Украинский воин сражается против 6 российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры того, как один украинский воин из 8 отдельного горно-штурмового батальона мужественно сражается против 6 россиян.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в сети.
Топ комментарии
+74 finnrussellowenfarrell
показать весь комментарий24.12.2023 01:36
+63 Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий24.12.2023 02:10
+51 Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
показать весь комментарий24.12.2023 03:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Не мені судити про командирів 10 ОГШБр, я не служу в ній. Можливо вони генії-можливо м'ясники. Але в тих умовах які були саме в той день, і з наявними силами та засобами-свою задачу вони виконали. Штурм ворога було відбито, окупант поніс важкі втрати в живій силі і техніці, а лінію боєзіткнення не продавили. І навіть той неназваний досі лев вижив. Звичайно в нас теж були втрати в той день, на війні рідко буває інакше. Але повторюю - задачу було виконано, і розгромлений кацап піджавши хвіст ******* на свою половину сектора.
Зараз всі кричать про те що не підуть в армію, бо з неї шлях тільки ногами вперед, але насправді це уроборос. Поки не буде достатньої кількості тих ким можна замінити мобілізованих в 22-ому - не буде і демобілізації, а люди які бояться що її не буде і тому не йдуть в військо самі, і викликають дефіцит о/с який унеможливлює дємбєль. Шо з цим можна зробити? Взятись за руки і ********* воювать, закривши дірки в штатках підрозділів, тим самим створивши резерв який і замінити пацанів в окопах зможе, звільнивши їх від цього безкінечного рабства, і одинокому леву прийти на допомогу коли він так сильно її потребує.
Але ж ви цього не зробите, чи не так? Бо за вас мають воювати діти депутатів, мєнти, адептус астартес і рєзніков верхи на псі патроні. Того і не дивуйтеся тому що одинокий лев з 10 ОГШБр, відрізаний від своїх, більше двух годин героїчно махається з штурмгрупою ворога, поки його брати намагаються вбити інших підорів і встигнути прийти йому на допомогу. Він це робить бо цього не робите ви. Доповідь закінчив.