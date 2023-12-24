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HIMARS уничтожает вражескую пехоту и две БМП-2 россиян. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 140-го отдельного разведывательного батальона из беспилотника Shark и РСЗО HIMARS атаковали вражескую пехоту и уничтожили две БМП-2 россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграмм-канале Військовий кур'єр.
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+25 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий24.12.2023 12:43
+8 ПРАВДИВЫЙ
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+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий24.12.2023 13:02
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все сгорят ваши танчики
ой, Хаймарсы залетные
слышно песнь с облучка
ваньки, ваньки румяные
без мороза все пьяные
грациозно збырають
трупачки с утречка
В Ад идут "подрумянены"(как я рад)...
Пiдгорiла сi дупця,
В попiл - всi каблучки.
Приспiв: Ах, пить буду и гуляти буду...
Смерть придет ко мне - помирать буду... ГОЙДА...
Слава Захисникам України та їх Сім'ям‼️🪖⚔️💯❤️🇺🇦🫡👏❤️