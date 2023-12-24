HIMARS уничтожает вражескую пехоту и две БМП-2 россиян. ВИДЕО

Воины 140-го отдельного разведывательного батальона из беспилотника Shark и РСЗО HIMARS атаковали вражескую пехоту и уничтожили две БМП-2 россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграмм-канале Військовий кур'єр.

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