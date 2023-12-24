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война (46847) интервью (184) Бутусов Юрий (3909) ВСУ (5151) 3-я Отдельная штурмовая бригада (152)

Разведчик из 3-й штурмовой бригады о мобилизации, языковом вопросе и о тяжелых боях: "В Бахмуте за несколько дней у нас просто стиралась пехота". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Разведчик из 1-го батальона Третьей штурмовой бригады с позывным Оладушек в интервью каналу Бутусов Плюс рассказал об истощении войска и необходимости новых людей в армии. Боец рассказал о тяжелых боях под Бахмутом и о том, как чуть не погиб.

Почему у населения такой уровень мотивации защищать свою страну? Действительно ли в российской армии одни "зеки". Как праздновать победу, если Украина потеряла так много своих людей на войне? Об этом и другом смотрите в интервью с Оладушком на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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Топ комментарии
+33
Якщо стоїть питання мотивації для мобілізації, то пробачайте (може плюватися), але аргументи на кшталт того "що у нас під Бахмутом за кілька днів стиралася піхота, тому треба свіжі сили" не пройдуть, тому що абсолютно нікого не порадує, шо його мобілізують, щоб "стерти за кілька днів", тому і будуть "відлинювати" хто як може, щоб не бути "стертим". Мотивація потрібна інша, і слова потрібні інші.
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24.12.2023 12:12
+26
"я вже більше боюсь тцкашників ніж кацапів" --- тому що ти на фронт йти не хочеш,і це логічно що ти боїшся що тебе туди заберуть.

"а мета тцкашника це геноцид цивільного населення" --- ага, а кацапів котрі прийшли знищити тебе і твою сімю,згвалтувати твою дружину і дітей ні, вони прийшли побухати,поспівати і поригати... Я так бачу у тебе уже білочка в голові появилася від небажання йти на фронт
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24.12.2023 11:56
+23
За одне таке слово, що підрозділи стерлися, вже розжаловувати треба, це шо люди для них стирачка якась, таким офіцерам скільки не дай вони все зтруть
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24.12.2023 13:03
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До того, щоб до тебе дійшло, "теоретик", що поки ти з розумним виглядом пи$диш про бардак у ЗСУ, виправдовуючи цим своє і інших небажання захищати Україну-********** ракети і снаряди її знищують. А хлопці на фронті не з титану зроблені-їм хоча б відпочити та відновитися потрібно.
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24.12.2023 13:08 Ответить
Це все -тупе балабольство яке і на х@й нікому не потрібне. Питання одне-що ТИ зробив для захисту країни перед тим як тицяти копитами по клавіатурі? Лити крокодилячі сльози про долю хлопців на фронті і звинувачувати всіх навколо в ухилянстві не вилазячи з сайту Цензор-мінімум підозріло.
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24.12.2023 14:31 Ответить
З першого дня війни 22-го року я сам пішов до військомату, без примусу, був на нулі. Твоя черга ухилянтськими копитами по клавіатурі протицяти, де ти, сцикло, було за ці майже 2 роки ?
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24.12.2023 22:42 Ответить
на п'ятий рік дійшло?
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24.12.2023 12:22 Ответить
В спам, тварина кацапорила, за те що воїна дегенератом обізвала.
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24.12.2023 12:12 Ответить
досить скавчати !
пішов на буй!

називати Воїна-добровольця дегенератом....
знайшов би тебе, то придушив, гніду кацапську! 👿
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24.12.2023 12:13 Ответить
"За что должен воевать украинец" --- українці як раз то і воюють кацапе,якщо б вони сиділи вдома і плакали "ваевать не пайду, за депутатов,за олигархов!" то України би уже не було. І справжній українець,а не кацап знає,за що воює, воює за те,щоб його не прийшли і не знищили,а не за "алигархов и депутатов". Кретини котрі говорять,що українцям нічого воювати за депутатів це явно кацапські дебіли котрі не розуміють контексту в якому живуть українці і котрі розуміють яка небезпека нависла над їхніми домівками і що тут не відсидишся
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24.12.2023 12:16 Ответить
Якщо стоїть питання мотивації для мобілізації, то пробачайте (може плюватися), але аргументи на кшталт того "що у нас під Бахмутом за кілька днів стиралася піхота, тому треба свіжі сили" не пройдуть, тому що абсолютно нікого не порадує, шо його мобілізують, щоб "стерти за кілька днів", тому і будуть "відлинювати" хто як може, щоб не бути "стертим". Мотивація потрібна інша, і слова потрібні інші.
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24.12.2023 12:12 Ответить
Так у нас скрізь у сенсі пропаганди проблеми. Послухати оце хрипате мурмотіння на прес-конференції, де "всьо рєшают 5-6 чєлавєк". Черчіль, блд, хитрозроблений. У команді блазня немає людей, яким Україна батьківщина, а не місце заробітку. Тому й мотивуючих промов віж них годі чекати. Як не послухаєш послушку з якимось зе-корупціонером, так все антиукраїнською мовою. Патріотичні військові і спецняки чекають ще якогось лиха. Поламайте кощієву голку, і багато чого хзміниться у кращий бік.
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24.12.2023 14:01 Ответить
Мобілізація - це якісна не менше 6 місяців підготовка бійця та екіпіровка . А кидання на нуль людей після 1,5- 2 місяців учебки - це могилізація
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24.12.2023 12:20 Ответить
а ще краще Академія Генштабу - тоді в штурмовики точно не попадеш.

