броне вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Оккупант показывает непристойный жест в направлении украинского дрона и гибнет. ВИДЕО
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Топ комментарии
+49
Останній змій горинич - дим випускає при диханні
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14.12.2023 10:29
+31
Для кацапа здохнути в муках за ***** - це сенс життя
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14.12.2023 10:30
+25
На місці було знайдено документ окупанта
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14.12.2023 10:34
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Останній змій горинич - дим випускає при диханні
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14.12.2023 10:29 Ответить
Можно в бочину вставить сигарету и курить
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14.12.2023 10:33 Ответить
Відкрилося друге дихання на спині.
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14.12.2023 10:50 Ответить
..бодро насвістивал дирачкай в лєвом боку..

(диркой в боку свістєл)
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14.12.2023 15:04 Ответить
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14.12.2023 18:23 Ответить
Это жабры прорезались. Ихтиандром на параше будет.
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14.12.2023 16:43 Ответить
ілюзіоніст!!! *************
вдихає ротом,
видихає через ребра
амфібія сухопутна
іхтіандр
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14.12.2023 11:18 Ответить
Відкритий пневмоторакс
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14.12.2023 11:33 Ответить
бачу колегу-біолога, або лікаря... для непросвічених - це жопа... жартую, все і так зрозуміло. Взагалі то - жахнувся б колись, зараз - ні....
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14.12.2023 12:05 Ответить
Мои 5 копеек: Горящее/ая сердце жопа Данко:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18ikmur/ukrainian_security_service_special_forces/
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15.12.2023 06:36 Ответить
Жесть... Красивая жесть.
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14.12.2023 10:30 Ответить
оце діло !
не те що пукалки раніше.

Дайош більше жирності тротілу в бомбах
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14.12.2023 10:34 Ответить
Для кацапа здохнути в муках за ***** - це сенс життя
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14.12.2023 10:30 Ответить
Українським дронщикам респектище-розривайте рашистських загарбників на шматки ще...
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14.12.2023 10:30 Ответить
Паровозик? )
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14.12.2023 10:32 Ответить
Дивуюсь, як так росіянське суспільство довели, що від борців за мир стали нацистами, окупантами. У них все перевернулось з ніг до голови , навіть так звана православна церква РПЦ і УПЦМП , щоб проповідувати добро, любов, вони відкинули страшну Заповідь Божу Не вбий!
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14.12.2023 10:33 Ответить
Хто за мир , кацапи? Незнаєте скільки воєн влаштували ''савєти'' за час свого існування? Їх влаштовує лише ''кацапській мір''!
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14.12.2023 10:53 Ответить
Ніколи вони не були борцями за мир, вони тільки кричали про мир, так і зараз кричать про мир ...
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14.12.2023 10:58 Ответить
Просто вчіть історію.
Кацапи ніколи не були людьми!
Ще "батько історії" грек Геродот називав жителів племен на "******" андрофаги, і не дарма!
Визначальні риси людини: 1) мислення (homo sapiens) і 2) співчуття (емпатія).
Піgapu не моють навіть натяку на це.
Їх треба винищити всіх, як пацюків чи тарганів.
Спокійно.
Методично.
Безжально.
Всіх.
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14.12.2023 15:30 Ответить
Ну все як вони обіцяли своїм Манькам - одна нога тут інша там
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14.12.2023 10:33 Ответить
На місці було знайдено документ окупанта
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14.12.2023 10:34 Ответить
один навіть собі могилу вирив, вмостився і чекає )
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14.12.2023 10:39 Ответить
Глибоке дякую від моєї нестійкої психіки.
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14.12.2023 10:42 Ответить
молодцы какие, могилки себе вырыли сами, лежат, ждут обнуления, вот бы вся кацапня так, без суеты, в ямы лягла
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14.12.2023 10:42 Ответить
Не спалось дома, на кровати, с манькой/любкой...
Теперь, дурень, на твоем месте спит таджик/узбек
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14.12.2023 10:46 Ответить
А де шматки?
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14.12.2023 10:48 Ответить
З дірочкой у лівому боці , як приємно
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14.12.2023 10:48 Ответить
Вспомнилась песня про резинового ежика.
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14.12.2023 12:46 Ответить
Точність вражає.Молодці хлопці.
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14.12.2023 10:48 Ответить
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14.12.2023 11:06 Ответить
Кацапы себе уже и могилы вырыли
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14.12.2023 11:40 Ответить
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14.12.2023 11:44 Ответить
да ви, батєнька, гурман...
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14.12.2023 12:07 Ответить
Ніякого жалю для цих істот - ховатись за нашими полоненими, це вже повна дегуманізація рашистів. Для них пекло і на землі, і в пеклі
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14.12.2023 11:56 Ответить
Много дорожек прошёл этот ёжик, а что подарил он дружку?
Об этом он Ване
Насвистывал в ванне
Дырочкой в правом боку...

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14.12.2023 12:33 Ответить
Тоже вспомнилась эта песенка.
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14.12.2023 12:47 Ответить
прям могилки себе пораскапывали,вот это дело.
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14.12.2023 12:35 Ответить
Як вже хочється миру....
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14.12.2023 13:32 Ответить
Он себя советским чувствует заводом, вырабатывающим счастье.
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14.12.2023 13:41 Ответить
жах
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14.12.2023 13:46 Ответить
Путлеру пох на них, он активно набирает по контракту
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14.12.2023 14:13 Ответить
Это Украинские будильники , некуй спать на Украинской земле.
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14.12.2023 14:38 Ответить
Гарно ж ) Але, враховуючи той факт, що у каців дронів вже більше ніж у нас, то скоріше за все в них теж купа відео такого самого формату з нашими бійцями...
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14.12.2023 14:44 Ответить
По бронетехніці все, як завжди, одне їхнє відео на три наших. Але кацапи часто практикують зйомки одинакової події з різних ракурсів
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14.12.2023 16:41 Ответить
Оце хробаки жирні будуть на весну!
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14.12.2023 20:30 Ответить
Капню iпуть-вони пердять, лаптi в сторону летять.

Мене потянуло на поезiю пiсля перегляду цих кадрiв
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15.12.2023 01:09 Ответить
Ну от за що вони воюють
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15.12.2023 08:55 Ответить
Вдох глибокий, руки ширше...
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15.12.2023 15:44 Ответить
 
 