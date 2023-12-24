Разведчик из 3-й штурмовой бригады о мобилизации, языковом вопросе и о тяжелых боях: "В Бахмуте за несколько дней у нас просто стиралась пехота". ВИДЕО

Разведчик из 1-го батальона Третьей штурмовой бригады с позывным Оладушек в интервью каналу Бутусов Плюс рассказал об истощении войска и необходимости новых людей в армии. Боец рассказал о тяжелых боях под Бахмутом и о том, как чуть не погиб.

Почему у населения такой уровень мотивации защищать свою страну? Действительно ли в российской армии одни "зеки". Как праздновать победу, если Украина потеряла так много своих людей на войне? Об этом и другом смотрите в интервью с Оладушком на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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