хєрню пишеш про 6 місяців 😕
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24.12.2023 12:25 Ответить
Звичайно що хєрню - томущо реально потрібно 2 роки
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24.12.2023 12:37 Ответить
накінь ще два і будеш ахвіцером 😕
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24.12.2023 16:17 Ответить
за три місцяі після учєбкі - якщо маєш військову кафдру у вузі . )))) ЕЛіта афіцерська ,*******...
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24.12.2023 16:19 Ответить
за шість місяців учебки в долбаній совєцькій кизил-орді я став сержантом, витративши дві третини часу на караул, чергування на кухні та прибирання снігу бсл (большимі саперними лопатами) та прослуховування дурних політінформацій

а тепер порахуй сам скільки треба часу щоб одержати базову підготовку солдату
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24.12.2023 16:28 Ответить
))) згоден з вами)))
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24.12.2023 16:29 Ответить
то 6 чи 2 місяці потрібні ?
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24.12.2023 16:31 Ответить
"Мобілізація - це якісна не менше 6 місяців підготовка бійця та екіпіровка ."
Якщо ти забув-то повномасштабна війна у нас триває вже майже 2 роки. Тобто вже майже 4 рази по 6 місяців. Підготуватися фізично можна було б декілька разів. Після цього для опанування практичних навичок поводження зі стрілецькою зброєю, мінометом, гарматою 1,5-2 місяці цілком достатньо. Досвід буде ще й додаватися сам собою. Опанувати керування дроном, як звичайним, так і фпв-для цього взагалі фізичні тренування та зброя не обов'язкові-цього можна практично вдома на симуляторах навчитися. Тож-аби було бажання.
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24.12.2023 12:50 Ответить
Товариш -спецназівець - який воює з 2014 - говрить про те що для підготовки солдата - потрібно 2 роки, а зелене недолуге одоробло - про 1,5 -- 2 місяці . Солдат - це не тільки той ,що оволодів зброєю ( 2 місяці - смішно ), не один місяць проводив практичні стрільби - а ще й пройшов бойове злагодження на різних рівнях - - а це місяці практики. І в цивільному житті - це неможливо

