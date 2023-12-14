Зеленский ответил на критику в "консолидации власти": Не стройте дороги и не плачьте. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский ответил на критику в попытке "консолидировать власть" и заявил, что внутри страны врагов нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в эфире Fox News.
Ведущий спросил Зеленского, как он относится к критикам, которые говорят, что он пытается "консолидировать власть". В частности, он вспомнил мэра Киева Кличко, который в комментарии Der Spiegel сказал, что Украина движется к авторитаризму.
"Я говорю таким людям руководителям или мэрам: думайте о войне, думайте, как защитить наших людей. Не ездите по миру каждый день. Езжайте на передовую. Нашим людям, нашим солдатам, что сейчас нужно? Делайте этого. Не стройте дороги сегодня, не делайте этого. Тратьте все ваши деньги на оружие, на дроны, на общество, на пенсии и т.д. И не плачьте, потому что вы – лидеры. Вот почему мы есть и потому мы остались, потому что большинство людей не плачут. Люди остаются и сражаются против Путина, а врагов у нас в стране нет. Мы не имеем на это времени, и этого нет (внутренних врагов. – Ред.). Враг у нас один, это Путин, и все", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что будет поддерживать демократию в дальнейшем.
"Да, конечно. Конечно. Потому что мы действительно защищаем демократию и мы действительно защищаем свободу", – подытожил он.
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Asker Aga Kizil: Наскікі я собі уявляю, партизанська війна йде на окупованих територіях. Тобто одоробло готує всіх нас до такого сценарію? Фронт по Дніпру в кращому випадку? На фото: 95-й квартально-партизанський батальон!
Prozapas: 27 мільйонів з бюджету на шоу кварталівки Кравець - це десь 1400 fpv-дронів. Тобто цих коштів могло б вистачити раз на кожну годину протягом двох місяців на ворожі позиції відправляти дрон, замінюючи людину - іншого більш ефективного та доступного варіанту нівелювати різницю в мобілізаційній спроможності у нас поки нема і не передбачається. Це і є війна на виснаження ресурсів, тільки для декого важливіше тримати населення головою в мівіні, бо таких "Кравєць" з їхніми гівношоу у нас легіон. ....... Цікаво чи побачимо ми "активістів" з плакатами "Гроші на ЗСУ, а не на шоу!", як думаєте?
Путч. Русский - нах*й: Це ж уже колись було. І от знову вилізло квартирне питання Стефанчука. Спікер ради отримав 478 833 грн, як компенсацію за оренду житла в 22р. Мова йде про 101,8 метрову квартиру тещі, де Стефанчук, за його словами, живе з 2011 року. У 2019 році у медіа вибухнув скандал, коли стало відомо, що нардеп схитрував отримавши компенсацію на оренду квартири, що де факто і так є в його користуванні. У 2021 році, вже після обрання спікером, він розказав Катерині Осадчій, що взяв компенсацію лише за 1 місяць - загалом тоді Стефанчук замало не скаржився, що став жертвою хейту з боку громадськості. В тому ж ж інтерв'ю спікер зізнався, що квартира тепер подарована його дружині і, мовляв, більше не належить його тещі. Тому інформація про компенсацію вартості оренди житла в 2022 році виглядає аморальною аферою в рік найважчих бойових дій та втрат України Виявляється щомісяця спікер отримував з бюджету майже 40 000 грн, нібито для того, щоб жити в квартирі дружини.