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Коллеги комментируют уничтожение оккупанта оператором дрона с позывным "Айвенго": "Сейчас он вымотает его перед смертью. Красавчик!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись боевой работы оператора украинского дрона с позывным "Айвенго", уничтожающего оккупанта в Марьинке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатленное попадание в оккупанта и коментарии украинских воинов, наблюдающие за работой коллеги-оператора.

"Настоящую выдержку и виртуозное управление дроном-камикадзе в сложных условиях демонстрирует оператор с позывным "Айвенго" и его побратимами из подразделения "Гаруда" 46-й аэромобильной бригады. Это того стоило - эффектный хедшот и минус оккупант на северо-западной окраине" (Донецкая область)", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупантов разрывает на куски боеприпасами, сброшенными с дронов. ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+13
Це називається: "приговор с занесением в грудную клетку."
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14.12.2023 14:38
+12
Взрыв раздался
И кацапа крик !
Айвенго зажарил
Из орка шашлык...
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14.12.2023 14:41
+9
По-перше це красиво, а по-друге радує ! Хороші кацапи - дохлі кацапи ! Всі !!!
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14.12.2023 15:05
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Це називається: "приговор с занесением в грудную клетку."
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14.12.2023 14:38 Ответить
Взрыв раздался
И кацапа крик !
Айвенго зажарил
Из орка шашлык...
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14.12.2023 14:41 Ответить
Московіт, мабуть чекав на шатл від верещучки, а прилетіло СЧАСТЯ від України!!!
Дякуємо! Слава Захисникам та Україні
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14.12.2023 15:02 Ответить
По-перше це красиво, а по-друге радує ! Хороші кацапи - дохлі кацапи ! Всі !!!
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14.12.2023 15:05 Ответить
Молодці❤️💙💛✊👍👏👏👏👏
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14.12.2023 15:09 Ответить
стара акула повчає молоду:
-- до дайвера тра' наближатись по спіралі..
-- а мо' краще зненацька!
-- ну, якшо тобі хочеЦя мняса з гівном..
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14.12.2023 15:16 Ответить
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14.12.2023 15:43 Ответить
Слава Україні!
Героям Слава!
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14.12.2023 18:01 Ответить
Айвенго красавчик, але ,б'юсь об заклад, вразив він не Бріана де Буагільбера.
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14.12.2023 18:10 Ответить
Та не вбивайте ви гоблінів - чим більше 300х в армії Кацапії тим більше нагрузка на бюджет Параши і більше возні з пораненими яких треба евакуювати, вивезти далеко у безпечне місце і лікувати кілька місяців, потім він буде обузой для московитської держави поки не зіп'ється і не помре.
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14.12.2023 18:38 Ответить
Прямо в російськомовне їб@&0 залетів
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14.12.2023 23:46 Ответить
 
 