Але в країні де Гівнокомандувач - блазень і може керувати армію , цілком можлива підготовка солдата 1,5 місяці . Для морга ....
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24.12.2023 15:48 Ответить
для спецназівця потрібен "весь час" підготовки.
якось так
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24.12.2023 16:19 Ответить
бойове злагодження - чули про таку річ ?
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24.12.2023 16:23 Ответить
"весь час".
чув про аналіз дій після бою в толкових бригадах?
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24.12.2023 16:30 Ответить
дуже допомагає коли після перших боїв з трьох рот - збирають боєздатну одну . Товариш після поранення, зараз на лікуванні . Посада - гранотметчик . При чому на полігоні ні разу з нього не стріляв . Це коротко про результа місяця півтора підготовки
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24.12.2023 18:48 Ответить
Коротко розповідь як отримав поранненя - новостворені підрозідли на нулі - не факт , що поранення не від дружнього вогню . Схоже на те що ми стріляли по нашим - а наші по нам
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24.12.2023 18:50 Ответить
можливо і невдачі контрнаступу через недостатньо злагоджені підрозділи..
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24.12.2023 21:38 Ответить
Там скоріше проблема в тому, що немає можливості швидко розмінувати шлях. Адже дрони та авіація вибивають техніку та саперів. А по мінних полях наступати будеш недовго....
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24.12.2023 22:35 Ответить
то це неможливо було прорахувати? невдалий к.н. призвів до проблем з західними партнерами тепер у них є сумніви.
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24.12.2023 22:38 Ответить
Спецназівці та дшб-шники-це інший рівень. Для цього дійсно потрібні роки ті інший адреналін у крові. Але-твій товариш не розповідав тобі, що у армії є багато спеціальностей, де навички не потрібні та без яких армія не здатна існувати ? Якщо в тебе є водійське посвідчення-ти можеш бути водієм чи просто підносити снаряди до артустановки чи міни до міномету-багато там навичок потрібно ? На це потрібні роки чи місяці підготовки ?
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24.12.2023 23:01 Ответить
Звичайно -там де блазні керують державою - всіх інших можна без підготовки на будь які військові посади .
Правда на гражданці навіть курєр проходить двотижневе стажування і випробувальний строк . Але ж серйозна професія .
**** там міномет - максимум розірве ствол і ще пару чоловік поруч .
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24.12.2023 23:12 Ответить
Повторю ще в 5-й раз- тим хто в танку.
"калач" приманення став жирнішим.
Разом з повістуюкою, кидай в мою поштову скриньку на 50 000$ а 80 000$
Апатамушта я так хочу і діти мої теж.
Ні-то пшх
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24.12.2023 12:20 Ответить
Порівнювати війну проти московії і антитерористичну операцію цахал проти хамси, це порівнювати член із пальцем. Відносне пррівняння можна притягнути до 2014 р. І тоді у нас теж кордони не закрили. Зараз ведеться війна , яку вже можна порівнювати із 2СВ. Навіть "війна судного дня" не можна притягнути до нагого сьогодення. Приблизно можна уявити, щоб було із Ізраелем, якщо б знову на них накинулись Египет, Лівія, Сирія і тп, а Ізраїль би це діло провтикав, як провтикав хамсу. Втрати булиб по тисячі на день, і щоб було із Ізраелем через 3 місяці.... Вочевидь, що у нас все іде через сраку, завдяки зелені всі рано розслабили батони, а повернутись до стану зібраноті і мобілізації всіх ресурсів - складно після двох років. Складно, але життєво необхідно. І тут або ми будемо жити в двох реальностях : одні воюють інші фестивалять і тоді нам глина... Або впрягаємось ВСІ!!! Нах кабаки після 20-00, комендантська година з 22 до 6, прибираємо ілюмінацію супермаркетів, мобілізація для всіх і з прозорим і чітким механізмом... тоді буде діло...
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24.12.2023 12:28 Ответить
І закидаємо кацапів м"ясом? Ні, діло буде тоді, коли бійці будуть навчені, озброєні новітньою технікою і озброєнням в достатній кількості і ************ до нього.
