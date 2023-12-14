На испанской вилле эксвоенкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова - вилле и офисном помещении.
Об этом сообщили в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Следователи выяснили, что Борисов приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья в провинции Малага Королевства Испания.
Так, в декабре 2022 года он купил на имя своей матери здание стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.
А в феврале 2023 года – приобрел вместе с женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.
Обыск на этих объектах сотрудники ГБР провели вместе с представителями правоохранительных органов Испании.
Документы, удостоверяющие право членов семьи Борисова на владение имуществом, изъяли. На виллу и офисное здание наложили арест.
Напоминаем, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
Позже СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.
В ОК "Юг" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военного Борисова, он вернулся к работе.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок в отношении военкомов всех областей.
Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А впоследствии задержало его в Киеве. Суд арестовал Борисова с возможностью залога 150 млн грн. Борисов подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса.
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Україна - країна можливостей )
Я думаю что умные открывают компанию в офшоре и на нее регистрируют недвижимость. Как то так.
Bloomberg: Зеленський попередив Конгрес США про можливість партизанської війни, оскільки допомога від Заходу стає дедалі меншою.
Asker Aga Kizil: Наскікі я собі уявляю, партизанська війна йде на окупованих територіях. Тобто одоробло готує всіх нас до такого сценарію? Фронт по Дніпру в кращому випадку? На фото: 95-й квартально-партизанський батальон!
Prozapas: 27 мільйонів з бюджету на шоу кварталівки Кравець - це десь 1400 fpv-дронів. Тобто цих коштів могло б вистачити раз на кожну годину протягом двох місяців на ворожі позиції відправляти дрон, замінюючи людину - іншого більш ефективного та доступного варіанту нівелювати різницю в мобілізаційній спроможності у нас поки нема і не передбачається. Це і є війна на виснаження ресурсів, тільки для декого важливіше тримати населення головою в мівіні, бо таких "Кравєць" з їхніми гівношоу у нас легіон. ....... Цікаво чи побачимо ми "активістів" з плакатами "Гроші на ЗСУ, а не на шоу!", як думаєте?
Путч. Русский - нах*й: Це ж уже колись було. І от знову вилізло квартирне питання Стефанчука. Спікер ради отримав 478 833 грн, як компенсацію за оренду житла в 22р. Мова йде про 101,8 метрову квартиру тещі, де Стефанчук, за його словами, живе з 2011 року. У 2019 році у медіа вибухнув скандал, коли стало відомо, що нардеп схитрував отримавши компенсацію на оренду квартири, що де факто і так є в його користуванні. У 2021 році, вже після обрання спікером, він розказав Катерині Осадчій, що взяв компенсацію лише за 1 місяць - загалом тоді Стефанчук замало не скаржився, що став жертвою хейту з боку громадськості. В тому ж ж інтерв'ю спікер зізнався, що квартира тепер подарована його дружині і, мовляв, більше не належить його тещі. Тому інформація про компенсацію вартості оренди житла в 2022 році виглядає аморальною аферою в рік найважчих бойових дій та втрат України Виявляється щомісяця спікер отримував з бюджету майже 40 000 грн, нібито для того, щоб жити в квартирі дружини.
І тебе це теж чекає, "Анатолій".
А вот кто его все это время крышевал?
Куда смотрели полиция, СБУ, ДБР, прокуратура ...когда тот был в Одессе?
Есть только два варианта: или они были в доле, или они полный ноль, как службы!
В первом случае - арестовать всех руководителей служб, во втором - уволить, как профнепригодных и на фронт !
А якщо врахувати історії солдат про комбригів, яким платиш бабло амвони не відправляють тебе на бойові завдання, чув таке. То масштаби катастрофи....
Мне снова стыдно за дикарей из моей страны, заполонивших всю госслужбу - потому что там можно деньги получать, деньги вымогать, ничего не умея и даже не пытаясь.
Но коррупция такая же и я бы сказал даже намного более системная, уже даже возведенная в идеологию "кумовство".
Поэтому хоть и высокий украинский дуб, но гниет изнутри давно и шашель типа борисова грызет его днем и ночью...
то, куди суєшся?
Так, в грудні 2022 року він купив на ім'я своєї матері будинок вартістю понад 4 млн євро ..
4 млн ділимо на 2000 = 2000 ухилянтів купило собі «нездатність»,
і зкорумповали бідного військома з Одеси..