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Испания (783) обыск (1846) ГБР (2551) Борисов Евгений (16)

На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова - вилле и офисном помещении.

Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следователи выяснили, что Борисов приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья в провинции Малага Королевства Испания.

Так, в декабре 2022 года он купил на имя своей матери здание стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

Читайте: Арестовано имущество семьи одесского экс-военкома Борисова, родственники пытались вывезти Porshe, - ГБР

А в феврале 2023 года – приобрел вместе с женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

Обыск на этих объектах сотрудники ГБР провели вместе с представителями правоохранительных органов Испании.

Документы, удостоверяющие право членов семьи Борисова на владение имуществом, изъяли. На виллу и офисное здание наложили арест.

Также читайте: Апелляционный суд оставил под стражей бывшего одесского военкома Борисова

На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 01
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 02
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 03
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 04
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 05
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 06
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 07
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 08
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 09
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 10
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 11
На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали 12

Напоминаем, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Позже СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Юг" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военного Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок в отношении военкомов всех областей.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А впоследствии задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью залога 150 млн грн. Борисов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса.
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Топ комментарии
+28
Який ще салага Бундесвера чи Цахала може за рік заробити на таку віллу?
Україна - країна можливостей )
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14.12.2023 12:12
+26
а чому зе-банда, маючи своїх 1000% суддів і прокурорів, за п₴яють років цих "свичарчуків" не посадила ??? чому зе-влада краде де тільки можна і на чому тільки можна ??? хто відповість за зданий південь України, за сотні тисяч смертей мирних українців в Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Волновасі, Мелітополі, Херсоні, Харкові і тд.тп. ???

Bloomberg: Зеленський попередив Конгрес США про можливість партизанської війни, оскільки допомога від Заходу стає дедалі меншою.
Asker Aga Kizil: Наскікі я собі уявляю, партизанська війна йде на окупованих територіях. Тобто одоробло готує всіх нас до такого сценарію? Фронт по Дніпру в кращому випадку? На фото: 95-й квартально-партизанський батальон!
Prozapas: 27 мільйонів з бюджету на шоу кварталівки Кравець - це десь 1400 fpv-дронів. Тобто цих коштів могло б вистачити раз на кожну годину протягом двох місяців на ворожі позиції відправляти дрон, замінюючи людину - іншого більш ефективного та доступного варіанту нівелювати різницю в мобілізаційній спроможності у нас поки нема і не передбачається. Це і є війна на виснаження ресурсів, тільки для декого важливіше тримати населення головою в мівіні, бо таких "Кравєць" з їхніми гівношоу у нас легіон. ....... Цікаво чи побачимо ми "активістів" з плакатами "Гроші на ЗСУ, а не на шоу!", як думаєте?
Путч. Русский - нах*й: Це ж уже колись було. І от знову вилізло квартирне питання Стефанчука. Спікер ради отримав 478 833 грн, як компенсацію за оренду житла в 22р. Мова йде про 101,8 метрову квартиру тещі, де Стефанчук, за його словами, живе з 2011 року. У 2019 році у медіа вибухнув скандал, коли стало відомо, що нардеп схитрував отримавши компенсацію на оренду квартири, що де факто і так є в його користуванні. У 2021 році, вже після обрання спікером, він розказав Катерині Осадчій, що взяв компенсацію лише за 1 місяць - загалом тоді Стефанчук замало не скаржився, що став жертвою хейту з боку громадськості. В тому ж ж інтерв'ю спікер зізнався, що квартира тепер подарована його дружині і, мовляв, більше не належить його тещі. Тому інформація про компенсацію вартості оренди житла в 2022 році виглядає аморальною аферою в рік найважчих бойових дій та втрат України Виявляється щомісяця спікер отримував з бюджету майже 40 000 грн, нібито для того, щоб жити в квартирі дружини.







