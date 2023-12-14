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Коллеги комментируют уничтожение оккупанта оператором дрона с позывным "Айвенго": "Сейчас он вымотает его перед смертью. Красавчик!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись боевой работы оператора украинского дрона с позывным "Айвенго", уничтожающего оккупанта в Марьинке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатленное попадание в оккупанта и коментарии украинских воинов, наблюдающие за работой коллеги-оператора.
"Настоящую выдержку и виртуозное управление дроном-камикадзе в сложных условиях демонстрирует оператор с позывным "Айвенго" и его побратимами из подразделения "Гаруда" 46-й аэромобильной бригады. Это того стоило - эффектный хедшот и минус оккупант на северо-западной окраине" (Донецкая область)", - говорится в комментарии к видео.
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+13 Ol Ol 489f6131
показать весь комментарий14.12.2023 14:38
+12 AbOriginal_UA
показать весь комментарий14.12.2023 14:41
+9 Микола Клименко 3a683fb9
показать весь комментарий14.12.2023 15:05
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И кацапа крик !
Айвенго зажарил
Из орка шашлык...
Дякуємо! Слава Захисникам та Україні
-- до дайвера тра' наближатись по спіралі..
-- а мо' краще зненацька!
-- ну, якшо тобі хочеЦя мняса з гівном..
Героям Слава!