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24.12.2023 13:30 Ответить
Ось подивитись це інтерв'ю і так замотивуєшся мобілізуватись шопіздєц!
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24.12.2023 12:29 Ответить
Хіба тільки українські змі .?
А кацапські ? У них там взагалі - патєрь нет , НІКАКІХ,, ну развє шо несколько трьохсотих в день , нетяжолих .. А не доведи Господи хтось збовтне що - нє всьо так однозначно , вже завтра сидітиме в кутузці і пояснюватиме фсб що він не іноагєнт і не провокатор . Як гіркін наприклад , чи блогер - москов галлінг . Або й до кобзона поїде , як пригожин .
І от сидять бухі ваньки в своїх Усть- *********** , слухають всю цю галітаматью яку їм ******** скабєйчихи-гурульови , що мовляв - НАТА тікає , Авдєєвка наш , вайне скоро канєц , патєрі укропов по 100 тис в дєнь , сдаются в плєн тисячами , і тд. і думає - ну якшо все так збсь , то чого б мені й не піти на війну не заробити там грошенят , тим більш що всім їм військомат обіцяє службу в ТРО чи десь на охороні складів . І йдуть підписують контракт . Тільки коли попадають у м'ясорубку тоді до них починає доходити те - як їх жорстоко наіпали , але дороги назад вже немає .
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24.12.2023 14:07 Ответить
так у них,, патерь нет" , а в нас ,,за кілька днів у нас просто стиралася піхота ". це така мотивація? стертись?
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24.12.2023 16:58 Ответить
2 роки. А хтось і з 2014. Знаю багатьох загиблих з 3 -ої штурмової і не тільки.
То якщо зараз змучені, знесилені хлопці, які по шматках збирають своїх у чорний пакет, які мовчали 2 роки, а зараз мовчати вже нема сил і які захищають дупи тих які трусяться від одного слова мобілізація, почали говорити, то може треба вже збиратися і йти на допомогу?
Знаю людей, які вже відмазались за 10000 доларів і сидять на своїх грошових мішках і знаю сцикунів, які тут вважають себе великими генералами, а на фронт - обсікаються від одного слова одразу.
Але, кожен понесе свою нагороду.
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24.12.2023 14:44 Ответить
Людочко, ти вже пішла на війну хоча б медсестрою?
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24.12.2023 15:28 Ответить
а ты под женской юбкой отсидеться собрался, ссыкло?
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24.12.2023 16:46 Ответить
Ти воюєщ зараз, гнида?
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24.12.2023 23:35 Ответить
ну не пол юбкой же как ты сижу , мудачье
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24.12.2023 23:39 Ответить
А де ти **** сидиш? Мабуть мобілізуєшся в той самий час? Ніде ти не сидиш паскуда, такі обмудки тільки язиком патякають.
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25.12.2023 15:05 Ответить
" може треба вже збиратися і йти на допомогу?"-кому і чим допоможе твоя смерть "за декілька днів"? Цеж надо як сказав "стерлись" Бо то ху.о сидить у штабі і забирає зброю у тих кому охфіцери хотять пику бити.
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25.12.2023 06:13 Ответить
Не путай війни євреїв на танках з ракетами, артилерією, авіацією проти палестинських папуасів на території 40х12 км і війни українців з регулярною армією РФ з танками, артилерією, авіацією та ракетами... це різні речі, різні масштаби, для євреїв похід у Газу це легка прогулянка, порівняно з ситуацією українських військ...
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24.12.2023 12:50 Ответить
Вони вже почти всі в ЕС,
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24.12.2023 13:06 Ответить
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24.12.2023 21:52 Ответить
ця табличка про мирний час
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25.12.2023 13:24 Ответить
Брєд. Українець чи єврей, нема значення. Кожен вийшов захищати свою країну. І що це брєд про прогулянку по Гаазі?
Хто заважав нашій владі готуватися?
Хто їй наказав звернути всі ракетні програми, відвести війська і жарити шашлики?
Чому зелені досі нічого не роблять за майже 2 роки?
Досить порівнянь.
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24.12.2023 14:50 Ответить
DW