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14.12.2023 12:34
+24
Та що ви на тому одеському воєнкомі зациклились,в кожному задрипаному райцентрі такий воєнком.
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14.12.2023 12:15
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Правила форума Совет форумчан
може, назад через італію поїдете, хлопці, га?...
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14.12.2023 12:11 Ответить
За таке можуть і погони занять. А може не тільки...
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14.12.2023 12:22 Ответить
То всьо мама насабірала-всю сваю трудавую жисть капєєчька да капєєчькі...
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14.12.2023 12:12 Ответить
Який ще салага Бундесвера чи Цахала може за рік заробити на таку віллу?
Україна - країна можливостей )
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14.12.2023 12:12 Ответить
😪😪😪
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14.12.2023 12:16 Ответить
Да жаль ничего этого не увидит уже, можно сказать зря год работал ))
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14.12.2023 12:22 Ответить
Завжди казали : "Америка - країна можливостей" - ага! !УЙ вгадали!
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14.12.2023 12:44 Ответить
Та що ви на тому одеському воєнкомі зациклились,в кожному задрипаному райцентрі такий воєнком.
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14.12.2023 12:15 Ответить
Цей - самий борзий.
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14.12.2023 12:30 Ответить
Орденоносець. Сам Гнусавий вручав на прохання якорних пайщиків Одеси.
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14.12.2023 12:56 Ответить
Не ділився?
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14.12.2023 13:53 Ответить
Мне кажется он лох, потому что записал купленную недвижимость на родственников.
Я думаю что умные открывают компанию в офшоре и на нее регистрируют недвижимость. Как то так.
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14.12.2023 20:36 Ответить
А коли до Свинарчуків там само зайдете в його хороми шановні інспектори. Там теж і Аваков в італії що слабо. Давайте вперед грошей і так америка вже не дасть . Може хватить жити за чужий рахунок та красти шарновний зепідарас і його єрмаківська свита з гівнотатаровими.***** їбані уроди.
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14.12.2023 12:18 Ответить
а чому зе-банда, маючи своїх 1000% суддів і прокурорів, за п₴яють років цих "свичарчуків" не посадила ??? чому зе-влада краде де тільки можна і на чому тільки можна ??? хто відповість за зданий південь України, за сотні тисяч смертей мирних українців в Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Волновасі, Мелітополі, Херсоні, Харкові і тд.тп. ???

Bloomberg: Зеленський попередив Конгрес США про можливість партизанської війни, оскільки допомога від Заходу стає дедалі меншою.
Asker Aga Kizil: Наскікі я собі уявляю, партизанська війна йде на окупованих територіях. Тобто одоробло готує всіх нас до такого сценарію? Фронт по Дніпру в кращому випадку? На фото: 95-й квартально-партизанський батальон!
Prozapas: 27 мільйонів з бюджету на шоу кварталівки Кравець - це десь 1400 fpv-дронів. Тобто цих коштів могло б вистачити раз на кожну годину протягом двох місяців на ворожі позиції відправляти дрон, замінюючи людину - іншого більш ефективного та доступного варіанту нівелювати різницю в мобілізаційній спроможності у нас поки нема і не передбачається. Це і є війна на виснаження ресурсів, тільки для декого важливіше тримати населення головою в мівіні, бо таких "Кравєць" з їхніми гівношоу у нас легіон. ....... Цікаво чи побачимо ми "активістів" з плакатами "Гроші на ЗСУ, а не на шоу!", як думаєте?
Путч. Русский - нах*й: Це ж уже колись було. І от знову вилізло квартирне питання Стефанчука. Спікер ради отримав 478 833 грн, як компенсацію за оренду житла в 22р. Мова йде про 101,8 метрову квартиру тещі, де Стефанчук, за його словами, живе з 2011 року. У 2019 році у медіа вибухнув скандал, коли стало відомо, що нардеп схитрував отримавши компенсацію на оренду квартири, що де факто і так є в його користуванні. У 2021 році, вже після обрання спікером, він розказав Катерині Осадчій, що взяв компенсацію лише за 1 місяць - загалом тоді Стефанчук замало не скаржився, що став жертвою хейту з боку громадськості. В тому ж ж інтерв'ю спікер зізнався, що квартира тепер подарована його дружині і, мовляв, більше не належить його тещі. Тому інформація про компенсацію вартості оренди житла в 2022 році виглядає аморальною аферою в рік найважчих бойових дій та втрат України Виявляється щомісяця спікер отримував з бюджету майже 40 000 грн, нібито для того, щоб жити в квартирі дружини.







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14.12.2023 12:34 Ответить
Боооооже, яке кончене!
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14.12.2023 13:53 Ответить
нівєрю...псевдофековаправоохоронна. Слава ОСТАПУ БЕНДЕРУ!!!!
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14.12.2023 12:19 Ответить
І ви повірите у цю брехню.Хто їх туда пустив.Для того щоб проводити там обшук треба дозвіл влади Іспаніі+місцевої влади.Чи ви думаєте що Іспанія прохідний двор.
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14.12.2023 12:19 Ответить
Гарно зелену дупу лизнув.
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14.12.2023 12:22 Ответить
пишуть, обшук спільно з поліцією Іспанії
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14.12.2023 12:31 Ответить
"Обшук на цих об'єктах співробітники ДБР провели разом з представниками правоохоронних органів Іспанії."

