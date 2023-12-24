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Украинский воин сражается против 6 российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры того, как один украинский воин из 8 отдельного горно-штурмового батальона мужественно сражается против 6 россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в сети.
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Топ комментарии
+74
Це подвиг!
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24.12.2023 01:36
+63
Маю надію, що наш герой живий здоровий, а бій закінчився для нього вдало.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.12.2023 02:10
+51
Так, це Герой! Але... хтось же його одного там полишив, тобто Геройство цього хлопця, це цийсь про...б, тобто хтось його там покинув одного. Як можна на лінії зіткнення покинути одного Воїна?
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24.12.2023 03:35
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Судячи з відео, всіх орків покришили до одного.
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24.12.2023 13:37 Ответить
Один, але з доброю підтримкою
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24.12.2023 15:30 Ответить
А тепер до суті. Лишився він один бо решту людей хто був з ним вбили, або поранили. А резерв підтягнути вчасно не було можливості, тому що резерв в цей час ліквідовував ванюшек по іншим ділянкам прориву і його тупо не вистачало всюди. Так вже склалося що в нас не вистачає людей. У всіх сил оборони. І поки тюбікі кричать про свавілля тцкшників, дітей депутатів і прочу ***** - хтось просто робить найскладнішу роботу в світі. Це той випадок коли героїзм викликаний не довбойобами-командирами, а засциканством наших мущінків. Бо який би командир не був ********, але коли в нього задача розрахована на 120 штурмових джекічанів, а по факту є 62 дістрофічних наркомана - він не зможе виконати її. Тому на спшці замість 4 людей стоїть по 1-2, на зачистку замість взвода йде 4 бійця, а рота покриває ділянку розраховану на батальйон.

Не мені судити про командирів 10 ОГШБр, я не служу в ній. Можливо вони генії-можливо м'ясники. Але в тих умовах які були саме в той день, і з наявними силами та засобами-свою задачу вони виконали. Штурм ворога було відбито, окупант поніс важкі втрати в живій силі і техніці, а лінію боєзіткнення не продавили. І навіть той неназваний досі лев вижив. Звичайно в нас теж були втрати в той день, на війні рідко буває інакше. Але повторюю - задачу було виконано, і розгромлений кацап піджавши хвіст ******* на свою половину сектора.

Зараз всі кричать про те що не підуть в армію, бо з неї шлях тільки ногами вперед, але насправді це уроборос. Поки не буде достатньої кількості тих ким можна замінити мобілізованих в 22-ому - не буде і демобілізації, а люди які бояться що її не буде і тому не йдуть в військо самі, і викликають дефіцит о/с який унеможливлює дємбєль. Шо з цим можна зробити? Взятись за руки і ********* воювать, закривши дірки в штатках підрозділів, тим самим створивши резерв який і замінити пацанів в окопах зможе, звільнивши їх від цього безкінечного рабства, і одинокому леву прийти на допомогу коли він так сильно її потребує.

Але ж ви цього не зробите, чи не так? Бо за вас мають воювати діти депутатів, мєнти, адептус астартес і рєзніков верхи на псі патроні. Того і не дивуйтеся тому що одинокий лев з 10 ОГШБр, відрізаний від своїх, більше двух годин героїчно махається з штурмгрупою ворога, поки його брати намагаються вбити інших підорів і встигнути прийти йому на допомогу. Він це робить бо цього не робите ви. Доповідь закінчив.
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24.12.2023 19:20 Ответить
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