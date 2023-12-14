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Оккупантов разрывает на куски боеприпасами, сброшенными с дронов. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМбр имени генерал-хорунжего Марка Безручко опубликовали фрагменты своей боевой работы, на которых снято сбрасывание боеприпасов на оккупантов около Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты шесть сбросов и, по меньшей мере, пять ликвидированных оккупантов.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+49 Олександр Денесенко
показать весь комментарий14.12.2023 10:29
+31 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий14.12.2023 10:30
+25 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий14.12.2023 10:34
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Пожалуйста, подождите...
(диркой в боку свістєл)
вдихає ротом,
видихає через ребра
амфібія сухопутна
іхтіандр
ее/ая сердцежопа Данко:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18ikmur/ukrainian_security_service_special_forces/
не те що пукалки раніше.
Дайош більше жирності тротілу в бомбах
Кацапи ніколи не були людьми!
Ще "батько історії" грек Геродот називав жителів племен на "******" андрофаги, і не дарма!
Визначальні риси людини: 1) мислення (homo sapiens) і 2) співчуття (емпатія).
Піgapu не моють навіть натяку на це.
Їх треба винищити всіх, як пацюків чи тарганів.
Спокійно.
Методично.
Безжально.
Всіх.
Теперь, дурень, на твоем месте спит таджик/узбек
Об этом он Ване
Насвистывал в ванне
Дырочкой в правом боку...
Мене потянуло на поезiю пiсля перегляду цих кадрiв