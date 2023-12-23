Российский солдат застрелился во время боя с 47-й ОМБр под Авдеевкой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры того, как российский солдат стреляет сам в себя во время боя с 47-й ОМБр под Авдеевкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в сети.
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Oleksii Pilevych a8b2e1d6
показать весь комментарий28.12.2023 00:15 Ответить Мне нравится 0
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