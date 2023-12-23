Российский солдат застрелился во время боя с 47-й ОМБр под Авдеевкой. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как российский солдат стреляет сам в себя во время боя с 47-й ОМБр под Авдеевкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в сети.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Работа БМП М2 "Bradley" 47 ОМБр по позициям оккупантов в районе железной дороги на Авдеевском направлении. ВИДЕО