І тебе це теж чекає, "Анатолій".
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14.12.2023 12:31 Ответить
Ще не погано було б перевірити кожного зам по тилу бригади/батальона.
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14.12.2023 12:20 Ответить
мама любить сангрію.
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14.12.2023 12:21 Ответить
Елегантна вілла
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14.12.2023 12:21 Ответить
Дизайн, просто никакой и за забором реальный срач, как в совке.
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15.12.2023 00:46 Ответить
К военкому вопросов нет - взяточник и предатель!
А вот кто его все это время крышевал?
Куда смотрели полиция, СБУ, ДБР, прокуратура ...когда тот был в Одессе?
Есть только два варианта: или они были в доле, или они полный ноль, как службы!
В первом случае - арестовать всех руководителей служб, во втором - уволить, как профнепригодных и на фронт !
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14.12.2023 12:23 Ответить
Так, але усе записано на родичів з якими формально разом не живе.
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14.12.2023 12:32 Ответить
Вот и от решения суда будет зависеть - в доле он или нет... А у нас практически нет судей без доли...
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14.12.2023 21:25 Ответить
Це який цікаво там прайс що за такі короткі строки такі бабки забрати.

А якщо врахувати історії солдат про комбригів, яким платиш бабло амвони не відправляють тебе на бойові завдання, чув таке. То масштаби катастрофи....
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14.12.2023 12:24 Ответить
А участь народу - гнити у окопах. Так за задумом ЗеВлади...
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14.12.2023 12:24 Ответить
Похожа на виллу Шария.
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14.12.2023 12:25 Ответить
ну і пі..ар
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14.12.2023 12:26 Ответить
Хто "здав" Крим? Бєрєзовскіє. Хто мав здати Одесу? Борісови. Хто здає Україну зараз? Зєлєнскіє і єрмакі...
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14.12.2023 12:29 Ответить
"скромно но со вкусом" (С)
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14.12.2023 12:31 Ответить
ссанина в очі бидломасі.... з яких це пір територія Іспанії знаходиться під юрисдикцією ДБР
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14.12.2023 12:32 Ответить
дивно, у майже пустому приміщенні двоповерхове дитяче ліжко, чи що ?
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14.12.2023 12:33 Ответить
вот дай мне 500 тис евро, ябі врятли додумался себе такое купить! Купил бі халупу "дорого-багато", гдето под Киевом или Харьковом... а тут красота, всё со вкусом и природа и всё такое... имеют же люди вкус, желания и возможности....
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14.12.2023 12:34 Ответить
За 500 тис євро ти тільки б сторожку біля цієї іспанської вілли купити зміг.
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14.12.2023 12:43 Ответить
Та в нього і під Києвом є,то не цікаво вже.Треба розмах,"что б как у людєй"
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14.12.2023 16:11 Ответить
ну от. зіпсували людям відпочинок
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14.12.2023 12:34 Ответить
Мабуть її Татарка забере.
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14.12.2023 12:35 Ответить
ДБР стащили фотки виллы с сайта риэлтера и выдали за обыск, бугага. Посмотрите на фото внимательно - это реклама объекта недвижимости. Все снято широким углом, с самых выгодных ракурсов, на столах и у бассейна нет личных предметов и признаков того, что там кто-то живет, и т.п.

Мне снова стыдно за дикарей из моей страны, заполонивших всю госслужбу - потому что там можно деньги получать, деньги вымогать, ничего не умея и даже не пытаясь.
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14.12.2023 12:36 Ответить
В чем разница между нами и Афганистаном - у нас солдаты и офицеры не разбежались, когда американское посольство уехало. Вот тогда и пришлось Призинденту оставаться с ворчаньем и тихими матюками про себя...
Но коррупция такая же и я бы сказал даже намного более системная, уже даже возведенная в идеологию "кумовство".
Поэтому хоть и высокий украинский дуб, но гниет изнутри давно и шашель типа борисова грызет его днем и ночью...
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14.12.2023 12:36 Ответить
Де в ДБР (іспанське відділення) можна записатись?
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14.12.2023 12:39 Ответить
в тебе нема стільки грошей! ти не родич, та не сусід і не друг дитинства, ти навіть не працюєш у 95 кварталі.
то, куди суєшся?
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14.12.2023 12:59 Ответить
От Ви все ввічливо та зрозуміло пояснили. Дякую!
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14.12.2023 13:23 Ответить
іспанський стид..
Так, в грудні 2022 року він купив на ім'я своєї матері будинок вартістю понад 4 млн євро ..
4 млн ділимо на 2000 = 2000 ухилянтів купило собі «нездатність»,
і зкорумповали бідного військома з Одеси..
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14.12.2023 12:39 Ответить
Всё, нажитое нелёгким трудом? Забрать? И отдать своим.
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14.12.2023 12:42 Ответить
Костін з рєбяткамі із ДБР вважали, що Іспанія ні хєра не порішає. А тут тобі матушка -Юрьєв день. Очкарику приготуватись, він на Тенеріфе готельчик прикупив.....
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14.12.2023 12:59 Ответить
Україна не бідна країна, Україна жорстко обкрадена.
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14.12.2023 14:13 Ответить
От мене дуже цікавить, він грабував кого небудь, чи може видерав гроші у когось з рук? Чи йому таки ті гроші несли добровільно щоб парєшать? Може треба спочатку перестати давати?
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15.12.2023 06:09 Ответить
 
 