Після атак ХАМАС Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) втратила загалом щонайменше 486 солдатів, приблизно третину з них - з початку наземного наступу в Газі 27 жовтня.

За даними міністерства охорони здоров'я Гази, яке контролює ХАМАС, з початку конфлікту в Секторі Гази загинули 20 258 осіб і 53 688 отримали поранення, в основному цивільні.
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24.12.2023 21:27 Ответить
Борг громадянина: Монолог Військового про мобілізацію!
https://www.youtube.com/watch?v=hNR5qrCkwiQ

Тут всі відповіді для адекватних людей... військове командування думають, що людський ресурс безконечний, тепер нехай рахують кожного...
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24.12.2023 12:43 Ответить
посадки нужно выжигать напалмом, а не гробить людей методами 41 года
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24.12.2023 12:47 Ответить
їм дали час побудувати там фортифікації які витримують удари,а тепер йдіть форсуйте людьми як у першу світову .
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24.12.2023 22:17 Ответить
Розповіді про те, що під Бахмутом зтерлись цілі підрозділи майже в 0, звісно дуже мотивують йти туди ще зтиратись. Особливо на фоні того, що велику частину відвойованих під Бахмутом позицій вже кацапами захоплена, і літній "контрнаступ" майже зведений до нуля.
Тобто мало того що ти подохнеш, твоя смерть ще і не буде мати ніякого сенсу і не вплине на стан речей.
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24.12.2023 12:53 Ответить
Це ситуація першої світової лише з деякими новими доповненнями у вигляді авіації і дронів. До весни лінії оборони будуть і у нас і в кацапів такі, що п про йти їх не поклавши сотні тисяч буде нереально. На практиці взагалі неможливо. Це все вже було і відомо чим скінчилося. І це багато хто розуміє.
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24.12.2023 13:25 Ответить
Тому що мають бути змінені пріоритети - цінність мають становити люди, а не території.
Території можна повернути, воїнів - ні.
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24.12.2023 22:38 Ответить
За одне таке слово, що підрозділи стерлися, вже розжаловувати треба, це шо люди для них стирачка якась, таким офіцерам скільки не дай вони все зтруть
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24.12.2023 13:03 Ответить
Так ще по ефірах постійно ходять і пишаються цим
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24.12.2023 13:27 Ответить
Вони не самі ходять, їх запрошують, і записане відео не дуже й редагують.
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24.12.2023 15:02 Ответить
Я б не пішов
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24.12.2023 15:22 Ответить
Так вони так і кажуть. Скінчилися люди. Як патрони або снаряди. Нам останні півроку по марафонах розказували, що війна на виснаження то виграшний для нас варіант. Тепер народ потроху розуміє ким будуть виснажувати ворога. Данілов з Садовим своїх же синів не повернуть для такого діла, то будуть ловити пересічного.
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24.12.2023 13:28 Ответить
В мене мотивацію вбили ще під час строкової на початку нульових. Півтора року трудового лагеря без вихідних, ставлення як до собаки, знущання, а зараз в першу чергу ? Ну ну.
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24.12.2023 13:22 Ответить
Мотивація була в перші місяці війни а зараз стерлась у95% мужиків через суцільні крадіжки оп і їх призначенців а для чого щоб вони потім жили по Монте Карлах а наші сини гнили в землі, така думка на Заході України
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24.12.2023 13:59 Ответить
якщо не зупинити там, то дойдуть і до вас, і все одно будете гнити
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24.12.2023 16:49 Ответить
тем кто служит в штурмовых батах абсолютно насрать на коррупцию монте-карлы и монаки. просто ********* снаряды и отправляли в мясные штурмы итог печален меньше 40% личного состава и вывод на доукомплектование. угробить лучших штурмовиков в развалинах клещеевок и надеется что мотивация у новобранцев будет на высоком уровне не стоит.
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24.12.2023 19:11 Ответить
"угробить лучших штурмовиков в развалинах клещеевок "-а кращі це ті хто знімає відосики? Чи "зтерає піхоту за декілька днів"?
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25.12.2023 06:19 Ответить
Пан Оладушек все правильно каже, згодний з усім сказаним.
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24.12.2023 14:25 Ответить
То що треба йти в армію щоб там загинути.
Мотивація капець яка...
Про патріотизм ніфіга нема. Не ясно за що воювати.
Подивіться на євреїв. Сором який у нас.
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24.12.2023 14:50 Ответить
То хто винен? Воїни які своїми останніми силами стоять на захисті, чи влада, яка нічого не робить, а тільки краде?
То кого краще прибрати і чим скоріш тим?
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24.12.2023 15:00 Ответить
воїни які виходять і триндять на захист влади не винні ?
а чому вони це роблять, попри те що самі бачать як воно є насправді
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24.12.2023 15:03 Ответить
Подивіться на євреїв. ???
Дивимось бо це практично усі "суки наріту", ОПа та кабінет міністрів із 95аналом... А там Ксенія- ізраїльтяни.
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25.12.2023 12:57 Ответить
Боже, який же тупий наш народ.
Обвіняти людину, яка пройшла найжахливіші дні, місяці свого життя і щось там в чомусь його упрікати...
Тому і будемо страждати. Бо наш обіссяний народ, особливо з 73% відсотків, ніколи не зрозуміє, що таке свобода і вільна Україна.
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24.12.2023 14:57 Ответить
Корвалолич наріду краще заходив, але втік, курва.
Біда із милофоном 😕
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24.12.2023 16:22 Ответить
Не "Млинець", а "Млинчик". І це було б ліпше...
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24.12.2023 15:58 Ответить
І ця голова, що говорить, нібито журналістка, теж посипає свою дурнувату хохляцьку голову, ставлячи знак "дорівнює" між ситуацією в Ізраїлі та ситуацією в Україні. Тьху! на твою дурну голову!
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24.12.2023 16:07 Ответить
Статистика
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24.12.2023 18:29 Ответить
Проблема мобілізації в несправедливості. Якщо ти бідний або не при владі - ти труп, а якщо ти суддя - міліони баксів, шлюхи, можни збивати на майбаху солдат. От і питання - а нафіга воно все?
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24.12.2023 19:02 Ответить
приходят пацаны которые элементарно не знают как режим огня в калаше переключить. и это уже второй их полигон, спрашивается чем они занимались на первом? а на первом обязалова нет, хочешь стреляй, хочешь не стреляй. врывайся ***
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24.12.2023 19:07 Ответить
Не можна людей в розход пускати, то не піхота стиралась ,то люди гинули
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25.12.2023 04:39 Ответить
А ось що я прикольне знайшов про одного з головних мобілізаторів:

Смысл своего нового клипа внучка секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, 16-летняя Маша, описала так: "Жизнь нужно проживать с кайфом, делать то, что хочется, жить так, как тебе нравится, а не как говорят. Для меня эта работа максимально о свободе во всех измерениях и смыслах, главный смысл жизни - кайфовать от нее".
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25.12.2023 12:12 Ответить
Ну 16-річна онучка то таке. Мене більше цікавить, чи в окопі її тато?
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25.12.2023 18:24 Ответить
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