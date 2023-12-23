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Российский солдат застрелился во время боя с 47-й ОМБр под Авдеевкой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры того, как российский солдат стреляет сам в себя во время боя с 47-й ОМБр под Авдеевкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в сети.

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Топ комментарии
+88
єту игру надо популяризировать среди русни
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23.12.2023 21:34
+78
Почему бы это не делать у себя на болотах - непонятно.
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23.12.2023 21:36
+45
Увага! Питання!!! Нах…я було їхати в Україну щоб застрелитися??? Це можливо зробити і в кацапляндії. Варіантів є багато: під потяг, викинутись з якогось поверху, перерізати собі артерії, випити купу пігулок і т.д.
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23.12.2023 21:38
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Уявіть як їх там злякати ***** пропогандони злими Бандерівцями що вони стріляються а не здаються у полон. Й це не добре насправді.
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28.12.2023 00:15 Ответить
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